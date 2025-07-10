Келлог: Відбудова України - критично важливе завдання для безпеки Європи

Сполучені Штати вважають, що повоєнна відбудова України матиме ключове значення для регіональної безпеки всієї Європи.

Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відбудова України виходить далеко за межі відновлення фізичної інфраструктури, оскільки вона включає вирішення соціальних та економічних наслідків війни", - наголосив Келлог.

За його словами, серед пріоритетів - безпечне повернення українських біженців і викрадених дітей, підтримка ветеранів ЗСУ, а також масштабне розмінування територій. За словами Келлога, стабільність і довгострокова безпека є головною умовою для інвесторів.

"Наші зусилля щодо забезпечення миру спрямовані не лише на тимчасове припинення вогню, а на досягнення комплексної та постійної мирної угоди. Усі ці аспекти мають бути враховані в будь-яких зусиллях із відбудови", - підкреслив він, додавши, що США та Європа вже мають досвід повоєнної відбудови - як після Другої світової війни в рамках Плану Маршалла.

Келлог також наголосив, що головним принципом у процесі відбудови має залишатися збереження суверенітету України та її демократичного правління.

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