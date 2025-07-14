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Новости Визит Келлога в Киев
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Келлог прибыл с визитом в Киев. ВИДЕО+ФОТО

Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл с официальным визитом в Киев.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

Келлог в Киеве

Читайте: Готовим встречи Келлога с руководителями СБУ и разведок, - Зеленский

"Оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита наших людей, усиление сотрудничества между Украиной и США - много тем для разговора. Россия не хочет прекращать огонь. Мир через силу - это принцип Президента США Дональда Трампа. И мы поддерживаем этот подход", - заметил Ермак.

Автор: 

визит (3127) Ермак Андрей (1282) Кит Келлог (186)


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Топ комментарии
+7
А де *******? ********? Та і хто б сумнівався, що зустрічати буде той, ким двопартійно незадоволені
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14.07.2025 09:18 Ответить
+5
ще одна спокійна ніч буде у Києві.
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14.07.2025 09:13 Ответить
+3
Машиністи поїзда приаху@ли, побачивши як Козир чавить в обіймах Кєлога.
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14.07.2025 09:18 Ответить
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ще одна спокійна ніч буде у Києві.
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14.07.2025 09:13 Ответить
Не будет.
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14.07.2025 09:14 Ответить
Зуб дайош?
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14.07.2025 09:20 Ответить
Путин очканет как всегда,он любит наносить безответные удары а тут Иран настроение подпортил особенно ударами по нему спецбомбами..
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14.07.2025 09:42 Ответить
цікавий тригер
підари ракети зарядили на носії
ймовірно битимуть по площині з метою продемонструвати грізні наміри
Київ не чіпатимуть
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14.07.2025 09:57 Ответить
це з дерьмаком як лукашонком обнімалки чи міцніше?
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14.07.2025 09:16 Ответить
Після обнімалок з лукашенком з білорусіі почали летіти дрони. Може тепер з України по білорусіі полетять...
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14.07.2025 09:47 Ответить
у вас не гарні жарти...
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14.07.2025 09:49 Ответить
Коли з України по білоруссіі почнуть бити дронами це буде не гарно?
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14.07.2025 09:52 Ответить
А де *******? ********? Та і хто б сумнівався, що зустрічати буде той, ким двопартійно незадоволені
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14.07.2025 09:18 Ответить
Машиністи поїзда приаху@ли, побачивши як Козир чавить в обіймах Кєлога.
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14.07.2025 09:18 Ответить
То скоріше не машиністи, а керівники вокзалу прибігли підставити пандус для Келлога
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14.07.2025 09:19 Ответить
- кітяра!
- їрмачидзе!
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14.07.2025 09:18 Ответить
котяра!
козирище!
hello!
what?
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14.07.2025 09:23 Ответить
- андрюха, забув запитати, гроші треба?
в мене з собою тільки тріліон
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14.07.2025 09:24 Ответить
Перші слова Келлога - давно я такого *** в руках не тримав!
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14.07.2025 09:23 Ответить
Дєрьмачелло тут як тут.
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14.07.2025 09:25 Ответить
Буде їсти наші продукти
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14.07.2025 09:27 Ответить
розрахується - не буба...
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14.07.2025 09:31 Ответить
ще треба було по брєжневські в засос лупанути Келога
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14.07.2025 09:29 Ответить
дєрьмак реально тупий. Обіймашки ці влаштував. Потім замість того, щоб запропонувати Келогу піти до машини, став і почав з ним говорити на пероні. Ніби у нього іншої нагоди не буде. Келог вже не витримав і сам жестом показав, що було б непогано вже з вокзалу кудись поїхати.
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14.07.2025 09:32 Ответить
Ну дорвалось быдло до власти. Что с него взять. Зеленое шапито. Я думаю было бы интересно услышать что о нем думает политикум американский за кулисами. Небось ща клоуна считают
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14.07.2025 09:41 Ответить
Politico: Єрмак дратує адміністрацію Трампа, у Вашингтоні не бажали з ним зустрічатися

https://hromadske.ua/polityka/246768-politico-yermak-dratuye-administratsiiu-trampa-u-vashynhtoni-ne-bazaiut-iz-nym-zustrichatysia

Як стверджує видання, у Вашингтоні Єрмака вважають необізнаним у політиці США, різким та надмірно вимогливим до американських посадовців й загалом нездатним орієнтуватися у внутрішній роботі на Капітолійському пагорбі.
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14.07.2025 09:44 Ответить
і тільки ви один дартаньян!
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14.07.2025 09:41 Ответить
дєрьмак на пероні жаліється на бубу келогу щоб той захистив і відпустив з рабства
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14.07.2025 09:38 Ответить
Ну что же. Ждем хороших новостей наконец
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14.07.2025 09:39 Ответить
Що за кіборг-убійца зустрічав Келлога?
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14.07.2025 09:50 Ответить
Ко славе страстию дыша,
В стране суровой и угрюмой,
На диком бреге Днепра
Сидел Ермак, объятый думой.
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14.07.2025 09:55 Ответить
Отакої.., Келлог не встиг ще нічого розуміти , як зразу у дєрьмака вляпався..
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14.07.2025 10:04 Ответить
Знову ця пика Завхоза. Навіть залізничники вже відвертаються з огидою.
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14.07.2025 10:13 Ответить
А чого це Cпецпредставник президента США так потонув у обіймах завхоза? Невже в оффшорі у Келлога шось дзенькнуло?
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14.07.2025 10:28 Ответить
Цікаво, у якій-небудь іншій країні людина з посадою "начальник бюро президента" вирішує найважливіші державні справи?

Тим більше у війну на виживання.
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14.07.2025 10:45 Ответить
 
 