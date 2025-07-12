РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8060 посетителей онлайн
Новости Patriot для Украины
291 5

Германия ведет тесные переговоры с партнерами о приобретении в США систем Patriot для передачи их Украине, - генерал Бундесвера Фройдинг

Patriot для Украины

Германия ведет переговоры о приобретении у США систем противовоздушной обороны Patriot для передачи их Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала ZDF сообщил генерал Бундесвера Кристиан Фройдинг.

Фройдинг сказал, что ведется "тесное согласование с партнерами" по вопросу о том, как "доставить в страну новые системы противовоздушной обороны среднего и дальнего радиуса действия".

По его словам, на всех уровнях "уже несколько недель ведутся переговоры" о возможной поставке в Украину одной или двух систем Patriot, которые Германия должна приобрести у США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия и Норвегия готовы оплатить три системы Patriot для Украины, - Зеленский

Автор: 

Германия (7141) переговоры (5092) Patriot (321)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Був в нас один "блукаючий" Петріот - валив кацапські літаки - профукали
показать весь комментарий
12.07.2025 12:00 Ответить
а фіцо з оркбаном ведуть тісні переговори в пошуках можливості заблокувати придбання систем.
показать весь комментарий
12.07.2025 12:03 Ответить
Всі розуміють, що кращий захист від шахедів та ракет - це знищення виробництв цієї всієї х*йні. Але всі сцуься посваритися з кацапами, тому борються з наслідками, а не причинами.
показать весь комментарий
12.07.2025 12:09 Ответить
Ну тоді треба просити томагавки. Але від слова "томагавк" у бідонівської шобли мало параліч не наставав. Шо вже казати про тампона з його ***************....
показать весь комментарий
12.07.2025 12:13 Ответить
Рішучість, до отримання «халявних» гешефтів, шестиразовим банкротом трампом, та «дивна», не рішучість, у його діях щодо надання ЗРК «Патріотів», для захисту Українців, упродовж свого сидіння в БД !!
показать весь комментарий
12.07.2025 12:12 Ответить
 
 