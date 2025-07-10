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Новости Восстановление Украины после войны Сотрудничество Украины и Испании
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Испания откроет в Мадриде офис по восстановлению Украины, - Санчес

санчес, педро

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил об открытии в Мадриде специального офиса по восстановлению Украины.

Об этом он заявил на Международной конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Санчеса, офис призван усилить участие Испании в послевоенном восстановлении Украины, способствовать привлечению официального финансирования, координации с украинскими институтами и активизации контактов с испанским бизнесом.

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"Это поможет привлечь официальные финансовые инструменты, обеспечить институциональную координацию и сделает возможным регулярные визиты в Украину представителей частного сектора, которые могут сыграть важную роль в восстановлении и модернизации страны", - отметил глава правительства.

Он также анонсировал созыв совместной испано-украинской комиссии в Мадриде вместе с бизнес-форумом. Испанские компании, по его словам, имеют потенциал в инфраструктуре, цифровизации, агросекторе, здравоохранении, энергетике и обороне.

Кроме того, Испания уже предоставила Украине более 1 млрд евро военной помощи и планирует еще 1 млрд в 2025 году. На гуманитарные нужды выделено 110 млн евро, а на финансовую поддержку - 840 млн евро. Санчес также напомнил, что Испания принимает четвертую по численности общину украинцев в ЕС - более 236 тыс. человек. Для них планируют открыть еще один центр поддержки Casa Ucrania в провинции Аликанте.

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Коаліція ОХОЧИХ.. ???
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10.07.2025 17:13 Ответить
каалиция охочих спыздыть
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10.07.2025 17:46 Ответить
Офіс буде побудовано в Мадриді, на тому місці, де Портнова задвохсотили 😉
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10.07.2025 17:13 Ответить
Через ці анонси з відбудови України ***** почне нас ще більше хєрачити, щоб ні у кого більше не виникало такого бажання, як відбудова зруйнованої країни. Стуліть вже пельки з цими відбудованими перспективами, бо Київа може найближчим часом не стати.
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10.07.2025 17:14 Ответить
Вже хєрачить..
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10.07.2025 17:16 Ответить
Приккйте зедебіла десь у Києві..бо хана буде..в нас й пернселенців дофіга
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10.07.2025 17:17 Ответить
Тіки слуги та регіонали мають право на відбудову і особливо на оті кошти, шо хтось збирається вкласти.
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10.07.2025 18:10 Ответить
 
 