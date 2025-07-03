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Новини Допомога Україні від Європи
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Країни Євросоюзу зможуть збільшити допомогу Україні завдяки новій фінансовій цілі НАТО - Кошта

голова Європейської Ради Антоніу Кошта

Країни Європейського Союзу можуть збільшити суму військової підтримки України у 2025 році.

Про це заявив голова Європейської Ради Антоніу Кошта, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуватимемо надавати повну підтримку Україні. З початку цього року держави-члени зобов’язалися виділити додатково 24 млрд євро на військову підтримку України… Тепер вони зможуть зробити більше", - зазначив очільник Євроради, додавши, що Україні потрібна підтримка всіх країн, які поважають міжнародне право.

Кошта додав, що Європейська Комісія запропонувала всім державам-членам більше фіскального простору для збільшення їхньої підтримки, і ця підтримка враховується для нових цілей НАТО. Глава Євроради назвав дуже важливим, щоб кожне євро, витрачене державами-членами на підтримку України, було враховано у 3,5% (або 5%) витрат у рамках зобов’язань у НАТО. Таким чином, це буде використання коштів одночасно для України та для європейської оборони.

Читайте: Євросоюз інвестує 2,8 мільярда євро в транспортні проєкти. Один із них – український (оновлено)

Автор: 

НАТО (6645) допомога (8518) Євросоюз (13801) Кошта Антоніу (57)


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03.07.2025 19:47 Відповісти
Як вони вже дістали, своіми - збільшемо, доставемо , надомо. Вже час казати - збільшили, доставили, надали, поставили.
Вже чули що нададуть Тауруси.
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03.07.2025 19:48 Відповісти
Озброєння давайте..ботгроші спіндять зелені
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03.07.2025 19:57 Відповісти
Щоб ні туди і ні сюди, щоб все тут колотилось.
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03.07.2025 21:36 Відповісти
 
 