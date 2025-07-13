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Новости Визит Келлога в Киев
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Готовим встречи Келлога с руководителями СБУ и разведок, - Зеленский

Владимир Зеленский и Кит Келлог в Риме 9 июля

Президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке к визиту в Украину специального представителя президента США генерала Кита Келлога. В частности, готовятся встречи Келлога с руководителями СБУ и разведок.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Президент рассказал, что 13 июля состоялась встреча с военными и министром обороны.

"Встреча с военными и министром обороны. И не только о фронте, но и о наших дальнейших действиях. Украинское производство, дипзабастовки, наши ответы на российские удары. Благодарен всем, кто реально стойко защищает наше государство, нашу независимость, наших людей", - сказал президент.

Также речь шла о предстоящем визите спецпредставителя президента США генерала Келлога в Украину.

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"На неделе будут переговоры о дальнейшей поддержке. Поручил Главкому Сырскому и начальнику Генштаба Гнатову представить имеющуюся у нас информацию о российском потенциале и о наших перспективах. Готовим также встречи спецпредставителя Президента Трампа с руководителями Службы безопасности Украины, а также наших разведок. Информация будет полной. Рассчитываем и на полное понимание Америкой того, что можно сделать ради принуждения России к миру", - сказал Зеленский.

Кроме этого, президент рассказал, что заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка по защите украинских интересов и ответов Украины российским убийцам.

"Каждое посягательство на Украину должно получать сильный и жесткий ответ, и это будет", - подчеркнул глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21216) Кит Келлог (184)


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Топ комментарии
+7
З керівником БЕБ його познайомте, утирки йбобані.

І досить писати "президент Зеленський".
Він такий же, як *****, диктатор. От і називайте все своїими іменами.
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13.07.2025 23:06 Ответить
+5
Нам казали: "Буде долар 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна". (с) Земленський
Все сталося, як тобі казали розумні люди, бидло ти сране!
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13.07.2025 23:15 Ответить
+4
А Зеленський був танком поранений у бункері ОП поки Татаров різав чеченців.

Малюк легко підтвердить.
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13.07.2025 23:08 Ответить
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Ото локшин навішають діду. Єрмак може вдруге розповісти про загиблого брата
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13.07.2025 22:59 Ответить
А Зеленський був танком поранений у бункері ОП поки Татаров різав чеченців.

Малюк легко підтвердить.
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13.07.2025 23:08 Ответить
Мивину заваривают
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13.07.2025 23:34 Ответить
Цікаво згадувати брехню Земленського.
В решті решт, Зебіл міняє керівників, як рукавички. Нормальної команди так і не створив: одні корупціонери і колаборанти, які міняються містами, як королі та шістки. А систему він дійсно зламав, купу життів зламав.
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13.07.2025 23:03 Ответить
З керівником БЕБ його познайомте, утирки йбобані.

І досить писати "президент Зеленський".
Він такий же, як *****, диктатор. От і називайте все своїими іменами.
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13.07.2025 23:06 Ответить
Готуємо зустрічі Келлога із керівниками СБУ та розвідок

Варите холодець, натоптуєте домашні ковбаси і таке інше?
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13.07.2025 23:11 Ответить
Нам казали: "Буде долар 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна". (с) Земленський
Все сталося, як тобі казали розумні люди, бидло ти сране!
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13.07.2025 23:15 Ответить
так саме те ж і лякає, коли зелені щось готують - завжди виходить 28 лютого в Овальному кабінеті.
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13.07.2025 23:16 Ответить
Покажеш йому Татарова і разповісти як він чеченів убивав під час наступу на Київ.
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13.07.2025 23:26 Ответить
Френч у Кім Чен Ина позичив наш войовничий ******. 😁
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13.07.2025 23:38 Ответить
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13.07.2025 23:44 Ответить
Сподіваюсь амери зроблять хоч одну добру річ - виженуть пару утирків єрзе
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13.07.2025 23:51 Ответить
Страной метлой.
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14.07.2025 00:14 Ответить
Можливо, єрмак уже запросив і «матьорого» абдристовича, щоб він допоміг в ОПУ, запарювати оту Мівіну, відстрілюватися, разом з татаровим, чергами з ПТРК Джавелін, по горобцях???
Бо ФАХІВЦІВ, з цього питання, московські найманці, убивають системно в Україні, з 2019 року!
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14.07.2025 00:05 Ответить
Карандаши точят.
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14.07.2025 00:15 Ответить
 
 