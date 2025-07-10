Германия и Норвегия готовы оплатить три системы Patriot для Украины, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия готова купить для Украины две системы ПВО Patriot. Также есть договоренности с Норвегией.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Риме, информирует Цензор.НЕТ.
"С президентом [США Дональдом] Трампом у нас позитивный диалог по системам Patriot. Мой запрос относительно 10 систем и, соответственно, ракет к этим системам. Германия готова оплатить, есть уже договоренности о двух системах", - рассказал он.
По его словам, к финансированию присоединятся и другие партнеры, когда Украина получит четкий ответ от производителя и оценку возможностей от США относительно дат поставки.
"Я уверен, что мы все это сделаем. Мы понимаем стоимость систем. Однако именно такая на сегодня схема финансирования американской ПВО. Кстати, пакет гораздо больше, чем эти системы", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 4 июля канцлер Германии Фридрих Мерц имел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, во время которого попросил американского президента продолжить поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot.
Кроме этого, Мерц отметил, что Германия готова купить Patriot в США и отправить в Украину.
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Нема грошей?
На кешбек для молодого 🐏🐑 є.
На блаблафон для старшого 🐏🐑 є.
На 💩- серіали і 💩 - шоу також є.
Пісня гурту Пирятин "Нема грошей" тобі з менеджерами в поміч Вова.
За офіційною статистикою витрати преЗЕдентської програми «Велике будівництво» склали:
- 2019 рік - 50 млрд.грн.
- 2020 рік - 124 млрд.грн.
- 2021 рік - 132 млрд.грн.
Що разом становить 306 млрд.грн, або 10 млр.доларів США.
Ще 125 млрд,грн було заплановано «освоїти» на 2022 рік.
А тепер проста математика: Вартість батареї ППО NASAMS варіюється, але зазвичай оцінюється в межах 200-285 мільйонів доларів США. Ця ціна включає в себе пускові установки, радар, пункт управління вогнем і систему управління. Скільки батарей ППО NASAMS можна було б купити за гроші закатані в сфальт?