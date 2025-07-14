США предоставят Украине ракеты к комплексам ПВО Patriot, - Трамп

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине ракеты к комплексам ПВО Patriot для защиты от российских атак, поскольку Путин "говорит приятные слова, но вечером всех бомбит".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, глава Белого дома заявил это журналистам на военно-воздушной базе Эндрюс вблизи Вашингтона

"Мы пришлем им (ракеты. - Ред.) Patriot, которые им очень нужны, потому что Путин действительно удивил многих, - пояснил президент США. - Он говорит приятные слова, а вечером бомбит всех. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится".

Глава Белого дома не уточнил, сколько именно ракет планирует отправить в Украину, но отметил, что Европейский Союз возместит США их стоимость.

"Мы, по сути, отправим им различные виды очень сложного военного оборудования. Они заплатят нам за это 100%, и именно так мы хотим", - указал американский лидер.

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