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Трамп сподівається уникнути критики, продаючи зброю Європі замість її прямої передачі Україні, - CNN

Президент США Дональд Трамп

Продаючи зброю європейським країнам, а не передаючи її самій Україні, Трамп сподівається уникнути політичної критики за те, що він порушує свою передвиборчу обіцянку зменшити роль США у багаторічній війні.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

Джерела видання зазначають, що рішення Трампа має багато аспектів.

Очевидним є і намір Трампа нажитися на допомозі Україні, бо кожен зенітно-ракетний комплекс Patriot, який мають оплатити європейці, коштує приблизно 1 мільярд доларів.

Протягом останніх двох тижнів офіційні особи в США та Європі працювали над деталями того, як цей план працюватиме. Саме НАТО не постачає зброю Україні, а швидше грає роль координатором зусиль окремих країн.

Також читайте: 17 систем Patriot вже готується до відправлення на поле бою в Україні, - Трамп

Один з можливих механізмів, як адміністрація Трампа допомагатиме Україні, передбачає, що європейські країни передають Києву вже наявну у них зброю, а потім замовляють її заміну у американських виробників.

Серед країн, які вже висловили намір взяти участь у такій схемі – Німеччина та Норвегія. За словами офіційних осіб, ймовірно, приєднаються ще щонайменше чотири країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та НАТО досягли домовленості щодо постачання зброї Україні, - Трамп

Автор: 

зброя (7608) допомога (8570) Трамп Дональд (6428)


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Та хоч Папуа Новій Гвінеї.
Головне що пункт призначення був в Україні.
Ну і важливо щоб дуже швидко.
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14.07.2025 19:01 Відповісти
Вали все на Європу - була б зброя
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14.07.2025 19:03 Відповісти
Трамп сподівається уникнути критики

Не сподівайся, Трумпе!
Ти таки поц!
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14.07.2025 19:03 Відповісти
ПОЦ в кубi.
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14.07.2025 19:05 Відповісти
Так бы и говорил, шо наш вариант "АLWAYS" - тобi до вподоби . а то все надеюсь, да надеюсь... бо для тебя чужое мнение - похнах и Васька не чешись.
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14.07.2025 19:04 Відповісти
Трамп сподівається уникнути критики
з боку хвуйла
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14.07.2025 19:40 Відповісти
 
 