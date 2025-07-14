Келлог прибыл с визитом в Киев. ВИДЕО+ФОТО

Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл с официальным визитом в Киев.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

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"Оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита наших людей, усиление сотрудничества между Украиной и США - много тем для разговора. Россия не хочет прекращать огонь. Мир через силу - это принцип Президента США Дональда Трампа. И мы поддерживаем этот подход", - заметил Ермак.