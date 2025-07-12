Німеччина потенційно зможе надсилати Україні ракети до Patriot власного виробництва, - генерал Бундесверу Фройдінг

Німеччина потенційно зможе надавати Україні ракети до американських систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки нещодавно запустила власну виробничу лінію для цього озброєння.

Про це розповів координатор штабу допомоги Україні в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг під час брифінгу у Києві, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Німецький генерал розповів, що у ФРН вже запустили власну незалежну від США лінію виробництва ракет до систем Patriot.

За його словами, перші постачання цих вироблених у Німеччині ракет очікують у 2026-2027 роках.

Коли журналісти запитали, чи зможе тоді Берлін без погодження із Вашингтоном надати ці ракети для потреб ЗСУ, Фройдінг наголосив, що це "незалежна виробнича лінія", яка й надалі буде європейською.

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