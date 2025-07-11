Келлог анонсировал визит в Украину 14 июля: пробудет в Киеве неделю

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что совершит визит в Киев в понедельник, 14 июля.

Об этом он сказал журналистам на полях Конференции по восстановлению Украины в Риме, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, он планирует пробыть в столице целую неделю.

В МИД подтвердили приезд Келлога в Украину, об этом во время брифинга сказал "Суспільному" представитель министерства Георгий Тихий.

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