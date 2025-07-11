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Новости Визит Келлога в Киев
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Келлог анонсировал визит в Украину 14 июля: пробудет в Киеве неделю

Кит Келлог приедет в Киев 14 июля

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что совершит визит в Киев в понедельник, 14 июля.

Об этом он сказал журналистам на полях Конференции по восстановлению Украины в Риме, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, он планирует пробыть в столице целую неделю.

В МИД подтвердили приезд Келлога в Украину, об этом во время брифинга сказал "Суспільному" представитель министерства Георгий Тихий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Келлог: Восстановление Украины - критически важная задача для безопасности Европы

Автор: 

визит (3125) Киев (25857) США (27455) Кит Келлог (183)


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Топ комментарии
+4
Йому будуть демонструвати дві речі:
1. Потужний ретинг 60-80% + безмежна любов усього народу
2. Геніальність Єрмака

Голівуд буде відпочивати
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11.07.2025 15:09 Ответить
+3
дякую тобі келлог.
на скільки приїздиш?
кияни, хоч посплять по людськи.
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11.07.2025 15:10 Ответить
+3
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11.07.2025 15:13 Ответить
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Дочку нехай захватить.
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11.07.2025 15:02 Ответить
Так вона живе в Києві. Чи куди захватить ?
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11.07.2025 15:04 Ответить
З якого це переляку вона живе в Києві?
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11.07.2025 15:22 Ответить
ну, може приїздить, періодично.
полякатися.
бо, нудно в тих америках....
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11.07.2025 15:35 Ответить
Йому будуть демонструвати дві речі:
1. Потужний ретинг 60-80% + безмежна любов усього народу
2. Геніальність Єрмака

Голівуд буде відпочивати
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11.07.2025 15:09 Ответить
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11.07.2025 15:13 Ответить
дякую тобі келлог.
на скільки приїздиш?
кияни, хоч посплять по людськи.
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11.07.2025 15:10 Ответить
Це, звичайно, не "куля багато чого змінює в мозку, навіть якщо влучила у дупу", але тиждень під обстрілами дає шанси.
Колись, одному німецькому посадовцю, дуже прояснилося навіть після короткотермінового перебуванні у сховищі
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11.07.2025 15:18 Ответить
На шашлики приїхав?
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11.07.2025 15:11 Ответить
Келлог , я запрошую тебе в Суми на пару днів !
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11.07.2025 15:12 Ответить
може кольйоні прикруте 🤡...та нарешті запропонує по дорослому на вихід з ОПи ?!!! Келлог давай бери зеленського за вуха ,бо з цією зеленською шоблою Україна гине ... США ...Рятуйте !!!
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11.07.2025 15:14 Ответить
Може кияни посплять нарешті?
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11.07.2025 15:37 Ответить
 
 