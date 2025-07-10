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Германия и Норвегия готовы оплатить три системы Patriot для Украины, - Зеленский

Patriot - Зеленский рассказал, какие страны готовы оплатить для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия готова купить для Украины две системы ПВО Patriot. Также есть договоренности с Норвегией.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Риме, информирует Цензор.НЕТ.

"С президентом [США Дональдом] Трампом у нас позитивный диалог по системам Patriot. Мой запрос относительно 10 систем и, соответственно, ракет к этим системам. Германия готова оплатить, есть уже договоренности о двух системах", - рассказал он.

По его словам, к финансированию присоединятся и другие партнеры, когда Украина получит четкий ответ от производителя и оценку возможностей от США относительно дат поставки.

"Я уверен, что мы все это сделаем. Мы понимаем стоимость систем. Однако именно такая на сегодня схема финансирования американской ПВО. Кстати, пакет гораздо больше, чем эти системы", - подчеркнул Зеленский.

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Напомним, 4 июля канцлер Германии Фридрих Мерц имел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, во время которого попросил американского президента продолжить поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot.

Кроме этого, Мерц отметил, что Германия готова купить Patriot в США и отправить в Украину.

Автор: 

Германия (7139) Зеленский Владимир (21183) Норвегия (725) Patriot (319)


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Топ комментарии
+2
Казали шо в США є 60 Петріотів - вже зліплених
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10.07.2025 21:03 Ответить
+2
Норвегія це шось особливе. Норвегія це супер. Норвегвя це Лідер в допомозі СОУ.
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10.07.2025 21:31 Ответить
+1
При цьому пускові то добре, а от шо та як із ракетами-перехоплювачами, чи встигне Ратеон їх виготовляти
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10.07.2025 21:03 Ответить
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Трамп шо каже - рішиться на продаж - вже дозрів? і ракет відсипле?
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10.07.2025 20:59 Ответить
аби тільки Рудий чуб їх продав, а не почав нові танці навколо *****
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10.07.2025 20:59 Ответить
При цьому пускові то добре, а от шо та як із ракетами-перехоплювачами, чи встигне Ратеон їх виготовляти
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10.07.2025 21:03 Ответить
Купити для України ППО Патріот можна, але ж черга у виробника років на п'ять.
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10.07.2025 21:00 Ответить
Казали шо в США є 60 Петріотів - вже зліплених
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10.07.2025 21:03 Ответить
Більшість старі, не Рак-3, але тільки вони беруть балістику
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10.07.2025 21:04 Ответить
А підшаманити їх - нє?
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10.07.2025 21:07 Ответить
Варіант, але то час та гроші, а треба вже та й з фінансами коломийки
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10.07.2025 21:09 Ответить
Байден не спішив надавати ППО Патріот для України, а Трамп і продавати не хоче.
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10.07.2025 21:09 Ответить
Опять нанюхався та почав все розбовкувати, як той дебіл з плаката "Болтун-находка для шпиона".
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10.07.2025 21:01 Ответить
Зєля, краще відкопай наші ракети з-під асфальту.
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10.07.2025 21:02 Ответить
А сам не міг би підкинути грошей зі своїх офшорів, зароблених на ***********?
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10.07.2025 21:02 Ответить
Вчора лисий ревів шо "Ліга сміху" повертається
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10.07.2025 21:05 Ответить
Німеччина та Норвегія готові оплатити три системи Patriot для України, - Зеленський
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10.07.2025 21:08 Ответить
сьогодні один дєрьмак з братвою здатні з десяток купити без напрягу для кишень кожного. но ето совсєм другоє!
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10.07.2025 21:12 Ответить
Добре!
А Вова за що готовий заплатити, щоб покращити оборону України?
Зеленський як актриса з німецьких фільмів для дорослих, готовий і т.д
Нема грошей?
На кешбек для молодого 🐏🐑 є.
На блаблафон для старшого 🐏🐑 є.
На 💩- серіали і 💩 - шоу також є.
Пісня гурту Пирятин "Нема грошей" тобі з менеджерами в поміч Вова.
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10.07.2025 21:13 Ответить
з іншого боку коли когось на імя дональд будуть насилувать, можно закупити гелю та лубриканту для нього
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10.07.2025 21:21 Ответить
Норвегія це шось особливе. Норвегія це супер. Норвегвя це Лідер в допомозі СОУ.
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10.07.2025 21:31 Ответить
Україна довго буде відхаркувати кров'ю асфальт «Великого будівництва» ЗЕленського.

За офіційною статистикою витрати преЗЕдентської програми «Велике будівництво» склали:

- 2019 рік - 50 млрд.грн.

- 2020 рік - 124 млрд.грн.

- 2021 рік - 132 млрд.грн.

Що разом становить 306 млрд.грн, або 10 млр.доларів США.

Ще 125 млрд,грн було заплановано «освоїти» на 2022 рік.

А тепер проста математика: Вартість батареї ППО NASAMS варіюється, але зазвичай оцінюється в межах 200-285 мільйонів доларів США. Ця ціна включає в себе пускові установки, радар, пункт управління вогнем і систему управління. Скільки батарей ППО NASAMS можна було б купити за гроші закатані в сфальт?

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10.07.2025 22:21 Ответить
Де наші, українські системи ППО "Кільчень" і 3000 балістичних ракет???
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10.07.2025 22:57 Ответить
Три комплекси придбають - Німеччина та Норвегія, а 7 шобло Слуг народу.
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10.07.2025 23:50 Ответить
 
 