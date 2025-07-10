Германия и Норвегия готовы оплатить три системы Patriot для Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия готова купить для Украины две системы ПВО Patriot. Также есть договоренности с Норвегией.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Риме, информирует Цензор.НЕТ.

"С президентом [США Дональдом] Трампом у нас позитивный диалог по системам Patriot. Мой запрос относительно 10 систем и, соответственно, ракет к этим системам. Германия готова оплатить, есть уже договоренности о двух системах", - рассказал он.

По его словам, к финансированию присоединятся и другие партнеры, когда Украина получит четкий ответ от производителя и оценку возможностей от США относительно дат поставки.

"Я уверен, что мы все это сделаем. Мы понимаем стоимость систем. Однако именно такая на сегодня схема финансирования американской ПВО. Кстати, пакет гораздо больше, чем эти системы", - подчеркнул Зеленский.

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Напомним, 4 июля канцлер Германии Фридрих Мерц имел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, во время которого попросил американского президента продолжить поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot.

Кроме этого, Мерц отметил, что Германия готова купить Patriot в США и отправить в Украину.