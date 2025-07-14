Европа может профинансировать более трех Patriot для Украины, - The Guardian

В Европе сейчас продолжаются дискуссии о приобретении у США "более чем трех" систем ПВО Patriot для Украины.

Об этом заявил представитель правительства Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, "с точки зрения ЕС, переговоры касаются более чем трех систем Patriot для Украины".

"Сейчас ведутся дискуссии относительно условий реализации, то есть сколько систем будет, кто их будет передавать, и как они будут финансироваться", - добавил спикер.

Он добавил, что Германия наблюдает "большую концентрацию российских войск" и что "мы должны усилить оборону Украины".

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп 14 июля объявит о новом плане поставок оружия Украине, и этот план будет включать не только зенитные комплексы, но и наступательные вооружения.

Также Трамп заявил, что Штаты предоставят Украине ракеты к комплексам ПВО Patriot для защиты от российских атак.

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