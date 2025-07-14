Келлог прибув із візитом до Києва. ВІДЕО+ФОТО

Cпецпредставник президента США Кіт Келлог прибув із офіційним візитом до Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

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"Оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США - багато тем для розмови. росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу - це принцип Президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід", - зауважи Єрмак.