Испания откроет в Мадриде офис по восстановлению Украины, - Санчес

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил об открытии в Мадриде специального офиса по восстановлению Украины.

Об этом он заявил на Международной конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Санчеса, офис призван усилить участие Испании в послевоенном восстановлении Украины, способствовать привлечению официального финансирования, координации с украинскими институтами и активизации контактов с испанским бизнесом.

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"Это поможет привлечь официальные финансовые инструменты, обеспечить институциональную координацию и сделает возможным регулярные визиты в Украину представителей частного сектора, которые могут сыграть важную роль в восстановлении и модернизации страны", - отметил глава правительства.

Он также анонсировал созыв совместной испано-украинской комиссии в Мадриде вместе с бизнес-форумом. Испанские компании, по его словам, имеют потенциал в инфраструктуре, цифровизации, агросекторе, здравоохранении, энергетике и обороне.

Кроме того, Испания уже предоставила Украине более 1 млрд евро военной помощи и планирует еще 1 млрд в 2025 году. На гуманитарные нужды выделено 110 млн евро, а на финансовую поддержку - 840 млн евро. Санчес также напомнил, что Испания принимает четвертую по численности общину украинцев в ЕС - более 236 тыс. человек. Для них планируют открыть еще один центр поддержки Casa Ucrania в провинции Аликанте.

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