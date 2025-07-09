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Новости Трамп о войне в Украине Patriot для Украины
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Рассмотрю вопрос передачи Patriot для Украины, но я недоволен тем, что происходит, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен тем, что "происходит в Украине", но подтвердил, что Киев попросил у Вашингтона еще одну систему ПВО Patriot.

Об этом он сказал журналистам во время встречи с африканскими лидерами, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Белый дом рассматривает этот вопрос, но лидер США подчеркнул: система дорогая.

"Украина попросила у нас Patriot. Мы собираемся рассмотреть этот вопрос. Но это очень дорого. Они делают это [запрос на Patriot], чтобы предотвратить смерти. Их сильно атакуют. Они терпят сильный удар. Очень сильный. Итак, мы рассмотрим это", - сказал он.

Читайте также: Война в Украине длилась бы 3-4 дня, если бы США не передали Киеву лучшее оружие, - Трамп

Он также прокомментировал массированную атаку РФ по Украине в ночь на 9 июля.

"Я пытаюсь дать людям понять, что я недоволен тем, что происходит в Украине. Это война, которой не должно было быть... Прошлой ночью Россия запустила более 700 дронов. Это нужно остановить. Погибает до 7000 человек каждую неделю с обеих сторон", - добавил он.

Читайте также: Я недоволен Путиным и "очень серьезно" рассматриваю санкции против РФ, - Трамп

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена поставлять Украине больше оборонительного оружия.

По данным СМИ, Трамп пообещал Зеленскому послать Украине 10 ракет для Patriot.

Читайте также: США хотят значительно увеличить арсенал ракет к Patriot, - Bloomberg

Автор: 

США (27434) Трамп Дональд (5928) Patriot (317) война в Украине (5124)


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Топ комментарии
+13
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09.07.2025 20:49 Ответить
+12
"Україна попросила у нас Patriot. Я розгляну це питання. Але це дуже дорого. Я незадоволений тим, що відбувається в Україні", - каже Трамп"

эти все слова как-то связаны между собой?
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09.07.2025 20:48 Ответить
+7
Не вперше, до речі. Під час ковіду Порошенко теж поставляв лікарням допомогу і у нього її заборонили приймати. От і прали одноразові захисні костюми... І я прав.
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09.07.2025 20:54 Ответить
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"Україна попросила у нас Patriot. Я розгляну це питання. Але це дуже дорого. Я незадоволений тим, що відбувається в Україні", - каже Трамп"

эти все слова как-то связаны между собой?
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09.07.2025 20:48 Ответить
Все там зв'язано якщо врахувати шо трампуша кацапський холуй.
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09.07.2025 20:54 Ответить
якась **** розповіла трампу про чернишова і конкурс на керівника БЕБ.
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09.07.2025 20:54 Ответить
Так-так.
Саме тому трампуша смокче у кацапів. Тому шо в Україні ко-ко-корупция. А трампуша, він же корупцію на дух не переносить...
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09.07.2025 21:03 Ответить
до чого ви сюди кацапів приплітаєте? чернишов наш віце-прем'єр, і відкритий конкурс на керівника БЕБ теж наш. І у політикумі США є достатьо персонажів, які користуючись корупційними пройобами нашої влади, можуть впливати на трампа.
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09.07.2025 21:09 Ответить
Це ви його приплітаєте.
Останнє що вплинуло на рішення Трампа про припинення допомоги це ситуація з корупцією, чернишов, Порошенко чи ще хтось з місцевої політики...
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09.07.2025 21:16 Ответить
ви маніпулятивно уникнули відповіді на питання - до чого ви сюди кацапів приплітаєте?
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09.07.2025 21:21 Ответить
І як я їх "приплів"? А ну розкажіть? Всі дописи видно.
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09.07.2025 21:25 Ответить
навожу вам різкість - https://censor.net/ua/comments/locate/3562433/84f97ec2-49ea-42a8-9507-fd8307e28dcc
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09.07.2025 21:31 Ответить
Ні, не пов'язані. Но їх лохам, лохам сша, заходить, як і нашим, вітчизняним лохам, шо обрали Zе та Слуг *****.
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09.07.2025 21:05 Ответить
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09.07.2025 20:49 Ответить
Не вперше, до речі. Під час ковіду Порошенко теж поставляв лікарням допомогу і у нього її заборонили приймати. От і прали одноразові захисні костюми... І я прав.
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09.07.2025 20:54 Ответить
але я незадоволений тим, що відбувається, - Трамп
====================================
Ми теж незадоволені від того що відбувається.
І кацапів мусимо теж без задоволення убивати.
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09.07.2025 21:03 Ответить
Цей театр словесного УУУУХ РОЗЛЮЧЕНОГО тиску на Владіміра справді перейде в дії? Чи це поки Нетаньяху вибиває премію миру для нього?
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09.07.2025 20:49 Ответить
А на якого саме Ьлядіміра?
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09.07.2025 20:56 Ответить
на твого рашистського
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09.07.2025 21:16 Ответить
Вам, пані, нехай Ваш чоловік "тицяє", якщо має чим.
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09.07.2025 21:20 Ответить
Николай Декапольцев , ei , 🐖🐕 , na
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09.07.2025 21:26 Ответить
Отже ти й є чоловік? Добряче в Австрії влаштувався, подалі від такої жінки, розумію.
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09.07.2025 21:28 Ответить
вілрізняй владіміра від володимира.
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09.07.2025 21:22 Ответить
Звідки я знаю, кого мала на увазі курка під американським прапорцем, після сварки Зеленського в оральному кабінеті. Здається, Трамп тоді був невдоволений їм також.
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09.07.2025 21:27 Ответить
Трамп розглядає щедру пропозицію в наданні 10 ракет "Patriot". Аж на півтора залпи вистачить.
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09.07.2025 20:49 Ответить
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09.07.2025 20:51 Ответить
На два с половиной одной пусковой установки, шо все меняет).
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09.07.2025 21:03 Ответить
УВАГА!!! Трамп прокинувся у Вашингтоні!!! Всі по норам! Зараз буде говорить о недовольстве
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09.07.2025 20:50 Ответить
от хто діду розповів про чернишова?
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09.07.2025 20:51 Ответить
Дядя Донні вже здав назад? А я думав він тільки через два тижні скаже що пожартував про збільшення допомоги Україні. Дивно, не став чекати сакральні ,,два тижні,,
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09.07.2025 20:52 Ответить
сім пятниць на тиждень, рано скаже що пожартував
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09.07.2025 20:54 Ответить
7 п'ятниць на тиждень - то якраз про постійність..
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09.07.2025 21:01 Ответить
у США ,на війскових складах зберігаються дуже дешеві системи (зрк.) котрими можна винищувати дрони .як китайці свого часу винищували горобців...Давай їх
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09.07.2025 20:55 Ответить
"Всім давать - паламаєцца кравать". Свої робити треба. І не лише оборонні системи, але й атакуючі, ударні. Знищувати ворога та звільняти територію, а не відстрілюватися без кінця.
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09.07.2025 20:59 Ответить
не будеш давать. нахера Твоя кровать?
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09.07.2025 21:16 Ответить
Нічого воно не дасть. Коли воно каже "подивимося", це означає "ні".
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09.07.2025 20:56 Ответить
ще один доказ, що те що говорить трамп і те як діє - це два не пов'язані між собою процеси .

Навіть глибокошанований Портніков купився, що ображений на путіна трамп буде рішучіше, за Байдена. Ага-ага. Такий рішучий, що аж на 10 ракет вистачило .
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09.07.2025 20:59 Ответить
З чого ти взяло що 10? Довірливість ознака нерозвинутості.
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09.07.2025 21:06 Ответить
А ти звідки взяло, що не 10 ? Я ************ від Axios/Politico та інші. Але звісно Sergii Ustim володіє більш достовірними джерелами.

p.s. Я не стверджував, що Портніков нерозвинутий, це ти нафантазувало собі, як і про "іншу кількість ракет"
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09.07.2025 21:57 Ответить
портніков балабол.
Ось його прогноз на дії Трампа за минулу осінь. О(нуль) попадань, все діаметрально протилежне...

https://youtu.be/5gowQ7Dsxq8?si=kDDSFeSceGKeRAG- Відео
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09.07.2025 21:11 Ответить
не бачив цього відео, там Портніков дійсно щось перегнув.
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09.07.2025 21:50 Ответить
Сім мішків вовни і всі неповні - може буде Петріот і ракети
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09.07.2025 21:03 Ответить
Не довго музика іграла...
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09.07.2025 21:05 Ответить
І ху....тень кожен день,хоть хтось би додав глузду умозведенням старої недолугої людини... .
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09.07.2025 21:09 Ответить
Дивні люди тут цілодобово стирчать, коли їм казали що допомогу припинили, скавчали як дурні. Тепер кажуть що допомогу поновили, скавчать ще голосніше. Так чого вам треба? Х.Е.З...
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09.07.2025 21:10 Ответить
Давно пишу, що не потрібно в США слізно випрошувати і вмовляти їхніх придурків з покидьками, а подавати до Міжнародного суду позов на трильйонні збитки спричинені недотриманням гарантами їхніх зобов'язань по Будапештському меморандуму. Гівно не морозиво і облизувати його можуть тільки ідіоти.
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09.07.2025 21:10 Ответить
Подавати в міжнародний суд що? Меморандум, пам'ятку? Це договір чи пам'ятка?
Піднімай з того світу кравчука і віддай його під суд!
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09.07.2025 21:16 Ответить
Трамп ты за Мир во всём Мире????останови ЗЛО!!!!!!
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09.07.2025 21:12 Ответить
"Дам вам 10 ракет, щоб відчепились"
Ідіот! Та цього не вистачить на один день!
Він іздівається?
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09.07.2025 21:13 Ответить
Вони дорогі їх замало. Скільки дала Європа? 20 штук?
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09.07.2025 21:15 Ответить
Справжній цар планети. Я незадоволений.
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09.07.2025 21:14 Ответить
Пів року, Трамп з МАГОЮ, блокуваЛИ передачу допомоги ОВТ для України, за Президента Байдена, а тепер, пів року блокує, та виділяє по краплині що уже КОНГРЕСОМ затверджене, аби прутіна задовольнити, за свого сидіння у БД!!??!
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09.07.2025 21:16 Ответить
У діда біполярка якась
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09.07.2025 21:16 Ответить
Схоже що не якась а вже "вгніздилася".
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09.07.2025 21:44 Ответить
Скоріше за все Трампу не сподобалась поява Зеленнсько на балконі з Папою в Римі. Він до таких речей безумно ревнивий, до повної втрати опанування собою.
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09.07.2025 21:22 Ответить
Тобто розгляне,але не дасть.За Доні нам не дали нічого,ні одного євро ні одного патрона.Все що надходить це від Байдена.
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09.07.2025 21:23 Ответить
Vidernite u etava dalbaioba shtepsel .
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09.07.2025 21:28 Ответить
Ти диви! Я теж не задоволений тим, що відбувається! Я - Трамп? 😲 Якщо серйозно, то все просто - якщо людина не задоволена станом справ, то може змінити свій підхід до їх вирішення і зайти з іншого боку?
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09.07.2025 21:31 Ответить
хто порахував його обіцянки військової допомоги, які не дали жодного результату?
А ті, обіцянки, які припинили постачання зброї України? Здається, їх також було вдосталь.
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09.07.2025 21:33 Ответить
От нетрадеційний...
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09.07.2025 21:36 Ответить
 
 