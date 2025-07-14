17 систем Patriot вже готується до відправлення на поле бою в Україні, - Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що триває підготовка до постачання 17 систем Patriot для України.

Про це він заявив на пресконференції з генсеком НАТО у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"17 систем Patriot готується до відправки. Це Patriot, це все необхідне. Вони прибудуть в Україну зовсім скоро. Деякі приїдуть уже за кілька днів. Їм не потрібні будуть всі, але велика кількість з цих систем будуть на полі бою", - сказав Трамп.

За його словами, не всі установки будуть передані, але підсилення української ППО буде суттєвим.

Трамп додав, що слова російського диктатора Володимира Путіна – "це все розмови, а потім ракети летять до Києва і вбивають людей".

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