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Келлог прибув із візитом до Києва. ВІДЕО+ФОТО
Cпецпредставник президента США Кіт Келлог прибув із офіційним візитом до Києва.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США - багато тем для розмови. росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу - це принцип Президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід", - зауважи Єрмак.
Топ коментарі
+8 Alexander Berezansky
показати весь коментар14.07.2025 09:18 Відповісти Посилання
+5 Urs
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+4 Tema9
показати весь коментар14.07.2025 09:18 Відповісти Посилання
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підари ракети зарядили на носії
ймовірно битимуть по площині з метою продемонструвати грізні наміри
Київ не чіпатимуть
- їрмачидзе!
козирище!
hello!
what?
в мене з собою тільки тріліон
https://hromadske.ua/polityka/246768-politico-yermak-dratuye-administratsiiu-trampa-u-vashynhtoni-ne-bazaiut-iz-nym-zustrichatysia
Як стверджує видання, у Вашингтоні Єрмака вважають необізнаним у політиці США, різким та надмірно вимогливим до американських посадовців й загалом нездатним орієнтуватися у внутрішній роботі на Капітолійському пагорбі.
В стране суровой и угрюмой,
На диком бреге Днепра
Сидел Ермак, объятый думой.
Тим більше у війну на виживання.