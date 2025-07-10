Келлог: Восстановление Украины - критически важная задача для безопасности Европы

Соединенные Штаты считают, что послевоенное восстановление Украины будет иметь ключевое значение для региональной безопасности всей Европы.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Восстановление Украины выходит далеко за пределы восстановления физической инфраструктуры, поскольку она включает решение социальных и экономических последствий войны", - подчеркнул Келлог.

По его словам, среди приоритетов - безопасное возвращение украинских беженцев и похищенных детей, поддержка ветеранов ВСУ, а также масштабное разминирование территорий. По словам Келлога, стабильность и долгосрочная безопасность является главным условием для инвесторов.

"Наши усилия по обеспечению мира направлены не только на временное прекращение огня, а на достижение комплексного и постоянного мирного соглашения. Все эти аспекты должны быть учтены в любых усилиях по восстановлению", - подчеркнул он, добавив, что США и Европа уже имеют опыт послевоенного восстановления - как после Второй мировой войны в рамках Плана Маршалла.

Келлог также отметил, что главным принципом в процессе восстановления должно оставаться сохранение суверенитета Украины и ее демократического правления.

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