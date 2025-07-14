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Новини Фото Візит Келлога до Києва
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Келлог зустрівся з Умєровим і заслухав брифінг Буданова і Сирського. ФОТОрепортаж

У понеділок, 14 липня, перебуваючи з візитом у Києві, спецпредставник президента США Кіт Келлог зустрівся з очільником Міністерства оборони України Рустемом Умєров та заслухав доповіді від начальника ГУР Кирила Буданова і головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це міністр Умєров повідомив у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч з Умєровим

За словами очільника оборонного відомства, під час зустрічі з Келлогом вони провели предметну і відверту розмову про досягнення справедливого і стійкого миру.

"Подякував США за підтримку України. Ця допомога рятує життя і наближає кінець війни", - сказав Умєров.

Перший заступник міністра оборони Сергій Боєв, який був на нараді, підкреслив: Україна готова до тривалого припинення вогню. Водночас, наша безпека і захист базується на боєздатній армії та сильному ОПК, тому ми зосереджені на масштабуванні власних спроможностей.

Келлог

Окрему увагу Келлог та Умєров приділили розвитку спільних проєктів з локалізації виробництва озброєння в Україні та Європі. Зокрема, йшлося про системи ППО та інші критично важливі напрямки.

"Деякі з них уже реалізуються, інші – готуються до запуску. Вони зміцнюють не лише Україну, а й наших союзників", - наголосив міністр.

Келлог

"Маємо унікальний бойовий досвід – особливо у сфері БпЛА – і готові ним ділитися. Частину масштабних спільних ініціатив можна реалізовувати за участю європейських партнерів або за рахунок заморожених російських активів. Обговорили також питання санкцій. Російський енергетичний сектор – ключове джерело фінансування війни. Його потрібно послідовно й системно обмежувати", - сказано в повідомленні.

Брифінг для американської делегації

Зазначається, що головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, начальник Генерального штабу генерал-майор Андрій Гнатов, начальник ГУР Міноборони генерал-лейтенант Кирило Буданов і представники розвідки провели брифінг для американської сторони. Вони поінформували про оперативну ситуацію, оцінку планів противника та підготовку Росії до війни ширшого масштабу – не лише проти України, а й проти НАТО.

Келлог

"Показали, як Україна діє у відповідь на російську агресію. Генерал Сирський також окреслив першочергові потреби української армії в озброєнні. Дякую генералу Келлогу та Сполученим Штатам за послідовну підтримку, стратегічне бачення та лідерство", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Келлог прибув із візитом до Києва. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Буданов Кирило (512) візит (1630) Сирський Олександр (676) Умєров Рустем (695) Келлог Кіт (188)


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Топ коментарі
+5
Після брифінгу Келлог не міг зрозуміти, чому ЗСУ відступають, з такими геніальними головнокомандуючими і міністрами.
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14.07.2025 19:48 Відповісти
+3
їрмак був?
як не було - нелегітімна нарада...
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14.07.2025 19:38 Відповісти
+3
келлог побував на персональному концерті 95 кварталу, абсолютно випадково.....
оце сервіс.
нєнє.
от не кажіть, що вміють то вміють.
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14.07.2025 19:55 Відповісти
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Фашингтонскій смотрящий ?

а може так і треба, якщо ..

" Допанувались до самого краю,
Гірше ката Україну розпинають..."
Т.Шевченко
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14.07.2025 19:32 Відповісти
їрмак був?
як не було - нелегітімна нарада...
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14.07.2025 19:38 Відповісти
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14.07.2025 19:59 Відповісти
так і знав, шо зараз березень...
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14.07.2025 20:09 Відповісти
Після брифінгу Келлог не міг зрозуміти, чому ЗСУ відступають, з такими геніальними головнокомандуючими і міністрами.
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14.07.2025 19:48 Відповісти
Поки не можу нічого коментувати, бо просто балабольство, що наше, що США та Трампа.
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14.07.2025 19:50 Відповісти
"да, да но нет" (с)
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14.07.2025 19:50 Відповісти
келлог побував на персональному концерті 95 кварталу, абсолютно випадково.....
оце сервіс.
нєнє.
от не кажіть, що вміють то вміють.
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14.07.2025 19:55 Відповісти
ну прикорнув трохи діда.
на тих фріків дивитися, достатньо 15 секунд,
особливо коли ти володієш мовою як буба з єрмаком, разом узяті, англійською...
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14.07.2025 20:04 Відповісти
телемарафон от первых лиц
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14.07.2025 20:01 Відповісти
,,,і серед них,мабуть, були і ті ,котрі в очах "зепоцріотів" прочитали "фсбешна агентура"
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14.07.2025 20:35 Відповісти
 
 