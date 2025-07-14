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17 систем Patriot уже готовятся к отправке на поле боя в Украину, - Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что продолжается подготовка к поставке 17 систем Patriot для Украины.
Об этом он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
"17 систем Patriot готовится к отправке. Это Patriot, это все необходимое. Они прибудут в Украину совсем скоро. Некоторые приедут уже через несколько дней. Им не нужны будут все, но большое количество из этих систем будут на поле боя", - сказал Трамп.
По его словам, не все установки будут переданы, но усиление украинской ПВО будет существенным.
Трамп добавил, что слова российского диктатора Владимира Путина - "это все разговоры, а потом ракеты летят в Киев и убивают людей".
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+27 Денис Коновалов #551584
показать весь комментарий14.07.2025 18:47 Ответить Ссылка
+8 Vasily Androshchook
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+5 warvik war
показать весь комментарий14.07.2025 18:51 Ответить Ссылка
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Їм не потрібні будуть всі, але велика кількість з цих систем будуть на полі бою
Потім ще кілька місяців триватиме підгтовка відпраки ракет...
У Харків,юяк і в Херсон і Запоріжжя " на постійно" системи не поставлять.
Якщо буде відомо,що ціла система( а це і пускові і командний пунк і радари) буде постіно знаходитичя в одному місті, що розташоване біля фронту, роісяне виб',ють дронами і КАБами
Якщо це так то це просто добре.
Если комплексов, одна батарея, на секундочку, стоит 2.5 млрд. долларов.
И сетка ПВО уже обозначена:
Большая дальность и баллистика будут доводить до 10+ Пэтриот.
Средняя дальность 7 батарей NASAMS и 9 IRIS-T SLM
Малая дальность IRIS-T SLS и Skynex.
Все это уже законтрактовано кроме Пэтриотов.
Сергей121
В рашці на цей момент є лише один, частково вільний, форум для політ дискусій.
Без віпіена можна читати.
Обмажитесь віпієном під кацапа-зможете коментувати.
Не дякуйте, а просто почитайте що вони там пишуть.
Там повна деморалізація.
https://2ch.life/po/?__cf_chl_tk=*******************************************-1752010358-1.0.1.1-k3wB1aG69hrRMf7mUZg4e0gckpCoyVZr3VhrgLrUOtU
Це він тіпа путіна лякає. Розходимось.
Якщо розуміти слова трампуші буквально то там якась захмарної кількість виходить...
Що мав на увазі трамп - ***********.
побачимо, як будуть працювати твої патріоти.
одеса, харків....
хоча ці слова можна співставити із "закінчу війну за 24 години", себто чергове ********* від рижиго
Мова там не про 17 штук для України, а про велику частину цих установок.