Келлог анонсував візит до України 14 липня: пробуде у Києві тиждень
Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що здійснить візит до Києва у понеділок, 14 липня.
Про це він сказав журналістам на полях Конференції з відновлення України у Римі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, він планує пробути у столиці цілий тиждень.
У МЗС підтвердили приїзд Келлога до України, про це під час брифінгу сказав "Суспільному" речник міністерства Георгій Тихий.
Топ коментарі
+2 Перехватчик
показати весь коментар11.07.2025 15:09 Відповісти Посилання
+2 Hrysha Hlyba
показати весь коментар11.07.2025 15:13 Відповісти Посилання
+1 Hrysha Hlyba
показати весь коментар11.07.2025 15:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Потужний ретинг 60-80% + безмежна любов усього народу
2. Геніальність Єрмака
Голівуд буде відпочивати
на скільки приїздиш?
кияни, хоч посплять по людськи.
Колись, одному німецькому посадовцю, дуже прояснилося навіть після короткотермінового перебуванні у сховищі