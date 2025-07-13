УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7649 відвідувачів онлайн
Новини Візит Келлога до Києва
981 16

Готуємо зустрічі Келлога із керівниками СБУ та розвідок, - Зеленський

Володимир Зеленський і Кіт Келлог у Римі 9 липня

Президент Володимир Зеленський розповів про підготовку до візиту в Україну спеціального представника президента США генерала Кіта Келлога. Зокрема, готуються зустрічі Келлога із керівниками СБУ та розвідок.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Президент розповів, що 13 липня відбулася зустріч з військовими та міністром оборони.

"Зустріч із військовими та міністром оборони. І не тільки про фронт, але й про наші подальші дії. Українське виробництво, дипстрайки, наші відповіді на російські удари. Вдячний усім, хто реально стійко захищає нашу державу, нашу незалежність, наших людей", - сказав президент.

Також йшлося про майбутній візит спецпредставника президента США генерала Келлога до України. 

Читайте також: Келлог: Відбудова України - критично важливе завдання для безпеки Європи

"На тижні будуть перемовини про подальшу підтримку. Доручив Головкому Сирському та начальнику Генштабу Гнатову представити наявну в нас інформацію про російський потенціал і про наші перспективи. Готуємо також зустрічі спецпредставника Президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною. Розраховуємо й на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру", - сказав Зеленський.

Окрім цього, президент розповів, що заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка щодо захисту українських інтересів і відповідей України російським убивцям.

"Кожне посягання на Україну має отримувати сильну та жорстку відповідь, і це буде", - наголосив глава держави.

Читайте також: Келлог анонсував візит до України 14 липня: пробуде у Києві тиждень

Автор: 

Зеленський Володимир (24723) Келлог Кіт (185)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
З керівником БЕБ його познайомте, утирки йбобані.

І досить писати "президент Зеленський".
Він такий же, як *****, диктатор. От і називайте все своїими іменами.
показати весь коментар
13.07.2025 23:06 Відповісти
+5
Нам казали: "Буде долар 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна". (с) Земленський
Все сталося, як тобі казали розумні люди, бидло ти сране!
показати весь коментар
13.07.2025 23:15 Відповісти
+4
А Зеленський був танком поранений у бункері ОП поки Татаров різав чеченців.

Малюк легко підтвердить.
показати весь коментар
13.07.2025 23:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ото локшин навішають діду. Єрмак може вдруге розповісти про загиблого брата
показати весь коментар
13.07.2025 22:59 Відповісти
А Зеленський був танком поранений у бункері ОП поки Татаров різав чеченців.

Малюк легко підтвердить.
показати весь коментар
13.07.2025 23:08 Відповісти
Мивину заваривают
показати весь коментар
13.07.2025 23:34 Відповісти
Цікаво згадувати брехню Земленського.
В решті решт, Зебіл міняє керівників, як рукавички. Нормальної команди так і не створив: одні корупціонери і колаборанти, які міняються містами, як королі та шістки. А систему він дійсно зламав, купу життів зламав.
показати весь коментар
13.07.2025 23:03 Відповісти
З керівником БЕБ його познайомте, утирки йбобані.

І досить писати "президент Зеленський".
Він такий же, як *****, диктатор. От і називайте все своїими іменами.
показати весь коментар
13.07.2025 23:06 Відповісти
Готуємо зустрічі Келлога із керівниками СБУ та розвідок

Варите холодець, натоптуєте домашні ковбаси і таке інше?
показати весь коментар
13.07.2025 23:11 Відповісти
Нам казали: "Буде долар 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна". (с) Земленський
Все сталося, як тобі казали розумні люди, бидло ти сране!
показати весь коментар
13.07.2025 23:15 Відповісти
так саме те ж і лякає, коли зелені щось готують - завжди виходить 28 лютого в Овальному кабінеті.
показати весь коментар
13.07.2025 23:16 Відповісти
Покажеш йому Татарова і разповісти як він чеченів убивав під час наступу на Київ.
показати весь коментар
13.07.2025 23:26 Відповісти
Френч у Кім Чен Ина позичив наш войовничий ******. 😁
показати весь коментар
13.07.2025 23:38 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2025 23:44 Відповісти
Сподіваюсь амери зроблять хоч одну добру річ - виженуть пару утирків єрзе
показати весь коментар
13.07.2025 23:51 Відповісти
Страной метлой.
показати весь коментар
14.07.2025 00:14 Відповісти
Можливо, єрмак уже запросив і «матьорого» абдристовича, щоб він допоміг в ОПУ, запарювати оту Мівіну, відстрілюватися, разом з татаровим, чергами з ПТРК Джавелін, по горобцях???
Бо ФАХІВЦІВ, з цього питання, московські найманці, убивають системно в Україні, з 2019 року!
показати весь коментар
14.07.2025 00:05 Відповісти
Карандаши точят.
показати весь коментар
14.07.2025 00:15 Відповісти
 
 