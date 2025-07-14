Трамп сподівається уникнути критики, продаючи зброю Європі замість її прямої передачі Україні, - CNN

Продаючи зброю європейським країнам, а не передаючи її самій Україні, Трамп сподівається уникнути політичної критики за те, що він порушує свою передвиборчу обіцянку зменшити роль США у багаторічній війні.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

Джерела видання зазначають, що рішення Трампа має багато аспектів.

Очевидним є і намір Трампа нажитися на допомозі Україні, бо кожен зенітно-ракетний комплекс Patriot, який мають оплатити європейці, коштує приблизно 1 мільярд доларів.

Протягом останніх двох тижнів офіційні особи в США та Європі працювали над деталями того, як цей план працюватиме. Саме НАТО не постачає зброю Україні, а швидше грає роль координатором зусиль окремих країн.

Також читайте: 17 систем Patriot вже готується до відправлення на поле бою в Україні, - Трамп

Один з можливих механізмів, як адміністрація Трампа допомагатиме Україні, передбачає, що європейські країни передають Києву вже наявну у них зброю, а потім замовляють її заміну у американських виробників.

Серед країн, які вже висловили намір взяти участь у такій схемі – Німеччина та Норвегія. За словами офіційних осіб, ймовірно, приєднаються ще щонайменше чотири країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та НАТО досягли домовленості щодо постачання зброї Україні, - Трамп