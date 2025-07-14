США та НАТО досягли домовленості щодо постачання зброї Україні, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.
Про це він сказав під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.
"Ми сьогодні уклали угоду, згідно з якою ми будемо надсилати їм зброю, а вони за неї платитимуть", - сказав глава Білого дому.
Він зазначив, що йдеться про військове обладнання на мільярди доларів, яке закуповуватимуть у США, передаватимуть до НАТО й оперативно доставлятимуть на поле бою.
Трамп сказав, що вартість зброї покриватимуть члени НАТО, а не американські платники податків.
Топ коментарі
+4 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар14.07.2025 18:39 Відповісти Посилання
+4 Василь Довганенко #609187
показати весь коментар14.07.2025 18:45 Відповісти Посилання
+2 Andrew Moon
показати весь коментар14.07.2025 18:43 Відповісти Посилання
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Вася, документи усі є, починаючи із Закону щодо виділення коштів на виготовлення зброї для України.
А от із " докуметів" що " тєпєрь надо будєть за всьотплатіть", є тільки методика ферм ведмедчука
-гроші візьме
та все віддасть другу фофе
Ще й мито зверху в 30 %...
ппо патріотами, війну не виграють!
бути в глухій обороні, але втрачати території та людей, це не перемога!
нам потрібна наступальна зброя! нам потрібні далекобійні ракети!