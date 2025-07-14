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США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о договоренностях по поставкам вооружения Украине.

Об этом он сказал во время встречи с генсеком НАТО Марко Рютте, передает Цензор.НЕТ.

Дополняется...

Автор: 

оружие (10326) помощь (7979) США (27478)


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Топ комментарии
+5
❗️17 систем Patriot готується до відправки в Україну. Їм не потрібні будуть всі, але велика кількість з цих систем будуть на полі бою, - Трамп.
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14.07.2025 18:39 Ответить
+5
Не пройшло й пів року,а Трамп порозумнішав. Це добре.
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14.07.2025 18:45 Ответить
+2
Значиться припинили оплачені ще при Байдені поставки і тепер будуть їх продавать. Геніальна угода б/п.
Ще й мито зверху в 30 %...
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14.07.2025 18:43 Ответить
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А США і НАТО шо вже побили горшки? - кажи шо Європа повинна викупляти зброю для України
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14.07.2025 18:38 Ответить
Не пройшло й пів року,а Трамп порозумнішав. Це добре.
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14.07.2025 18:45 Ответить
Він так і сказав. Європа буде оплачувати байденовські поставки ще й з митом в 30%.
Якщо фіцо не заблокує...
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14.07.2025 18:47 Ответить
Найбільший фінансовий внесок у бюджет НАТО роблять США. Тоб то це США, через бюджет НАТО із грошами Європи будуть фінасувати поставки.
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14.07.2025 18:48 Ответить
Не існує ніякого "бюджету НАТО". За винятком пари мільйонів членських внесків на Рюгге...
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14.07.2025 18:52 Ответить
Там ше зброї на 6 лярдів від Байдена - Трамп вже схоче за гроші
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14.07.2025 18:58 Ответить
Де ти прочитав,що поставки, за які вже сплачено, за ПРИЙНЯТИМ ЗАКОНОМ КОНГРЕСОМ США, " Тєпєрь надо платіть"? Це вам у методички вписали, а ніяких документів щодо якихось змін по поставкам, що були раніш профінансовані на основі Закону- Н Е М А Є.
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14.07.2025 19:04 Ответить
Документів немає а зброя пів - року йшла - це як?
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14.07.2025 19:06 Ответить
Це ти вирішив так постьобатися?
Вася, документи усі є, починаючи із Закону щодо виділення коштів на виготовлення зброї для України.
А от із " докуметів" що " тєпєрь надо будєть за всьотплатіть", є тільки методика ферм ведмедчука
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14.07.2025 19:11 Ответить
Читайте Рютте - читайте Трампа - все за гроші
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14.07.2025 19:14 Ответить
Це ти із собою сплутав.
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14.07.2025 19:15 Ответить
І 17 Петріотів обіцяв - ше б з ракетами - а ше вчора Кірбі казав шо така зброя самим потрібна
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14.07.2025 18:51 Ответить
Невже, аж через два-три місяці, десь, перед Різдвом??
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14.07.2025 18:38 Ответить
Дурік,а чим зараз воюють ЗСУ,невже лопатами та дронами від зелупи?Тупа ботоферма
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14.07.2025 18:40 Ответить
За «пятачок» відробляєш у московитів?? Щетельней треба, шановний, бо личаками орків, смердить дуже…
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14.07.2025 18:59 Ответить
А ти смішний і тупий.Коли нема,що сказати опоненту,значить він кацап.Логіка від бога
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14.07.2025 19:01 Ответить
Правда, очі коле!!?
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14.07.2025 19:08 Ответить
Правда про що?Ти з психлікарні пишеш?
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14.07.2025 19:11 Ответить
Що в моєму запитанні смердить кацапами ?
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14.07.2025 19:02 Ответить
❗️17 систем Patriot готується до відправки в Україну. Їм не потрібні будуть всі, але велика кількість з цих систем будуть на полі бою, - Трамп.
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14.07.2025 18:39 Ответить
киздить
-гроші візьме
та все віддасть другу фофе
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14.07.2025 18:42 Ответить
Нехай члени НАТО Угорщина і Словаччина платять за потрійним тарифом))) бо купуючи в РФ нафту і газ вони фінансують потенційного ворога...
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14.07.2025 18:42 Ответить
Дай, Боже, щоб це сталося насправді!
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14.07.2025 18:42 Ответить
Значиться припинили оплачені ще при Байдені поставки і тепер будуть їх продавать. Геніальна угода б/п.
Ще й мито зверху в 30 %...
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14.07.2025 18:43 Ответить
Трамп что-то очень добрым стал. С чего бы это??
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14.07.2025 18:46 Ответить
Пока неясно, что, сколько и когда, будет продано Европе а затем передано Украине. Зато понятно кто оказывает помощь, а кто делает бизнес.
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14.07.2025 18:48 Ответить
відкрию тайну.
ппо патріотами, війну не виграють!
бути в глухій обороні, але втрачати території та людей, це не перемога!
нам потрібна наступальна зброя! нам потрібні далекобійні ракети!
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14.07.2025 18:51 Ответить
Трампу вірити це те саме що Зелі вірити ,де одна заява суперечить іншій ,зробив з себе посьміховисько.
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14.07.2025 18:57 Ответить
Ну а як щодо угоди про корисні копалини? Збирались же враховувати поставки зброї до України як інвестиції з боку США. Чи й тут найшла коса на камінь?
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14.07.2025 19:01 Ответить
Неужели, а пуйло знает об этом?
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14.07.2025 19:05 Ответить
Лендліз по-трампівські
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14.07.2025 19:16 Ответить
Очередная пустая брехня ТрамПодонка...
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14.07.2025 20:23 Ответить
 
 