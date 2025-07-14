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Келлог прибыл с визитом в Киев. ВИДЕО+ФОТО
Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл с официальным визитом в Киев.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
"Оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита наших людей, усиление сотрудничества между Украиной и США - много тем для разговора. Россия не хочет прекращать огонь. Мир через силу - это принцип Президента США Дональда Трампа. И мы поддерживаем этот подход", - заметил Ермак.
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підари ракети зарядили на носії
ймовірно битимуть по площині з метою продемонструвати грізні наміри
Київ не чіпатимуть
- їрмачидзе!
козирище!
hello!
what?
в мене з собою тільки тріліон
https://hromadske.ua/polityka/246768-politico-yermak-dratuye-administratsiiu-trampa-u-vashynhtoni-ne-bazaiut-iz-nym-zustrichatysia
Як стверджує видання, у Вашингтоні Єрмака вважають необізнаним у політиці США, різким та надмірно вимогливим до американських посадовців й загалом нездатним орієнтуватися у внутрішній роботі на Капітолійському пагорбі.
В стране суровой и угрюмой,
На диком бреге Днепра
Сидел Ермак, объятый думой.
Тим більше у війну на виживання.