США та НАТО досягли домовленості щодо постачання зброї Україні, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.

Про це він сказав під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

"Ми сьогодні уклали угоду, згідно з якою ми будемо надсилати їм зброю, а вони за неї платитимуть", - сказав глава Білого дому.

Він зазначив, що йдеться про військове обладнання на мільярди доларів, яке закуповуватимуть у США, передаватимуть до НАТО й оперативно доставлятимуть на поле бою.

Трамп сказав, що вартість зброї покриватимуть члени НАТО, а не американські платники податків.

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