Готовим встречи Келлога с руководителями СБУ и разведок, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке к визиту в Украину специального представителя президента США генерала Кита Келлога. В частности, готовятся встречи Келлога с руководителями СБУ и разведок.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Президент рассказал, что 13 июля состоялась встреча с военными и министром обороны.

"Встреча с военными и министром обороны. И не только о фронте, но и о наших дальнейших действиях. Украинское производство, дипзабастовки, наши ответы на российские удары. Благодарен всем, кто реально стойко защищает наше государство, нашу независимость, наших людей", - сказал президент.

Также речь шла о предстоящем визите спецпредставителя президента США генерала Келлога в Украину.

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"На неделе будут переговоры о дальнейшей поддержке. Поручил Главкому Сырскому и начальнику Генштаба Гнатову представить имеющуюся у нас информацию о российском потенциале и о наших перспективах. Готовим также встречи спецпредставителя Президента Трампа с руководителями Службы безопасности Украины, а также наших разведок. Информация будет полной. Рассчитываем и на полное понимание Америкой того, что можно сделать ради принуждения России к миру", - сказал Зеленский.

Кроме этого, президент рассказал, что заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка по защите украинских интересов и ответов Украины российским убийцам.

"Каждое посягательство на Украину должно получать сильный и жесткий ответ, и это будет", - подчеркнул глава государства.

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