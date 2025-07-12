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Новини ППО України Виробництво зброї країнами НАТО
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Німеччина потенційно зможе надсилати Україні ракети до Patriot власного виробництва, - генерал Бундесверу Фройдінг

Крістіан Фройдінг

Німеччина потенційно зможе надавати Україні ракети до американських систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки нещодавно запустила власну виробничу лінію для цього озброєння.

Про це розповів координатор штабу допомоги Україні в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг під час брифінгу у Києві, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Німецький генерал розповів, що у ФРН вже запустили власну незалежну від США лінію виробництва ракет до систем Patriot.

За його словами, перші постачання цих вироблених у Німеччині ракет очікують у 2026-2027 роках.

Коли журналісти запитали, чи зможе тоді Берлін без погодження із Вашингтоном надати ці ракети для потреб ЗСУ, Фройдінг наголосив, що це "незалежна виробнича лінія", яка й надалі буде європейською.

Читайте також: Німеччина веде тісні переговори з партнерами щодо придбання у США систем Patriot для передачі їх Україні, - генерал Бундесверу Фройдінг

Автор: 

Німеччина (7565) ППО (3384) Patriot (357)


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Топ коментарі
+4
но это только "потенційно"
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12.07.2025 20:56 Відповісти
+4
Нарешті на чолі Німеччини достойні люди, а не запроданці на кацапських грошах!
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12.07.2025 20:56 Відповісти
+4
Не жадничаем,вспоминаем 22-й год.Что от союзников было?Байрактары и противотанковые гранатометы,правда очень хорошие.Потом ствольная артиллерия,потом хаймарсы,танки,бредли,и наконец авиация.И каждый раз казалось,ой,аж когда это будет,тогда уже и не понадобится.Все понадобилось,и даже очень.
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12.07.2025 21:08 Відповісти
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Може, тевтонський дух колись і прокинеться...
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12.07.2025 20:55 Відповісти
но это только "потенційно"
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12.07.2025 20:56 Відповісти
Чи вистачить потенції?
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12.07.2025 20:58 Відповісти
отож
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12.07.2025 20:58 Відповісти
Нарешті на чолі Німеччини достойні люди, а не запроданці на кацапських грошах!
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12.07.2025 20:56 Відповісти
Потенційно зможе, але між зможе і надішле відстань, як від землі до неба
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12.07.2025 20:57 Відповісти
Дата "возможного" 26-27 год, вдохновляет...
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12.07.2025 20:58 Відповісти
Як то кажуть:- не всі доживуть...
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12.07.2025 21:00 Відповісти
Не жадничаем,вспоминаем 22-й год.Что от союзников было?Байрактары и противотанковые гранатометы,правда очень хорошие.Потом ствольная артиллерия,потом хаймарсы,танки,бредли,и наконец авиация.И каждый раз казалось,ой,аж когда это будет,тогда уже и не понадобится.Все понадобилось,и даже очень.
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12.07.2025 21:08 Відповісти
"Особливо до контрнаступу акурат надали все необхідне"
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12.07.2025 22:15 Відповісти
А є якісь позитивні новини стосовно України з кінцевим результатом і без приставок "обговорили", "домовились", "потенційно", "можуть" або "планують"?
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12.07.2025 21:03 Відповісти
Мерц сказал-помогаем,но молча.
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12.07.2025 21:10 Відповісти
Дай Боже ❤️🇩🇪 !!!
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12.07.2025 21:09 Відповісти
Вже тепліше - роки правда пройдуть
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12.07.2025 21:16 Відповісти
Будут и ATACMS они тоже перенесены в Германию.
Петриоты и в Финлядии налаживают...
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12.07.2025 21:18 Відповісти
Поспішати не треба. 26-27-28 рік - це дуже швидко, просто друга космічна. Росіяни мабуть зачекають з обстрілами та і Трамп дав 10 ракет. Не союзники, а мед. Треба створити коаліцію 'натівских сміливих черепах.
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12.07.2025 21:45 Відповісти
Сможет, будет, станет, наладит, скоро, передаст, потенциально, ускорит, с партнёрами, по приобретению, перенесут, собственную независимую--- ,,...Хорошо тому живётся, у кого одна нога---у того яйцо не трётся, два не надо сапога,,! Из избранного.
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12.07.2025 21:50 Відповісти
А чого раніше не надсилала?
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12.07.2025 22:22 Відповісти
 
 