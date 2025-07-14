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Новости Patriot для Украины
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17 систем Patriot уже готовятся к отправке на поле боя в Украину, - Трамп

Patriot

Президент США Дональд Трамп сообщил, что продолжается подготовка к поставке 17 систем Patriot для Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

"17 систем Patriot готовится к отправке. Это Patriot, это все необходимое. Они прибудут в Украину совсем скоро. Некоторые приедут уже через несколько дней. Им не нужны будут все, но большое количество из этих систем будут на поле боя", - сказал Трамп.

По его словам, не все установки будут переданы, но усиление украинской ПВО будет существенным.

Трамп добавил, что слова российского диктатора Владимира Путина - "это все разговоры, а потом ракеты летят в Киев и убивают людей".

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Автор: 

помощь (7979) США (27478) Трамп Дональд (5954) Patriot (326) война в Украине (5192)


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Топ комментарии
+27
Знаючи Трампа, повірити можна лише коли вони будуть у нас
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14.07.2025 18:47 Ответить
+8
Київ відносно непогоно і так закритий. Тепер треба посилити Запоріжжя, Одесу, Днпро
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14.07.2025 19:10 Ответить
+5
Ху щож.
Якщо це так то це просто добре.
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14.07.2025 18:51 Ответить
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Знаючи Трампа, повірити можна лише коли вони будуть у нас
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14.07.2025 18:47 Ответить
Головне ракети до них. Навіть ті 3 системи що вже є в України, маючи достатньо ракет, закрили б Київ від балістики.
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14.07.2025 19:05 Ответить
Київ відносно непогоно і так закритий. Тепер треба посилити Запоріжжя, Одесу, Днпро
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14.07.2025 19:10 Ответить
Був закритий поки були ракети...
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14.07.2025 19:19 Ответить
та не треба тут викручувати головне те, головне се.. все воно в комплексі є головне. самі ракети без пускових нікуди не полетять. якщо передадуть пускові, то і ракети будуть. а тобі бл те не так, се не так.. ти краще подякуй за те, що хоч так є, бо взагалі нічого могло би і не бути.
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14.07.2025 19:13 Ответить
Є й інші міста. Не треба тут свій вагіноцентризм демонструвати жителям столиці.
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14.07.2025 19:40 Ответить
тільки надписи на івріті зафарбувати і Петріти як новєнькі
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14.07.2025 19:22 Ответить
17 систем Patriot готується до відправки

Їм не потрібні будуть всі, але велика кількість з цих систем будуть на полі бою
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14.07.2025 18:48 Ответить
Частину передадуть (продадуть), а частину нададуть в оренду. Мабуть, з екіпажами, бо в нас немає стільки підготовлених людей, а готувати їх декілька місяців.
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14.07.2025 18:56 Ответить
Ключове слово«триває підготовка»...
Потім ще кілька місяців триватиме підгтовка відпраки ракет...
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14.07.2025 18:48 Ответить
Головне, щоб це не був черговий "сарказм" від старого доброго Донні.
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14.07.2025 18:48 Ответить
Чтобы в Харьков отправили. Не только в Киев.
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14.07.2025 18:49 Ответить
Ніхто не знає, де розташовуютться у той, чи іншитй час системи ППО
У Харків,юяк і в Херсон і Запоріжжя " на постійно" системи не поставлять.
Якщо буде відомо,що ціла система( а це і пускові і командний пунк і радари) буде постіно знаходитичя в одному місті, що розташоване біля фронту, роісяне виб',ють дронами і КАБами
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14.07.2025 18:53 Ответить
Но в Киеве же одна система точно находится на постоянной основе. В столице расположено правительство. И его нужно защищать. Пусть по той же схеме как в Киеве распределяют эти систему и в другие регионы.
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14.07.2025 19:06 Ответить
Та да, всі дурні, один ти , що сидитььк Смолєнську під американським ВІПІЕНОМ все знаєш
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14.07.2025 19:08 Ответить
Ну, шо ж, якщо це дійсно трапиться, то це буде реальна допомога. Може і до дальнобійних ракет дійде? Бо нам це реально потрібно ВЖЕ, а ЗЕлепоц тільки обіцяє - мільярди дронів, дерев, ракет, але мільярди кладе собі і своїй шоблі в кишеню.
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14.07.2025 18:51 Ответить
Якби не зелупа,не було б ніяких питань у постачанні зброї.
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14.07.2025 18:55 Ответить
ЗША збіраюцца перадаць Кіеву крылатыя ракеты JASSM. Ракеты JASSM старой мадэлі маюць далёкасць прыкладна 370 км, таксама існуе разнавіднасць з далёкасцю больш за 800 км. (c)
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14.07.2025 19:41 Ответить
Ху щож.
Якщо це так то це просто добре.
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14.07.2025 18:51 Ответить
За 50 днів відсрочки для хйла хоч доставлять в Україну?
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14.07.2025 18:52 Ответить
Щось дуже мало вірится що Трамп може надати 17 петріотів ,це все як і його нікчемні заяви ,в нього навіть не путін розвязав війну, а Байден ,повна маячня.
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14.07.2025 18:53 Ответить
Скоріше за все, малось на увазі 17 одиниць, а це 3 повні комплекси. Але я можу і помилятись.
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14.07.2025 19:10 Ответить
Интересно он понимает о чем говорит, пусковых или батарей. Если пусковых это 2 батареи.
Если комплексов, одна батарея, на секундочку, стоит 2.5 млрд. долларов.
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14.07.2025 18:54 Ответить
У Украины их сейчас 3. 2 от Германии и 1 от Румынии.
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14.07.2025 18:55 Ответить
Зараз у нас офіційно 8 Петріотів (3 від німців, 3 від США, 1 від голландців, 1 від румунів). Плюс 2 штуки SAMP-T. Плюс Ізраїль пообіцяв передати нам через США від 2 до 4 систем Петріот. Вчора були новини, що німці хочуть купити "більше трьох Петріотів", норвежці хочуть купити 1 штуку. Тому якщо скласти усі обіцянки + часткову передачу в оренду, то 17 комплектів виглядають цілком реальними.
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14.07.2025 19:19 Ответить
В Украине 3 батареи Пэтриот, кол-во пусковых через передачу доп. пусковых из Нидердландов было доведено до максимума.
И сетка ПВО уже обозначена:
Большая дальность и баллистика будут доводить до 10+ Пэтриот.
Средняя дальность 7 батарей NASAMS и 9 IRIS-T SLM
Малая дальность IRIS-T SLS и Skynex.
Все это уже законтрактовано кроме Пэтриотов.

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14.07.2025 19:41 Ответить
Скоріше за все, ні. Але дуже б хотілося, щоб це були саме 17 батарей
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14.07.2025 19:13 Ответить
У Трампа вже рот не закривається - мабуть Європа обіцяла гарні гроші відбашляти
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14.07.2025 18:54 Ответить
Ні, то певне респи америкоси, виробники озброєння, йому у відкриту вже заявили куди вони засунуть руду перуку, за відкритий саботаж.
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14.07.2025 18:57 Ответить
Бредишь кацапик.
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14.07.2025 19:43 Ответить
Завтра передумає.
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14.07.2025 18:55 Ответить
Alex Peterson
Сергей121
В рашці на цей момент є лише один, частково вільний, форум для політ дискусій.
Без віпіена можна читати.
Обмажитесь віпієном під кацапа-зможете коментувати.
Не дякуйте, а просто почитайте що вони там пишуть.
Там повна деморалізація.

https://2ch.life/po/?__cf_chl_tk=*******************************************-1752010358-1.0.1.1-k3wB1aG69hrRMf7mUZg4e0gckpCoyVZr3VhrgLrUOtU
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14.07.2025 18:55 Ответить
Даже если окажется что 17 "систем" это 17 ПУ, то будет весомо(половина того, что сейчас есть в ВСУ).
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14.07.2025 18:59 Ответить
17 систем це десь півтораста пускових. Тєрзають мене смутниє сомнєнія...
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14.07.2025 18:59 Ответить
мінімум 68, максимум 136.
Це він тіпа путіна лякає. Розходимось.
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14.07.2025 19:06 Ответить
В 1 системі 8 батарей. В батареї до 8 пускових.
Якщо розуміти слова трампуші буквально то там якась захмарної кількість виходить...
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14.07.2025 19:17 Ответить
Тому він і сказав що лише порція з цих систем піде в Україну бо їм так багато не треба. Але кому потрібна точність перекладу в наші то часи.
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14.07.2025 20:39 Ответить
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14.07.2025 19:00 Ответить
система Patriot складається з батарей. У батареї від 4 до 8 ПУ.
Що мав на увазі трамп - ***********.
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14.07.2025 19:01 Ответить
цей придурок мав на увазі дві ситеми Патріот і не більше.
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14.07.2025 19:17 Ответить
Patriot це система ППО. THAAD - це теж система ППО, і "Кела Давід" - теж система ППО. Тобто система - вона одна. А надати можно або батареї, або пускові.
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14.07.2025 20:08 Ответить
не треба балачками стрясати повітря!
побачимо, як будуть працювати твої патріоти.
одеса, харків....
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14.07.2025 19:04 Ответить
"Казав пан, кожух дам. Та слово його тепле"
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14.07.2025 19:14 Ответить
Я вас прошу,не пишіть дурниць.В США тільки 60 систем Патріот.Ви думаєте що той придурок нам дасть 17?
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14.07.2025 19:16 Ответить
Трамп: в рамках допомоги Україні буде надіслано аж 17 українських патріотів, які останні 3 роки сиділи в США та писали пости про те як треба нищити русню (c)
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14.07.2025 19:16 Ответить
Ну,а непростіше закрити небо хоч наполовині України Натою?
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14.07.2025 19:17 Ответить
Патріот земля- земля може ? будемо Патріотами нищить русню
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14.07.2025 19:22 Ответить
скажи коли сміятися ((
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14.07.2025 20:29 Ответить
17 sistem Patriot dolzno bit,tolko neuveren sto vse budet PAC3
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14.07.2025 19:31 Ответить
Зеленский красавчик! Проломить Трампа, отвергнуть все его инициативы о заморозке и прекращение войны, в итоге заставить его снова накачивать Украину оружием - для этого надо иметь железную волю и яйца🤔
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14.07.2025 19:31 Ответить
100%
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14.07.2025 19:55 Ответить
Трамп звичайно несе всяку ахінею. З цифрами він давно не дружить. Дай Боже, щоб один був.
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14.07.2025 19:51 Ответить
Дякую народу Америки за допомогу
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14.07.2025 19:56 Ответить
на кожну систему хоч по 4 ракети виділять ?
хоча ці слова можна співставити із "закінчу війну за 24 години", себто чергове ********* від рижиго
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14.07.2025 20:00 Ответить
17систем це ровно 68-136 пускових установок? А де стільки ракет взяти, США не виготовляє багато, хіба не 500шт в рік...
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14.07.2025 20:01 Ответить
Потужний пісділс.
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14.07.2025 20:02 Ответить
Як завжди спочатку в змі ********* перекрутять слова, а потім скажуть от бачите обіцяв 17 а передав набагато меньше. Мені шкода що в нас більшість українців не володіють англійською мовою щоб подивитись відео в оригіналі.

Мова там не про 17 штук для України, а про велику частину цих установок.
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14.07.2025 20:37 Ответить
От лохи , могли бы сказать что 50 а направить 17. Но! Сама бы новость заставила рашку задуматься. Звездеть не мешки ворочать
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14.07.2025 20:39 Ответить
 
 