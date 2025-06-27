Европейская безопасность взаимосвязана с безопасностью Украины, - Кошта

Евросоюз последовательно выступает за достижение справедливого и прочного мира в Украине, поскольку безопасность Европы взаимосвязана с безопасностью Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время пресс-конференции по итогам Европейского совета заявил его президент Антониу Кошта

"Европейская безопасность взаимосвязана с безопасностью Украины. Именно поэтому мы продолжаем подталкивать к справедливому и длительному миру. В то же время мы прокладываем путь для будущего членства Украины в ЕС. В этом наша задача остается неизменной. Оценка Европейской комиссии также остается неизменной: несмотря на невероятно тяжелые обстоятельства, власть Украины выполняет реформы с поразительной скоростью. Поэтому сейчас пришло время, интенсифицировать нашу работу, и продвигаться вперед на пути к вхождению в ЕС", - отметил президент Евросовета.

Он отметил, что ЕС продолжает давление на Россию. Он уже принял 17 пакетов санкций против страны-агрессора и сейчас хорошо продвинулся с подготовкой очередного амбициозного пакета ограничительных мер.

"Полномасштабная российская агрессия против Украины серьезно подрывает глобальную безопасность и мировой порядок, основанный на правилах. Уважение к международному праву и к принципам Устава ООН, прописанных ровно 80 лет назад, были определяющими для нашей позиции в отношении Украины и Ближнего Востока", - добавил Кошта.

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