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Новости Patriot для Украины
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США будут пытаться убедить союзников по НАТО передать Patriot для Украины, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио

Соединенные Штаты надеются, что смогут убедить некоторых союзников по НАТО передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot для отражения российских воздушных атак.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио сказал во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что украинцам нужно больше Patriot, которые, по его словам, есть на вооружении у некоторых стран Европы.

"Но никто не хочет их отдавать. Поэтому я надеюсь, что это изменится. Если Украина действительно является приоритетом, как об этом заявляют многие страны Европы, то они должны быть готовы поделиться батареями, которые сейчас им не нужны. Надеемся, что нам удастся убедить некоторых наших партнеров по НАТО предоставить Украине эти батареи Patriot", - подчеркнул Рубио.

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Среди стран, которые могли бы поделиться с Украиной своими Patriot, государственный секретарь США назвал Испанию и Германию.

"Я не выделяю их, но просто говорю, что это две, о которых я знаю. Есть и другие батареи Patriot, и есть другие возможности. Страны, которые заказали батареи Patriot и вскоре должны получить их. Было бы замечательно, если бы одна из них согласилась отложить поставку и взамен прислать ее в Украину", - добавил он.

Рубио добавил, что у Трампа ищут "креативные способы" предоставить Украине необходимые оборонные средства.

Читайте также: Рассмотрю вопрос передачи Patriot для Украины, но я недоволен тем, что происходит, - Трамп

Автор: 

НАТО (10193) США (27442) Patriot (319) Рубио Марко (235)


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Топ комментарии
+8
Перевів стрілки - і я знаю де є - в Греції - так вони вже 2 р посилають всіх нах - кажуть шо на них турки косо дивляться і шо ти їм зробиш?
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10.07.2025 18:32 Ответить
+6
А власними рижим п.дорам жаль поділитися?
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10.07.2025 18:30 Ответить
+5
а ракетами до них хто поділиться?
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10.07.2025 18:33 Ответить
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А власними рижим п.дорам жаль поділитися?
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10.07.2025 18:30 Ответить
вбий хйла краще
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10.07.2025 19:15 Ответить
Перевів стрілки - і я знаю де є - в Греції - так вони вже 2 р посилають всіх нах - кажуть шо на них турки косо дивляться і шо ти їм зробиш?
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10.07.2025 18:32 Ответить
а ракетами до них хто поділиться?
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10.07.2025 18:33 Ответить
"

Серед країн, які могли б поділитись з Україною своїми Patriot, державний секретер США назвав Іспанію та Німеччину.

"Я не виокремлюю їх, але просто кажу, що це дві, про які я знаю. "

Німеччина передала Україні вже, якщо не помиляюсь, 3 батареї. А США - 1 чи взагалі 0...але намагаються переконати....при тому Німеччина пропонує США навіть купити в США батарею для України.
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10.07.2025 18:34 Ответить
Ну так і літаки США не передавали, а европейці. Тому що срані ковбої такі срані. П.С. Посол Бродський скаже, що Ізраїль вже передав сто пятьсот Патріотів.
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10.07.2025 18:36 Ответить
Не переконаєте---вони 4рік бояться розсердити пуйла
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10.07.2025 18:40 Ответить
Щось, цей Рубіо, знаючи кількість батарей ЗРК ППО «Патріот», в США-станом на 2023 рік у США було 60 батарей Patriot (з планом розширення до 80), тисне на Європейських колег, щоб вони, передали свої ЗРК ППО для захисту Українців від обстрілів московитів!
Дивна позиція Трампа, але не США!!
https://defence-ua.com/news/jak_tak_scho_u_ssha_nemaje_patriot_a_ot_des_u_jevropi_majut_buti_u_chomu_logika_vashingtona-18888.html
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10.07.2025 18:40 Ответить
Себе краще переконайте хоч в чому- небудь в контексті кацапського неонацизму. Дятли.
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10.07.2025 18:43 Ответить
Зрозуміло. Намагатимуться не передати.
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10.07.2025 18:45 Ответить
Голе, босе, США вже клянчать зброю у бідних європейців. А де трильйони баксів пентагонівських?
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10.07.2025 18:54 Ответить
Бгг, віддати зараз таку штуку - це буде крутіше за будапештський меморандум, навряд чи європейці такі дурні.
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10.07.2025 19:05 Ответить
Ой в США є з 3-ма посадами окрім ДЕРЖСЕКРЕТАР такий кубінець обіцяльщик ?
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10.07.2025 19:11 Ответить
Тобто Рубіо визнав, що штати є голі і босі, і ніякого потенціалу військового, раптом шо, у них немає.
І не дивно, бо припинення Гонки озброєння привело лише до ожиріння не тільки тіла, а і мозку.
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10.07.2025 19:18 Ответить
Він ще раз натякає що це проблеми Європи, а не штатів.
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10.07.2025 20:32 Ответить
Європейці могли б допомогти закрити небо України від атак КР та БпЛА.
Це була б суто оборонна операція, жодна рашистська тварина не постраждає бо уражатимуться безпілотні засоби рашистів у повітряному просторі України та країн НАТО.
Але навіть і для цього потрібна політична воля партнерів України та обʼєднана ППО України на базі винищувачів та ЗРК партнерів, за участю космічної розвідки та літаків ДРЛО.
Стосовно спільної ПРО мабуть є проблеми. Європейські партнери вимушені мати власні засоби захисту своєї території від атак БР та АБР рашистів, яких недостаньо. Тут поки ще немає альтернативи американськім Петріотам. Поки що немає, але рішення вже існують, готується впровадження.
Компанія виробник удосконалила ракети Pac-3 MSE ЗРК Patriot. В результаті модернізації оновлено програмне забезпечення, маневрені характеристики та можливості самонаведення. За рахунок нового двигуна дальність ураження балістичних ракет збільшилася до 60 км (було 35) за дальністю і 20 км (було 10-15) за висотою.
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10.07.2025 20:33 Ответить
 
 