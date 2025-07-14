Келлог зустрівся з Умєровим і заслухав брифінг Буданова і Сирського. ФОТОрепортаж
У понеділок, 14 липня, перебуваючи з візитом у Києві, спецпредставник президента США Кіт Келлог зустрівся з очільником Міністерства оборони України Рустемом Умєров та заслухав доповіді від начальника ГУР Кирила Буданова і головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Про це міністр Умєров повідомив у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Зустріч з Умєровим
За словами очільника оборонного відомства, під час зустрічі з Келлогом вони провели предметну і відверту розмову про досягнення справедливого і стійкого миру.
"Подякував США за підтримку України. Ця допомога рятує життя і наближає кінець війни", - сказав Умєров.
Перший заступник міністра оборони Сергій Боєв, який був на нараді, підкреслив: Україна готова до тривалого припинення вогню. Водночас, наша безпека і захист базується на боєздатній армії та сильному ОПК, тому ми зосереджені на масштабуванні власних спроможностей.
Окрему увагу Келлог та Умєров приділили розвитку спільних проєктів з локалізації виробництва озброєння в Україні та Європі. Зокрема, йшлося про системи ППО та інші критично важливі напрямки.
"Деякі з них уже реалізуються, інші – готуються до запуску. Вони зміцнюють не лише Україну, а й наших союзників", - наголосив міністр.
"Маємо унікальний бойовий досвід – особливо у сфері БпЛА – і готові ним ділитися. Частину масштабних спільних ініціатив можна реалізовувати за участю європейських партнерів або за рахунок заморожених російських активів. Обговорили також питання санкцій. Російський енергетичний сектор – ключове джерело фінансування війни. Його потрібно послідовно й системно обмежувати", - сказано в повідомленні.
Брифінг для американської делегації
Зазначається, що головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, начальник Генерального штабу генерал-майор Андрій Гнатов, начальник ГУР Міноборони генерал-лейтенант Кирило Буданов і представники розвідки провели брифінг для американської сторони. Вони поінформували про оперативну ситуацію, оцінку планів противника та підготовку Росії до війни ширшого масштабу – не лише проти України, а й проти НАТО.
"Показали, як Україна діє у відповідь на російську агресію. Генерал Сирський також окреслив першочергові потреби української армії в озброєнні. Дякую генералу Келлогу та Сполученим Штатам за послідовну підтримку, стратегічне бачення та лідерство", - сказано в повідомленні.
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а може так і треба, якщо ..
" Допанувались до самого краю,
Гірше ката Україну розпинають..."
Т.Шевченко
як не було - нелегітімна нарада...
оце сервіс.
нєнє.
от не кажіть, що вміють то вміють.
на тих фріків дивитися, достатньо 15 секунд,
особливо коли ти володієш мовою як буба з єрмаком, разом узяті, англійською...