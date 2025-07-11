Келлог анонсував візит до України 14 липня: пробуде у Києві тиждень

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що здійснить візит до Києва у понеділок, 14 липня.

Про це він сказав журналістам на полях Конференції з відновлення України у Римі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він планує пробути у столиці цілий тиждень.

У МЗС підтвердили приїзд Келлога до України, про це під час брифінгу сказав "Суспільному" речник міністерства Георгій Тихий.

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