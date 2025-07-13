Готуємо зустрічі Келлога із керівниками СБУ та розвідок, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про підготовку до візиту в Україну спеціального представника президента США генерала Кіта Келлога. Зокрема, готуються зустрічі Келлога із керівниками СБУ та розвідок.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Президент розповів, що 13 липня відбулася зустріч з військовими та міністром оборони.

"Зустріч із військовими та міністром оборони. І не тільки про фронт, але й про наші подальші дії. Українське виробництво, дипстрайки, наші відповіді на російські удари. Вдячний усім, хто реально стійко захищає нашу державу, нашу незалежність, наших людей", - сказав президент.

Також йшлося про майбутній візит спецпредставника президента США генерала Келлога до України.

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"На тижні будуть перемовини про подальшу підтримку. Доручив Головкому Сирському та начальнику Генштабу Гнатову представити наявну в нас інформацію про російський потенціал і про наші перспективи. Готуємо також зустрічі спецпредставника Президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною. Розраховуємо й на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру", - сказав Зеленський.

Окрім цього, президент розповів, що заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка щодо захисту українських інтересів і відповідей України російським убивцям.

"Кожне посягання на Україну має отримувати сильну та жорстку відповідь, і це буде", - наголосив глава держави.

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