Страны Евросоюза смогут увеличить помощь Украине благодаря новой финансовой цели НАТО – Кошта

Страны Европейского Союза могут увеличить сумму военной поддержки Украины в 2025 году.

Об этом заявил председатель Европейского Совета Антониу Кошта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем продолжать оказывать полную поддержку Украине. С начала этого года государства-члены обязались выделить дополнительно 24 млрд евро на военную поддержку Украины... Теперь они смогут сделать больше", - отметил глава Евросовета, добавив, что Украине нужна поддержка всех стран, которые уважают международное право.

Кошта добавил, что Европейская Комиссия предложила всем государствам-членам больше фискального пространства для увеличения их поддержки, и эта поддержка учитывается для новых целей НАТО. Глава Евросовета назвал очень важным, чтобы каждое евро, потраченное государствами-членами на поддержку Украины, было учтено в 3,5% (или 5%) расходов в рамках обязательств в НАТО. Таким образом, это будет использование средств одновременно для Украины и для европейской обороны.

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