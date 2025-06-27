Європейська безпека взаємопов’язана з безпекою України, - Кошта

Євросоюз послідовно виступає за досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, оскільки безпека Європи є взаємопов’язаною з безпекою України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції за підсумками Європейської ради заявив її президент Антоніу Кошта

"Європейська безпека взаємопов’язана з безпекою України. Саме тому ми продовжуємо підштовхувати до справедливого та тривалого миру. Водночас ми прокладаємо шлях для майбутнього членства України в ЄС. У цьому наше завдання залишається незмінним. Оцінка Європейської комісії також залишається незмінною: попри неймовірно важкі обставини, влада України виконує реформи із вражаючою швидкістю. Тож зараз прийшов час, інтенсифікувати нашу роботу, та просуватися вперед на шляху до входження у ЄС" - зазначив президент Євроради.

Він наголосив, що ЄС продовжує тиск на Росію. Він вже ухвалив 17 пакетів санкцій проти країни-агресорки та наразі добре просунувся з підготовкою чергового амбітного пакета обмежувальних заходів.

"Повномасштабна російська агресія проти України серйозно підриває глобальну безпеку та світовий порядок, заснований на правилах. Повага до міжнародного права та до принципів Статуту ООН, прописаних рівно 80 років тому, були визначальними для нашої позиції щодо України та Близького Сходу" - додав Кошта.

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