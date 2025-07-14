США нададуть Україні ракети до комплексів ППО Patriot, - Трамп

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні ракети до комплексів ППО Patriot для захисту від російських атак, оскільки Путін "говорить приємні слова, але ввечері всіх бомбить".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, очільник Білого дому заявив це журналістам на військово-повітряній базі Ендрюс поблизу Вашингтона

"Ми надішлемо їм (ракети - ред.) Patriot, які їм дуже потрібні, тому що Путін справді здивував багатьох, – пояснив президент США. – Він говорить приємні слова, а ввечері бомбить усіх. Але тут є невеличка проблема. Мені це не подобається".

Глава Білого дому не уточнив, скільки саме ракет планує надіслати до України, але зазначив, що Європейський Союз відшкодує США їхню вартість.

"Ми, по суті, надішлемо їм різні види дуже складного військового обладнання. Вони заплатять нам за це 100%, і саме так ми хочемо", – вказав американський лідер.

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