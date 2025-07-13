Готовим встречи Келлога с руководителями СБУ и разведок, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке к визиту в Украину специального представителя президента США генерала Кита Келлога. В частности, готовятся встречи Келлога с руководителями СБУ и разведок.
Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Президент рассказал, что 13 июля состоялась встреча с военными и министром обороны.
"Встреча с военными и министром обороны. И не только о фронте, но и о наших дальнейших действиях. Украинское производство, дипзабастовки, наши ответы на российские удары. Благодарен всем, кто реально стойко защищает наше государство, нашу независимость, наших людей", - сказал президент.
Также речь шла о предстоящем визите спецпредставителя президента США генерала Келлога в Украину.
"На неделе будут переговоры о дальнейшей поддержке. Поручил Главкому Сырскому и начальнику Генштаба Гнатову представить имеющуюся у нас информацию о российском потенциале и о наших перспективах. Готовим также встречи спецпредставителя Президента Трампа с руководителями Службы безопасности Украины, а также наших разведок. Информация будет полной. Рассчитываем и на полное понимание Америкой того, что можно сделать ради принуждения России к миру", - сказал Зеленский.
Кроме этого, президент рассказал, что заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка по защите украинских интересов и ответов Украины российским убийцам.
"Каждое посягательство на Украину должно получать сильный и жесткий ответ, и это будет", - подчеркнул глава государства.
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Малюк легко підтвердить.
В решті решт, Зебіл міняє керівників, як рукавички. Нормальної команди так і не створив: одні корупціонери і колаборанти, які міняються містами, як королі та шістки. А систему він дійсно зламав, купу життів зламав.
І досить писати "президент Зеленський".
Він такий же, як *****, диктатор. От і називайте все своїими іменами.
Варите холодець, натоптуєте домашні ковбаси і таке інше?
Все сталося, як тобі казали розумні люди, бидло ти сране!
Бо ФАХІВЦІВ, з цього питання, московські найманці, убивають системно в Україні, з 2019 року!