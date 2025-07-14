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Новини Візит Келлога до Києва
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Келлог прибув із візитом до Києва. ВІДЕО+ФОТО

Cпецпредставник президента США Кіт Келлог прибув із офіційним візитом до Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Келлог у Києві

Читайте: Готуємо зустрічі Келлога із керівниками СБУ та розвідок, - Зеленський

"Оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США - багато тем для розмови. росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу - це принцип Президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід", - зауважи Єрмак.

Автор: 

візит (1629) Єрмак Андрій (1395) Келлог Кіт (185)


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Топ коментарі
+8
А де *******? ********? Та і хто б сумнівався, що зустрічати буде той, ким двопартійно незадоволені
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14.07.2025 09:18 Відповісти
+5
ще одна спокійна ніч буде у Києві.
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14.07.2025 09:13 Відповісти
+4
Машиністи поїзда приаху@ли, побачивши як Козир чавить в обіймах Кєлога.
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14.07.2025 09:18 Відповісти
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ще одна спокійна ніч буде у Києві.
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14.07.2025 09:13 Відповісти
Не будет.
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14.07.2025 09:14 Відповісти
Зуб дайош?
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14.07.2025 09:20 Відповісти
Путин очканет как всегда,он любит наносить безответные удары а тут Иран настроение подпортил особенно ударами по нему спецбомбами..
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14.07.2025 09:42 Відповісти
цікавий тригер
підари ракети зарядили на носії
ймовірно битимуть по площині з метою продемонструвати грізні наміри
Київ не чіпатимуть
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14.07.2025 09:57 Відповісти
це з дерьмаком як лукашонком обнімалки чи міцніше?
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14.07.2025 09:16 Відповісти
Після обнімалок з лукашенком з білорусіі почали летіти дрони. Може тепер з України по білорусіі полетять...
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14.07.2025 09:47 Відповісти
у вас не гарні жарти...
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14.07.2025 09:49 Відповісти
Коли з України по білоруссіі почнуть бити дронами це буде не гарно?
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14.07.2025 09:52 Відповісти
А де *******? ********? Та і хто б сумнівався, що зустрічати буде той, ким двопартійно незадоволені
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14.07.2025 09:18 Відповісти
Машиністи поїзда приаху@ли, побачивши як Козир чавить в обіймах Кєлога.
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14.07.2025 09:18 Відповісти
То скоріше не машиністи, а керівники вокзалу прибігли підставити пандус для Келлога
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14.07.2025 09:19 Відповісти
- кітяра!
- їрмачидзе!
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14.07.2025 09:18 Відповісти
котяра!
козирище!
hello!
what?
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14.07.2025 09:23 Відповісти
- андрюха, забув запитати, гроші треба?
в мене з собою тільки тріліон
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14.07.2025 09:24 Відповісти
Перші слова Келлога - давно я такого *** в руках не тримав!
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14.07.2025 09:23 Відповісти
Дєрьмачелло тут як тут.
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14.07.2025 09:25 Відповісти
Буде їсти наші продукти
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14.07.2025 09:27 Відповісти
розрахується - не буба...
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14.07.2025 09:31 Відповісти
ще треба було по брєжневські в засос лупанути Келога
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14.07.2025 09:29 Відповісти
дєрьмак реально тупий. Обіймашки ці влаштував. Потім замість того, щоб запропонувати Келогу піти до машини, став і почав з ним говорити на пероні. Ніби у нього іншої нагоди не буде. Келог вже не витримав і сам жестом показав, що було б непогано вже з вокзалу кудись поїхати.
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14.07.2025 09:32 Відповісти
Ну дорвалось быдло до власти. Что с него взять. Зеленое шапито. Я думаю было бы интересно услышать что о нем думает политикум американский за кулисами. Небось ща клоуна считают
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14.07.2025 09:41 Відповісти
Politico: Єрмак дратує адміністрацію Трампа, у Вашингтоні не бажали з ним зустрічатися

https://hromadske.ua/polityka/246768-politico-yermak-dratuye-administratsiiu-trampa-u-vashynhtoni-ne-bazaiut-iz-nym-zustrichatysia

Як стверджує видання, у Вашингтоні Єрмака вважають необізнаним у політиці США, різким та надмірно вимогливим до американських посадовців й загалом нездатним орієнтуватися у внутрішній роботі на Капітолійському пагорбі.
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14.07.2025 09:44 Відповісти
і тільки ви один дартаньян!
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14.07.2025 09:41 Відповісти
дєрьмак на пероні жаліється на бубу келогу щоб той захистив і відпустив з рабства
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14.07.2025 09:38 Відповісти
Ну что же. Ждем хороших новостей наконец
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14.07.2025 09:39 Відповісти
Що за кіборг-убійца зустрічав Келлога?
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14.07.2025 09:50 Відповісти
Ко славе страстию дыша,
В стране суровой и угрюмой,
На диком бреге Днепра
Сидел Ермак, объятый думой.
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14.07.2025 09:55 Відповісти
Отакої.., Келлог не встиг ще нічого розуміти , як зразу у дєрьмака вляпався..
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14.07.2025 10:04 Відповісти
Знову ця пика Завхоза. Навіть залізничники вже відвертаються з огидою.
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14.07.2025 10:13 Відповісти
А чого це Cпецпредставник президента США так потонув у обіймах завхоза? Невже в оффшорі у Келлога шось дзенькнуло?
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14.07.2025 10:28 Відповісти
Цікаво, у якій-небудь іншій країні людина з посадою "начальник бюро президента" вирішує найважливіші державні справи?

Тим більше у війну на виживання.
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14.07.2025 10:45 Відповісти
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14.07.2025 11:11 Відповісти
проводніки потяга - агенти моссада.
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14.07.2025 11:15 Відповісти
Тобто спецпредставника США, від якого наразі буде залежати допомога від Штатів зустрічає не міністр закордонних справ чи голова ВР, а б...ядь чєл, від якого в Білому Домі у майже всіх виникає блювотний рефлекс, і який по свої посадових обов'язках в ОПі відповідає за кількість та якість паперу А4 та скрєпак. Потужно...
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14.07.2025 11:40 Відповісти
 
 