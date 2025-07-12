Германия потенциально сможет поставлять Украине ракеты для Patriot собственного производства, - генерал Бундесвера Фройдинг
Германия потенциально сможет предоставлять Украине ракеты к американским системам противовоздушной обороны Patriot, поскольку недавно запустила собственную производственную линию для этого вооружения.
Об этом рассказал координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг во время брифинга в Киеве, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Немецкий генерал рассказал, что в ФРГ уже запустили собственную независимую от США линию производства ракет к системам Patriot.
По его словам, первые поставки этих произведенных в Германии ракет ожидаются в 2026-2027 годах.
Когда журналисты спросили, сможет ли тогда Берлин без согласования с Вашингтоном предоставить эти ракеты для нужд ВСУ, Фройдинг отметил, что это "независимая производственная линия", которая и в дальнейшем будет европейской.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Петриоты и в Финлядии налаживают...