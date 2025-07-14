17 систем Patriot уже готовятся к отправке на поле боя в Украину, - Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что продолжается подготовка к поставке 17 систем Patriot для Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

"17 систем Patriot готовится к отправке. Это Patriot, это все необходимое. Они прибудут в Украину совсем скоро. Некоторые приедут уже через несколько дней. Им не нужны будут все, но большое количество из этих систем будут на поле боя", - сказал Трамп.

По его словам, не все установки будут переданы, но усиление украинской ПВО будет существенным.

Трамп добавил, что слова российского диктатора Владимира Путина - "это все разговоры, а потом ракеты летят в Киев и убивают людей".

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