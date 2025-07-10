Мир, оборона, восстановление и вступление в ЕС - это четыре столпа развития Украины, - Кошта

Мир, оборона, восстановление и вступление в Евросоюз являются четырьмя столпами развития Украины.

Об этом сообщил президент Европейского Совета Антониу Кошта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хотел бы сосредоточиться на четырех столпах, которые должны формировать путь Украины вперед: мир, оборона, восстановление и вступление в Европейский Союз", - сказал он на пленарной сессии Конференции по восстановлению Украины.

Кошта приветствует лидерство власти Украины в призывах к безусловному прекращению огня и мобилизации всех дипломатических усилий для достижения справедливого и прочного мира.

"К сожалению, Россия ответила лишь большим количеством ударов, большими страданиями, большим количеством неоправданных смертей. Это должно прекратиться. С первого дня Европейский Союз стоял и будет продолжать твердо стоять рядом с вами, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир. Мы делаем это, усиливая давление на Россию с помощью санкций, укрепляя оборону Украины и используя все дипломатические инструменты, которые есть в нашем распоряжении, для восстановления мира в Европе", - добавил президент Европейского Совета.

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По словам Кошты, в вопросе обороны Украины речь идет не только о военной мощи, но и суверенитете и основах экономического восстановления.

"Оборонный сектор Украины помогает стимулировать местное производство, создавать рабочие места и стимулировать инновации, укрепляя экономику страны и повышая устойчивость. По мере того, как Украина восстанавливается, внедрение этих технологических достижений будет способствовать национальному развитию и поможет интегрировать Украину в более широкие европейские промышленные и оборонные цепи дополнительной стоимости", - добавил он.

Кошта отметил, что будет продолжать поощрять государства-члены ЕС увеличивать инвестиции в оборонный сектор Украины, в частности через программу SAFE (Security Action for Europe), которая предлагает конкретные инструменты для таких усилий.

Восстановление Украины потребует масштабных и длительных усилий от международного сообщества, которые соответствуют масштабам разрушений и срочности момента, подчеркнул он.

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"Россия должна нести ответственность за опустошения, которые она вызвала. Агрессор должен нести ответственность за восстановление того, что он стремился уничтожить", - сказал президент Европейского Совета.

Относительно пути Украины в направлении вступления в ЕС, Кошта заявил, что расширение является "важнейшей стратегической геополитической инвестицией Европейского Союза в мир, безопасность и процветание".

"Оценка Еврокомиссии четкая. Украина выполнила все необходимые шаги для открытия первого кластера переговоров о вступлении. Переговоры теперь должны продолжиться, и следующие шаги должны руководствоваться реальными результатами, импульсом и взаимными обязательствами", - подытожил он.

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