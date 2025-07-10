США будут пытаться убедить союзников по НАТО передать Patriot для Украины, - Рубио
Соединенные Штаты надеются, что смогут убедить некоторых союзников по НАТО передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot для отражения российских воздушных атак.
Об этом госсекретарь США Марко Рубио сказал во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что украинцам нужно больше Patriot, которые, по его словам, есть на вооружении у некоторых стран Европы.
"Но никто не хочет их отдавать. Поэтому я надеюсь, что это изменится. Если Украина действительно является приоритетом, как об этом заявляют многие страны Европы, то они должны быть готовы поделиться батареями, которые сейчас им не нужны. Надеемся, что нам удастся убедить некоторых наших партнеров по НАТО предоставить Украине эти батареи Patriot", - подчеркнул Рубио.
Среди стран, которые могли бы поделиться с Украиной своими Patriot, государственный секретарь США назвал Испанию и Германию.
"Я не выделяю их, но просто говорю, что это две, о которых я знаю. Есть и другие батареи Patriot, и есть другие возможности. Страны, которые заказали батареи Patriot и вскоре должны получить их. Было бы замечательно, если бы одна из них согласилась отложить поставку и взамен прислать ее в Украину", - добавил он.
Рубио добавил, что у Трампа ищут "креативные способы" предоставить Украине необходимые оборонные средства.
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Серед країн, які могли б поділитись з Україною своїми Patriot, державний секретер США назвав Іспанію та Німеччину.
"Я не виокремлюю їх, але просто кажу, що це дві, про які я знаю. "
Німеччина передала Україні вже, якщо не помиляюсь, 3 батареї. А США - 1 чи взагалі 0...але намагаються переконати....при тому Німеччина пропонує США навіть купити в США батарею для України.
Дивна позиція Трампа, але не США!!
https://defence-ua.com/news/jak_tak_scho_u_ssha_nemaje_patriot_a_ot_des_u_jevropi_majut_buti_u_chomu_logika_vashingtona-18888.html
І не дивно, бо припинення Гонки озброєння привело лише до ожиріння не тільки тіла, а і мозку.
Це була б суто оборонна операція, жодна рашистська тварина не постраждає бо уражатимуться безпілотні засоби рашистів у повітряному просторі України та країн НАТО.
Але навіть і для цього потрібна політична воля партнерів України та обʼєднана ППО України на базі винищувачів та ЗРК партнерів, за участю космічної розвідки та літаків ДРЛО.
Стосовно спільної ПРО мабуть є проблеми. Європейські партнери вимушені мати власні засоби захисту своєї території від атак БР та АБР рашистів, яких недостаньо. Тут поки ще немає альтернативи американськім Петріотам. Поки що немає, але рішення вже існують, готується впровадження.
Компанія виробник удосконалила ракети Pac-3 MSE ЗРК Patriot. В результаті модернізації оновлено програмне забезпечення, маневрені характеристики та можливості самонаведення. За рахунок нового двигуна дальність ураження балістичних ракет збільшилася до 60 км (було 35) за дальністю і 20 км (було 10-15) за висотою.