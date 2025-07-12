Германия ведет тесные переговоры с партнерами о приобретении в США систем Patriot для передачи их Украине, - генерал Бундесвера Фройдинг

Германия ведет переговоры о приобретении у США систем противовоздушной обороны Patriot для передачи их Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала ZDF сообщил генерал Бундесвера Кристиан Фройдинг.

Фройдинг сказал, что ведется "тесное согласование с партнерами" по вопросу о том, как "доставить в страну новые системы противовоздушной обороны среднего и дальнего радиуса действия".

По его словам, на всех уровнях "уже несколько недель ведутся переговоры" о возможной поставке в Украину одной или двух систем Patriot, которые Германия должна приобрести у США.

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