Келлог отримає усю інформацію про ситуацію на фронті й наступальні плани РФ, - Зеленський

Спецпредставнику президента США Дональда Трампа з питань війни в Україні Кіту Келлогу, який перебуває з візитом у столиці, нададуть усю інформацію щодо ситуації на передовій й наступальні плани Росії.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські спецслужби, наша розвідка нададуть генералу Келлогу всю необхідну інформацію про те, що відбувається саме зараз на передовій, та які нові наступальні кроки готує Росія. Росія досі має на це кошти", - зазначив голова держави.

За його словами, війна триває тільки через Росію та тільки через бажання Путіна продовжувати війну й затягувати її.

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"Росія намагається зробити війну начебто новою нормою. Ніколи не можна із цим погоджуватись. Треба робити абсолютно все – все можливе для примусу Росії до припинення вбивств, до реального миру й гарантування безпеки. Мир можливий лише завдяки силі.

Ми говорили про це з Президентом Трампом, ми говорили з представниками Конгресу, ми працюємо на рівні наших команд – України та Сполучених Штатів Америки, щоб забезпечити необхідні нам сили й засоби для захисту життів, для захисту нашої держави, американську зброю, американські санкції проти Росії – уже підготовлений санкційний закон у Конгресі. А також – щоб забезпечити європейське фінансування і підтримку, спільну нашу оборону", - додав він.

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