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Новини Допомога Україні від НАТО Візит Келлога до Києва
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Келлог: Обговоримо із Зеленським угоду Трампа з НАТО щодо поставок американської зброї

Зеленський та Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог, який перебуває з візитом в Києві, повідомив, що обговорить із президентом України Володимиром Зеленським  укладену угоду про поставки американської зброї.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Києві із Зеленським обговоримо знакову угоду Дональда Трампа з НАТО, яка прискорить постачання найкращих американських озброєнь в Україну", - заявив Келлог.

Він зазначив, що ця угода буде повністю профінансована союзниками по НАТО та дозволить прискорити постачання озброєння Україні.

Також, за словами Келлога, ця угода "підтримує оборону України та зміцнює єдність НАТО".

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24728) НАТО (6661) зброя (7608) Келлог Кіт (188)


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Європа, звичайно, влізла у гівно, зруйнувавши власний ВПК

США роблять бізнес.
Але через рік два Європа та Україна перестануть залежати від США
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14.07.2025 20:25 Відповісти
Зараз ми відстаємо років на п'ятдесят. Через два роки будемо відставати на шістдесят.
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14.07.2025 20:53 Відповісти
головне спіймай півшостого щоб він не нанюханий був!
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14.07.2025 20:32 Відповісти
Трамп домовився з НАТО. Зеленський може погодитись або відмовитись. Обговорювати з ним нічого.
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14.07.2025 20:55 Відповісти
Перенесите встречу с этим... келогом на 50 дней
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14.07.2025 21:03 Відповісти
 
 