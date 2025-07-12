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Новости ПВО Украины Производство оружия странами НАТО
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Германия потенциально сможет поставлять Украине ракеты для Patriot собственного производства, - генерал Бундесвера Фройдинг

Кристиан Фройдинг

Германия потенциально сможет предоставлять Украине ракеты к американским системам противовоздушной обороны Patriot, поскольку недавно запустила собственную производственную линию для этого вооружения.

Об этом рассказал координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг во время брифинга в Киеве, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Немецкий генерал рассказал, что в ФРГ уже запустили собственную независимую от США линию производства ракет к системам Patriot.

По его словам, первые поставки этих произведенных в Германии ракет ожидаются в 2026-2027 годах.

Когда журналисты спросили, сможет ли тогда Берлин без согласования с Вашингтоном предоставить эти ракеты для нужд ВСУ, Фройдинг отметил, что это "независимая производственная линия", которая и в дальнейшем будет европейской.

Читайте также: Германия ведет тесные переговоры с партнерами по приобретению у США систем Patriot для передачи их Украине, - генерал Бундесвера Фройдинг

Автор: 

Германия (7141) ПВО (2942) Patriot (322)


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Топ комментарии
+3
но это только "потенційно"
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12.07.2025 20:56 Ответить
+1
Дата "возможного" 26-27 год, вдохновляет...
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12.07.2025 20:58 Ответить
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Може, тевтонський дух колись і прокинеться...
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12.07.2025 20:55 Ответить
но это только "потенційно"
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12.07.2025 20:56 Ответить
Чи вистачить потенції?
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12.07.2025 20:58 Ответить
отож
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12.07.2025 20:58 Ответить
Нарешті на чолі Німеччини достойні люди, а не запроданці на кацапських грошах!
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12.07.2025 20:56 Ответить
Потенційно зможе, але між зможе і надішле відстань, як від землі до неба
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12.07.2025 20:57 Ответить
Дата "возможного" 26-27 год, вдохновляет...
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12.07.2025 20:58 Ответить
Як то кажуть:- не всі доживуть...
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12.07.2025 21:00 Ответить
Не жадничаем,вспоминаем 22-й год.Что от союзников было?Байрактары и противотанковые гранатометы,правда очень хорошие.Потом ствольная артиллерия,потом хаймарсы,танки,бредли,и наконец авиация.И каждый раз казалось,ой,аж когда это будет,тогда уже и не понадобится.Все понадобилось,и даже очень.
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12.07.2025 21:08 Ответить
А є якісь позитивні новини стосовно України з кінцевим результатом і без приставок "обговорили", "домовились", "потенційно", "можуть" або "планують"?
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12.07.2025 21:03 Ответить
Мерц сказал-помогаем,но молча.
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12.07.2025 21:10 Ответить
Дай Боже ❤️🇩🇪 !!!
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12.07.2025 21:09 Ответить
Вже тепліше - роки правда пройдуть
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12.07.2025 21:16 Ответить
Будут и ATACMS они тоже перенесены в Германию.
Петриоты и в Финлядии налаживают...
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12.07.2025 21:18 Ответить
 
 