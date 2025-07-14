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17 систем Patriot вже готується до відправлення на поле бою в Україні, - Трамп
Президент США Дональд Трамп повідомив, що триває підготовка до постачання 17 систем Patriot для України.
Про це він заявив на пресконференції з генсеком НАТО у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
"17 систем Patriot готується до відправки. Це Patriot, це все необхідне. Вони прибудуть в Україну зовсім скоро. Деякі приїдуть уже за кілька днів. Їм не потрібні будуть всі, але велика кількість з цих систем будуть на полі бою", - сказав Трамп.
За його словами, не всі установки будуть передані, але підсилення української ППО буде суттєвим.
Трамп додав, що слова російського диктатора Володимира Путіна – "це все розмови, а потім ракети летять до Києва і вбивають людей".
Топ коментарі
+25 Денис Коновалов #551584
показати весь коментар14.07.2025 18:47 Відповісти Посилання
+7 Vasily Androshchook
показати весь коментар14.07.2025 19:10 Відповісти Посилання
+5 warvik war
показати весь коментар14.07.2025 18:51 Відповісти Посилання
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Їм не потрібні будуть всі, але велика кількість з цих систем будуть на полі бою
Потім ще кілька місяців триватиме підгтовка відпраки ракет...
У Харків,юяк і в Херсон і Запоріжжя " на постійно" системи не поставлять.
Якщо буде відомо,що ціла система( а це і пускові і командний пунк і радари) буде постіно знаходитичя в одному місті, що розташоване біля фронту, роісяне виб',ють дронами і КАБами
Якщо це так то це просто добре.
Если комплексов, одна батарея, на секундочку, стоит 2.5 млрд. долларов.
И сетка ПВО уже обозначена:
Большая дальность и баллистика будут доводить до 10+ Пэтриот.
Средняя дальность 7 батарей NASAMS и 9 IRIS-T SLM
Малая дальность IRIS-T SLS и Skynex.
Все это уже законтрактовано кроме Пэтриотов.
Сергей121
В рашці на цей момент є лише один, частково вільний, форум для політ дискусій.
Без віпіена можна читати.
Обмажитесь віпієном під кацапа-зможете коментувати.
Не дякуйте, а просто почитайте що вони там пишуть.
Там повна деморалізація.
https://2ch.life/po/?__cf_chl_tk=*******************************************-1752010358-1.0.1.1-k3wB1aG69hrRMf7mUZg4e0gckpCoyVZr3VhrgLrUOtU
Це він тіпа путіна лякає. Розходимось.
Якщо розуміти слова трампуші буквально то там якась захмарної кількість виходить...
Що мав на увазі трамп - ***********.
побачимо, як будуть працювати твої патріоти.
одеса, харків....
хоча ці слова можна співставити із "закінчу війну за 24 години", себто чергове ********* від рижиго
Мова там не про 17 штук для України, а про велику частину цих установок.