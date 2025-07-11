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Новини Візит Келлога до Києва
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Келлог анонсував візит до України 14 липня: пробуде у Києві тиждень

Кіт Келлог приїде до Києва 14 липня

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що здійснить візит до Києва у понеділок, 14 липня.

Про це він сказав журналістам на полях Конференції з відновлення України у Римі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він планує пробути у столиці цілий тиждень.

У МЗС підтвердили приїзд Келлога до України, про це під час брифінгу сказав "Суспільному" речник міністерства Георгій Тихий. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Келлог: Відбудова України - критично важливе завдання для безпеки Європи

Автор: 

візит (1628) Київ (19866) США (23750) Келлог Кіт (183)


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Топ коментарі
+2
Йому будуть демонструвати дві речі:
1. Потужний ретинг 60-80% + безмежна любов усього народу
2. Геніальність Єрмака

Голівуд буде відпочивати
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11.07.2025 15:09 Відповісти
+2
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11.07.2025 15:13 Відповісти
+1
дякую тобі келлог.
на скільки приїздиш?
кияни, хоч посплять по людськи.
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11.07.2025 15:10 Відповісти
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Дочку нехай захватить.
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11.07.2025 15:02 Відповісти
Так вона живе в Києві. Чи куди захватить ?
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11.07.2025 15:04 Відповісти
З якого це переляку вона живе в Києві?
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11.07.2025 15:22 Відповісти
Йому будуть демонструвати дві речі:
1. Потужний ретинг 60-80% + безмежна любов усього народу
2. Геніальність Єрмака

Голівуд буде відпочивати
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11.07.2025 15:09 Відповісти
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11.07.2025 15:13 Відповісти
дякую тобі келлог.
на скільки приїздиш?
кияни, хоч посплять по людськи.
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11.07.2025 15:10 Відповісти
Це, звичайно, не "куля багато чого змінює в мозку, навіть якщо влучила у дупу", але тиждень під обстрілами дає шанси.
Колись, одному німецькому посадовцю, дуже прояснилося навіть після короткотермінового перебуванні у сховищі
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11.07.2025 15:18 Відповісти
На шашлики приїхав?
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11.07.2025 15:11 Відповісти
Келлог , я запрошую тебе в Суми на пару днів !
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11.07.2025 15:12 Відповісти
може кольйоні прикруте 🤡...та нарешті запропонує по дорослому на вихід з ОПи ?!!! Келлог давай бери зеленського за вуха ,бо з цією зеленською шоблою Україна гине ... США ...Рятуйте !!!
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11.07.2025 15:14 Відповісти
 
 