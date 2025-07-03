Країни Євросоюзу зможуть збільшити допомогу Україні завдяки новій фінансовій цілі НАТО - Кошта

Країни Європейського Союзу можуть збільшити суму військової підтримки України у 2025 році.

Про це заявив голова Європейської Ради Антоніу Кошта, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуватимемо надавати повну підтримку Україні. З початку цього року держави-члени зобов’язалися виділити додатково 24 млрд євро на військову підтримку України… Тепер вони зможуть зробити більше", - зазначив очільник Євроради, додавши, що Україні потрібна підтримка всіх країн, які поважають міжнародне право.

Кошта додав, що Європейська Комісія запропонувала всім державам-членам більше фіскального простору для збільшення їхньої підтримки, і ця підтримка враховується для нових цілей НАТО. Глава Євроради назвав дуже важливим, щоб кожне євро, витрачене державами-членами на підтримку України, було враховано у 3,5% (або 5%) витрат у рамках зобов’язань у НАТО. Таким чином, це буде використання коштів одночасно для України та для європейської оборони.

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