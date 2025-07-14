США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил о договоренностях по поставкам вооружения Украине.
Об этом он сказал во время встречи с генсеком НАТО Марко Рютте, передает Цензор.НЕТ.
Дополняется...
Топ комментарии
+5 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий14.07.2025 18:39 Ответить Ссылка
+5 Василь Довганенко #609187
показать весь комментарий14.07.2025 18:45 Ответить Ссылка
+2 Andrew Moon
показать весь комментарий14.07.2025 18:43 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо фіцо не заблокує...
Вася, документи усі є, починаючи із Закону щодо виділення коштів на виготовлення зброї для України.
А от із " докуметів" що " тєпєрь надо будєть за всьотплатіть", є тільки методика ферм ведмедчука
-гроші візьме
та все віддасть другу фофе
Ще й мито зверху в 30 %...
ппо патріотами, війну не виграють!
бути в глухій обороні, але втрачати території та людей, це не перемога!
нам потрібна наступальна зброя! нам потрібні далекобійні ракети!