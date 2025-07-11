Келлог анонсировал визит в Украину 14 июля: пробудет в Киеве неделю
Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что совершит визит в Киев в понедельник, 14 июля.
Об этом он сказал журналистам на полях Конференции по восстановлению Украины в Риме, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, он планирует пробыть в столице целую неделю.
В МИД подтвердили приезд Келлога в Украину, об этом во время брифинга сказал "Суспільному" представитель министерства Георгий Тихий.
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+4 Перехватчик
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+3 Hrysha Hlyba
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+3 Hrysha Hlyba
показать весь комментарий11.07.2025 15:13 Ответить Ссылка
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полякатися.
бо, нудно в тих америках....
1. Потужний ретинг 60-80% + безмежна любов усього народу
2. Геніальність Єрмака
Голівуд буде відпочивати
на скільки приїздиш?
кияни, хоч посплять по людськи.
Колись, одному німецькому посадовцю, дуже прояснилося навіть після короткотермінового перебуванні у сховищі