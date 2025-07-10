Іспанія відкриє в Мадриді офіс з відбудови України, - Санчес

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про відкриття у Мадриді спеціального офісу з відбудови України.

Про це він заявив на Міжнародній конференції з відновлення України, що проходить у Римі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Санчеса, офіс покликаний посилити участь Іспанії у післявоєнному відновленні України, сприяти залученню офіційного фінансування, координації з українськими інституціями та активізації контактів з іспанським бізнесом.

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"Це допоможе залучити офіційні фінансові інструменти, забезпечити інституційну координацію та уможливить регулярні візити в Україну представників приватного сектору, які можуть відіграти важливу роль у відновленні та модернізації країни", - зазначив очільник уряду.

Він також анонсував скликання спільної іспансько-української комісії в Мадриді разом із бізнес-форумом. Іспанські компанії, за його словами, мають потенціал в інфраструктурі, цифровізації, агросекторі, охороні здоров’я, енергетиці та обороні.

Крім того, Іспанія вже надала Україні понад 1 млрд євро військової допомоги і планує ще 1 млрд у 2025 році. На гуманітарні потреби виділено 110 млн євро, а на фінансову підтримку - 840 млн євро. Санчес також нагадав, що Іспанія приймає четверту за чисельністю громаду українців у ЄС - понад 236 тис. осіб. Для них планують відкрити ще один центр підтримки Casa Ucrania в провінції Аліканте.

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