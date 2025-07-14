УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10445 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від НАТО
4 432 37

США та НАТО досягли домовленості щодо постачання зброї Україні, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.

Про це він сказав під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

"Ми сьогодні уклали угоду, згідно з якою ми будемо надсилати їм зброю, а вони за неї платитимуть", - сказав глава Білого дому.

Він зазначив, що йдеться про військове обладнання на мільярди доларів, яке закуповуватимуть у США, передаватимуть до НАТО й оперативно доставлятимуть на поле бою.

Трамп сказав, що вартість зброї покриватимуть члени НАТО, а не американські платники податків.

Читайте також: США введуть вторинні мита проти РФ у 100%, якщо не буде угоди щодо України за 50 днів, - Трамп

Автор: 

зброя (7608) допомога (8570) США (23773) Трамп Дональд (6428)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
❗️17 систем Patriot готується до відправки в Україну. Їм не потрібні будуть всі, але велика кількість з цих систем будуть на полі бою, - Трамп.
показати весь коментар
14.07.2025 18:39 Відповісти
+4
Не пройшло й пів року,а Трамп порозумнішав. Це добре.
показати весь коментар
14.07.2025 18:45 Відповісти
+2
Значиться припинили оплачені ще при Байдені поставки і тепер будуть їх продавать. Геніальна угода б/п.
Ще й мито зверху в 30 %...
показати весь коментар
14.07.2025 18:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А США і НАТО шо вже побили горшки? - кажи шо Європа повинна викупляти зброю для України
показати весь коментар
14.07.2025 18:38 Відповісти
Не пройшло й пів року,а Трамп порозумнішав. Це добре.
показати весь коментар
14.07.2025 18:45 Відповісти
Він так і сказав. Європа буде оплачувати байденовські поставки ще й з митом в 30%.
Якщо фіцо не заблокує...
показати весь коментар
14.07.2025 18:47 Відповісти
Найбільший фінансовий внесок у бюджет НАТО роблять США. Тоб то це США, через бюджет НАТО із грошами Європи будуть фінасувати поставки.
показати весь коментар
14.07.2025 18:48 Відповісти
Не існує ніякого "бюджету НАТО". За винятком пари мільйонів членських внесків на Рюгге...
показати весь коментар
14.07.2025 18:52 Відповісти
Там ше зброї на 6 лярдів від Байдена - Трамп вже схоче за гроші
показати весь коментар
14.07.2025 18:58 Відповісти
Де ти прочитав,що поставки, за які вже сплачено, за ПРИЙНЯТИМ ЗАКОНОМ КОНГРЕСОМ США, " Тєпєрь надо платіть"? Це вам у методички вписали, а ніяких документів щодо якихось змін по поставкам, що були раніш профінансовані на основі Закону- Н Е М А Є.
показати весь коментар
14.07.2025 19:04 Відповісти
Документів немає а зброя пів - року йшла - це як?
показати весь коментар
14.07.2025 19:06 Відповісти
Це ти вирішив так постьобатися?
Вася, документи усі є, починаючи із Закону щодо виділення коштів на виготовлення зброї для України.
А от із " докуметів" що " тєпєрь надо будєть за всьотплатіть", є тільки методика ферм ведмедчука
показати весь коментар
14.07.2025 19:11 Відповісти
Читайте Рютте - читайте Трампа - все за гроші
показати весь коментар
14.07.2025 19:14 Відповісти
Це ти із собою сплутав.
показати весь коментар
14.07.2025 19:15 Відповісти
І 17 Петріотів обіцяв - ше б з ракетами - а ше вчора Кірбі казав шо така зброя самим потрібна
показати весь коментар
14.07.2025 18:51 Відповісти
Невже, аж через два-три місяці, десь, перед Різдвом??
показати весь коментар
14.07.2025 18:38 Відповісти
Дурік,а чим зараз воюють ЗСУ,невже лопатами та дронами від зелупи?Тупа ботоферма
показати весь коментар
14.07.2025 18:40 Відповісти
За «пятачок» відробляєш у московитів?? Щетельней треба, шановний, бо личаками орків, смердить дуже…
показати весь коментар
14.07.2025 18:59 Відповісти
А ти смішний і тупий.Коли нема,що сказати опоненту,значить він кацап.Логіка від бога
показати весь коментар
14.07.2025 19:01 Відповісти
Правда, очі коле!!?
показати весь коментар
14.07.2025 19:08 Відповісти
Правда про що?Ти з психлікарні пишеш?
показати весь коментар
14.07.2025 19:11 Відповісти
Що в моєму запитанні смердить кацапами ?
показати весь коментар
14.07.2025 19:02 Відповісти
❗️17 систем Patriot готується до відправки в Україну. Їм не потрібні будуть всі, але велика кількість з цих систем будуть на полі бою, - Трамп.
показати весь коментар
14.07.2025 18:39 Відповісти
киздить
-гроші візьме
та все віддасть другу фофе
показати весь коментар
14.07.2025 18:42 Відповісти
Нехай члени НАТО Угорщина і Словаччина платять за потрійним тарифом))) бо купуючи в РФ нафту і газ вони фінансують потенційного ворога...
показати весь коментар
14.07.2025 18:42 Відповісти
Дай, Боже, щоб це сталося насправді!
показати весь коментар
14.07.2025 18:42 Відповісти
Значиться припинили оплачені ще при Байдені поставки і тепер будуть їх продавать. Геніальна угода б/п.
Ще й мито зверху в 30 %...
показати весь коментар
14.07.2025 18:43 Відповісти
Трамп что-то очень добрым стал. С чего бы это??
показати весь коментар
14.07.2025 18:46 Відповісти
Пока неясно, что, сколько и когда, будет продано Европе а затем передано Украине. Зато понятно кто оказывает помощь, а кто делает бизнес.
показати весь коментар
14.07.2025 18:48 Відповісти
відкрию тайну.
ппо патріотами, війну не виграють!
бути в глухій обороні, але втрачати території та людей, це не перемога!
нам потрібна наступальна зброя! нам потрібні далекобійні ракети!
показати весь коментар
14.07.2025 18:51 Відповісти
Трампу вірити це те саме що Зелі вірити ,де одна заява суперечить іншій ,зробив з себе посьміховисько.
показати весь коментар
14.07.2025 18:57 Відповісти
Ну а як щодо угоди про корисні копалини? Збирались же враховувати поставки зброї до України як інвестиції з боку США. Чи й тут найшла коса на камінь?
показати весь коментар
14.07.2025 19:01 Відповісти
Неужели, а пуйло знает об этом?
показати весь коментар
14.07.2025 19:05 Відповісти
Лендліз по-трампівські
показати весь коментар
14.07.2025 19:16 Відповісти
Очередная пустая брехня ТрамПодонка...
показати весь коментар
14.07.2025 20:23 Відповісти
 
 