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Новости Восстановление Украины после войны
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Келлог: Восстановление Украины - критически важная задача для безопасности Европы

келлог

Соединенные Штаты считают, что послевоенное восстановление Украины будет иметь ключевое значение для региональной безопасности всей Европы.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Восстановление Украины выходит далеко за пределы восстановления физической инфраструктуры, поскольку она включает решение социальных и экономических последствий войны", - подчеркнул Келлог.

По его словам, среди приоритетов - безопасное возвращение украинских беженцев и похищенных детей, поддержка ветеранов ВСУ, а также масштабное разминирование территорий. По словам Келлога, стабильность и долгосрочная безопасность является главным условием для инвесторов.

"Наши усилия по обеспечению мира направлены не только на временное прекращение огня, а на достижение комплексного и постоянного мирного соглашения. Все эти аспекты должны быть учтены в любых усилиях по восстановлению", - подчеркнул он, добавив, что США и Европа уже имеют опыт послевоенного восстановления - как после Второй мировой войны в рамках Плана Маршалла.

Келлог также отметил, что главным принципом в процессе восстановления должно оставаться сохранение суверенитета Украины и ее демократического правления.

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і масло масляне...Келлог.
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10.07.2025 17:45 Ответить
Не масло -- пластівці.
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10.07.2025 18:38 Ответить
Дивні у нього пріоритети. Війна закінчилася?
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10.07.2025 17:50 Ответить
ніт , просто китай допустив величезну помилку , заявивши шо вони не допустять поразки срасії у війні з Україною ,а це підтверження того шо китайський зольдатен, хоче прийти до Європи і не тільки ...тому США розуміють шо такий розклад ,треба якось зупинити ,просто вже сьогодні ...
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10.07.2025 20:00 Ответить
 
 