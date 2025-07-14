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Новини Візит Келлога до Києва
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Келлог отримає усю інформацію про ситуацію на фронті й наступальні плани РФ, - Зеленський

Зеленський та Келлог

Спецпредставнику президента США Дональда Трампа з питань війни в Україні Кіту Келлогу, який перебуває з візитом у столиці, нададуть усю інформацію щодо ситуації на передовій й наступальні плани Росії.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські спецслужби, наша розвідка нададуть генералу Келлогу всю необхідну інформацію про те, що відбувається саме зараз на передовій, та які нові наступальні кроки готує Росія. Росія досі має на це кошти", - зазначив голова держави.

За його словами, війна триває тільки через Росію та тільки через бажання Путіна продовжувати війну й затягувати її.

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"Росія намагається зробити війну начебто новою нормою. Ніколи не можна із цим погоджуватись. Треба робити абсолютно все – все можливе для примусу Росії до припинення вбивств, до реального миру й гарантування безпеки. Мир можливий лише завдяки силі.

Ми говорили про це з Президентом Трампом, ми говорили з представниками Конгресу, ми працюємо на рівні наших команд – України та Сполучених Штатів Америки, щоб забезпечити необхідні нам сили й засоби для захисту життів, для захисту нашої держави, американську зброю, американські санкції проти Росії – уже підготовлений санкційний закон у Конгресі. А також – щоб забезпечити європейське фінансування і підтримку, спільну нашу оборону", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог зустрівся з Умєровим і заслухав брифінг Буданова і Сирського. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24728) Келлог Кіт (188) війна в Україні (5230)


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Топ коментарі
+6
Головне наші плани йому не розпатякайте. А то я так зрозумів Тампон дав ***** ще 50 днів фори і захопити якнайбільше української землі. Тампон сам зізнався що ***** йому 10 днів назад йому сказав що буде ще 60 днів наступати. Ось звідки взялися ці 50 днів дедлайна
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14.07.2025 21:27 Відповісти
+5
Угу. Судячи по синхрону Трампа з ху-йлом про 50 днів вони обоє надіються на поразку України за цей термін.
І далеко не факт що Келог приїхав помагать нам а не їм...
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14.07.2025 21:38 Відповісти
+4
Плани - *****! - лізуть де можуть - хочуть побільше захватити України
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14.07.2025 21:27 Відповісти
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Наступальні плани він знає краще тебе.
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14.07.2025 21:26 Відповісти
Угу. Судячи по синхрону Трампа з ху-йлом про 50 днів вони обоє надіються на поразку України за цей термін.
І далеко не факт що Келог приїхав помагать нам а не їм...
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14.07.2025 21:38 Відповісти
А що за синхрон від Ху?ла, нагадайте? Бо я щось пропустив
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14.07.2025 21:47 Відповісти
Ху-йло пообіцяло Трампу "наступлєніє" на 60 днів в розмові 4-го числа. Сьогодні 14-го Трамп синхронно надає ху-йлу ще "50 днів"які лишились з ху-йлячої заявки. Очевидно що діють вони узгоджено.
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14.07.2025 22:01 Відповісти
Зрозумів, дякую, так й є, дуже схоже.
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14.07.2025 22:10 Відповісти
Особливо якщо ще згадати про припинення допомоги яке "невідомо хто зробив" теж після тої розмови...
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14.07.2025 22:16 Відповісти
Плани - *****! - лізуть де можуть - хочуть побільше захватити України
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14.07.2025 21:27 Відповісти
Головне наші плани йому не розпатякайте. А то я так зрозумів Тампон дав ***** ще 50 днів фори і захопити якнайбільше української землі. Тампон сам зізнався що ***** йому 10 днів назад йому сказав що буде ще 60 днів наступати. Ось звідки взялися ці 50 днів дедлайна
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14.07.2025 21:27 Відповісти
Розумію, що мені ніхто не повірить, але на тому тижні читав якогось конспіролога-аналітика, попередні прогнози якого справдилися, і тоді він казав, шо 1-4 вересня станеться якась дуже карколомна подія, а поки що Трамп та Маск тупо тягнуть час, влаштовуючи кловунські шоу-суперечки, для відволікання натовпу. І от сьогодні заява Трампа про 50 днів, але ж, вибачте, через 50 днів саме й настане отой початок вересня
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14.07.2025 21:39 Відповісти
Хай би хтось з притомних про корупцію все розповів келогу
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14.07.2025 21:28 Відповісти
Та в він знає, в них свій Буданов є, тобто розвідка. Але нормальна.
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14.07.2025 21:40 Відповісти
Від Сирка та Телемарафету?

Так ГШ Сирського віри більше нема.
А Телемарафету і не було ніколи.

Сумніваюся, що Келог завчасно не поцікавився з ким має справу.
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14.07.2025 21:28 Відповісти
Келог лицемірний гандон. І Україні він точно не друг...
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14.07.2025 21:40 Відповісти
А повинен бути?
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14.07.2025 21:44 Відповісти
Ну якщо амєріка "оплот дємократії" то вроді повинен...
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14.07.2025 22:05 Відповісти
А у нас демократія?
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14.07.2025 22:09 Відповісти
У вас не знаю..
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14.07.2025 22:13 Відповісти
Так,США надають всю розвідувальну інформацію,що Келлогу можна більше додати? Хіба що частину їх інформації...
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14.07.2025 21:29 Відповісти
Розвідка США не отримує наркотичних фантазій Зеленського про контрнаступи та захоплення територій Росії.
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14.07.2025 21:34 Відповісти
Ну це просто зрада Держави. Між штабами США та РФ завжди є канал спілкування, і це не секрет. Так, Герасімова США виводили з під удару України свого часу. Но Зелебобіку насрать. Бо він по життю дебіл. Келлог ніякий не генерал вже давно і він нам зовсім не друг.
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14.07.2025 21:30 Відповісти
Залужний був хитрий

.
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14.07.2025 21:32 Відповісти
так тобі пан Генерал Келога і повірить, ЗЄльоний.

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14.07.2025 21:31 Відповісти
Нахіба? Щоб поділився з московськими друзями? Ще вітькоффа запросіть...
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14.07.2025 21:32 Відповісти
ты думаешь что все так и расскажут, особенно как рассказали про операцию паутина
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14.07.2025 21:39 Відповісти
На Трампа надейся а сам неплошай ….
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14.07.2025 21:38 Відповісти
Гаразд, обрали Ідіота президентом. Проте як можна довіряти Ідіоту - це поза межі мого розуму. Волають - він навчився ! Чому ? Як красти ? Так він цю чорну роботу довірив своїм потужним. Політиці ? Та він прямий як дошка, що на язику, то й меле. Політичної хитрості немає, як зі своїх опонентів робити своїми друзями - це навіть не обговорюється! Баран, Віслюк закоханий у своє Я. Він не мій президент. Чий ? Баранів та Віслюків. Який вожак таке й стадо.
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14.07.2025 21:39 Відповісти
Єдине навіщо той приїхав на тиждень до Києва - це щоб Київ тиждень не бомбили. Може, за цей час прийматиметься якийсь важливий вантаж, може повторення чогось на кшталт Курської офензиви. Ху?ло образиться, але вдарити по Києву не зможе.
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14.07.2025 21:43 Відповісти
 
 