Рассмотрю вопрос передачи Patriot для Украины, но я недоволен тем, что происходит, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен тем, что "происходит в Украине", но подтвердил, что Киев попросил у Вашингтона еще одну систему ПВО Patriot.

Об этом он сказал журналистам во время встречи с африканскими лидерами, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Белый дом рассматривает этот вопрос, но лидер США подчеркнул: система дорогая.

"Украина попросила у нас Patriot. Мы собираемся рассмотреть этот вопрос. Но это очень дорого. Они делают это [запрос на Patriot], чтобы предотвратить смерти. Их сильно атакуют. Они терпят сильный удар. Очень сильный. Итак, мы рассмотрим это", - сказал он.

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Он также прокомментировал массированную атаку РФ по Украине в ночь на 9 июля.

"Я пытаюсь дать людям понять, что я недоволен тем, что происходит в Украине. Это война, которой не должно было быть... Прошлой ночью Россия запустила более 700 дронов. Это нужно остановить. Погибает до 7000 человек каждую неделю с обеих сторон", - добавил он.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена поставлять Украине больше оборонительного оружия.

По данным СМИ, Трамп пообещал Зеленскому послать Украине 10 ракет для Patriot.

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