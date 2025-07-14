Келлог: Обговоримо із Зеленським угоду Трампа з НАТО щодо поставок американської зброї

Спецпредставник президента США Кіт Келлог, який перебуває з візитом в Києві, повідомив, що обговорить із президентом України Володимиром Зеленським укладену угоду про поставки американської зброї.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Києві із Зеленським обговоримо знакову угоду Дональда Трампа з НАТО, яка прискорить постачання найкращих американських озброєнь в Україну", - заявив Келлог.

Він зазначив, що ця угода буде повністю профінансована союзниками по НАТО та дозволить прискорити постачання озброєння Україні.

Також, за словами Келлога, ця угода "підтримує оборону України та зміцнює єдність НАТО".

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.

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