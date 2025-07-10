США будут пытаться убедить союзников по НАТО передать Patriot для Украины, - Рубио

Соединенные Штаты надеются, что смогут убедить некоторых союзников по НАТО передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot для отражения российских воздушных атак.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио сказал во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что украинцам нужно больше Patriot, которые, по его словам, есть на вооружении у некоторых стран Европы.

"Но никто не хочет их отдавать. Поэтому я надеюсь, что это изменится. Если Украина действительно является приоритетом, как об этом заявляют многие страны Европы, то они должны быть готовы поделиться батареями, которые сейчас им не нужны. Надеемся, что нам удастся убедить некоторых наших партнеров по НАТО предоставить Украине эти батареи Patriot", - подчеркнул Рубио.

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Среди стран, которые могли бы поделиться с Украиной своими Patriot, государственный секретарь США назвал Испанию и Германию.

"Я не выделяю их, но просто говорю, что это две, о которых я знаю. Есть и другие батареи Patriot, и есть другие возможности. Страны, которые заказали батареи Patriot и вскоре должны получить их. Было бы замечательно, если бы одна из них согласилась отложить поставку и взамен прислать ее в Украину", - добавил он.

Рубио добавил, что у Трампа ищут "креативные способы" предоставить Украине необходимые оборонные средства.

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