Мир, оборона, відновлення та вступ до ЄС - це чотири стовпи розвитку України, - Кошта

Мир, оборона, відновлення та вступ до Євросоюзу є чотирма стовпами розвитку України.

Про це повідомив президент Європейської Ради Антоніу Кошта, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хотів би зосередитися на чотирьох стовпах, які мають формувати шлях України вперед: мир, оборона, відновлення та вступ до Європейського Союзу", - сказав він на пленарній сесії Конференції з відновлення України.

Кошта вітає лідерство влади України у закликах до безумовного припинення вогню та мобілізації всіх дипломатичних зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру.

"На жаль, Росія відповіла лише більшою кількістю ударів, більшими стражданнями, більшою кількістю невиправданих смертей. Це має припинитися. З першого дня Європейський Союз стояв і продовжуватиме твердо стояти поруч з вами, щоб забезпечити справедливий та тривалий мир. Ми робимо це, посилюючи тиск на Росію за допомогою санкцій, зміцнюючи оборону України та використовуючи всі дипломатичні інструменти, які є в нашому розпорядженні, для відновлення миру в Європі", - додав президент Європейської Ради.

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За словами Кошти, у питанні оборони України йдеться не лише про військову міць, але й суверенітет та основи економічного відновлення.

"Оборонний сектор України допомагає стимулювати місцеве виробництво, створювати робочі місця та стимулювати інновації, зміцнюючи економіку країни та підвищуючи стійкість. У міру того, як Україна відбудовується, впровадження цих технологічних досягнень сприятиме національному розвитку та допоможе інтегрувати Україну в ширші європейські промислові та оборонні ланцюги додаткової вартості", - додав він.

Кошта зазначив, що продовжуватиме заохочувати держави-члени ЄС збільшувати інвестиції в оборонний сектор України, зокрема через програму SAFE (Security Action for Europe), яка пропонує конкретні інструменти для таких зусиль.

Відбудова України вимагатиме масштабних і тривалих зусиль від міжнародної спільноти, які відповідають масштабам руйнувань та терміновості моменту, наголосив він.

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"Росія має нести відповідальність за спустошення, які вона спричинила. Агресор має нести відповідальність за відбудову того, що він прагнув знищити", - сказав президент Європейської Ради.

Щодо шляху України в напрямку вступу в ЄС, Кошта заявив, що розширення є "найважливішою стратегічною геополітичною інвестицією Європейського Союзу в мир, безпеку та процвітання".

"Оцінка Єврокомісії чітка. Україна виконала всі необхідні кроки для відкриття першого кластера переговорів про вступ. Переговори тепер мають продовжитися, і наступні кроки мають керуватися реальними результатами, імпульсом та взаємними зобов'язаннями", - підсумував він.

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