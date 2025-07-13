Готуємо зустрічі Келлога із керівниками СБУ та розвідок, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів про підготовку до візиту в Україну спеціального представника президента США генерала Кіта Келлога. Зокрема, готуються зустрічі Келлога із керівниками СБУ та розвідок.
Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Президент розповів, що 13 липня відбулася зустріч з військовими та міністром оборони.
"Зустріч із військовими та міністром оборони. І не тільки про фронт, але й про наші подальші дії. Українське виробництво, дипстрайки, наші відповіді на російські удари. Вдячний усім, хто реально стійко захищає нашу державу, нашу незалежність, наших людей", - сказав президент.
Також йшлося про майбутній візит спецпредставника президента США генерала Келлога до України.
"На тижні будуть перемовини про подальшу підтримку. Доручив Головкому Сирському та начальнику Генштабу Гнатову представити наявну в нас інформацію про російський потенціал і про наші перспективи. Готуємо також зустрічі спецпредставника Президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною. Розраховуємо й на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру", - сказав Зеленський.
Окрім цього, президент розповів, що заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка щодо захисту українських інтересів і відповідей України російським убивцям.
"Кожне посягання на Україну має отримувати сильну та жорстку відповідь, і це буде", - наголосив глава держави.
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Малюк легко підтвердить.
В решті решт, Зебіл міняє керівників, як рукавички. Нормальної команди так і не створив: одні корупціонери і колаборанти, які міняються містами, як королі та шістки. А систему він дійсно зламав, купу життів зламав.
І досить писати "президент Зеленський".
Він такий же, як *****, диктатор. От і називайте все своїими іменами.
Варите холодець, натоптуєте домашні ковбаси і таке інше?
Все сталося, як тобі казали розумні люди, бидло ти сране!
Бо ФАХІВЦІВ, з цього питання, московські найманці, убивають системно в Україні, з 2019 року!