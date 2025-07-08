Война в Украине длилась бы 3-4 дня, если бы США не передали Киеву лучшее оружие, - Трамп
Президент США Дональд Трамп убежден, что российско-украинская война была бы "очень короткой", но украинцы в первые дни полномасштабного вторжения получили лучшее американское вооружение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам на заседании правительства в Белом доме.
По его словам, украинцы смогли выстоять в первые дни полномасштабной войны благодаря своей храбрости и американскому оружию - в частности противотанковым комплексам Javelin, которые когда-то предоставил Трамп.
"Мы дали им противотанковые усилители, которые подбивали танки. Мы дали им самые новые и лучшие ракеты. Они смогли сбить многое. Знаете, пожалуй, это была бы очень короткая война. Это была бы война, которая длилась бы 3-4 дня, но они имели преимущество в невероятном оборудовании", - заявил лидер США.
Трамп напомнил, что 44-й президент США Барак Обама отказался поставлять украинцам оружие: "Я дал им "Javelin". Помните, они говорили, что Трамп дал "Javelin", а Обама дал им простыни? Правильно. Они позвонили Обаме в то время. Барак Хусейн Обама справился ужасно".
Он также сказал, что США вложили в помощь Украине 300 млрд долларов, а Европа - более 100 млрд долларов. Трамп в этом контексте снова обвинил своего предшественника Джо Байдена.
"Мы должны были дать им столько же, или мы должны были дать фактически меньше, чем Европа. Это влияет на Европу гораздо больше, чем на нас... И я скажу, что украинцы, независимо от того, считаете ли вы несправедливым то, что мы дали все эти деньги, или нет, они были очень храбрыми, потому что кто-то должен был управлять этим оружием. И многие люди, которых я знаю, не смогли бы этим управлять, потому что им не хватило бы мужества это сделать. Поэтому они боролись очень храбро", - резюмировал Трамп.
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І з умовою, що вони будуть зберігатись десь під польським кордоном.
Скільки там було цих пускових установок - щось біля сотні? На всю Україну?
І за що Зелень відкрила на нього кримінальну справу!
Мабудь - готувались до того, що Україна не вистоїть, і робили собі парашут.
Велик и славен, словно вечность,
Король, чье имя - Благородство!
И отступила бесконечность,
И уступила первородство!
Король перестал жевать и тупо уставился на него. Гости втянули головы в плечи. Только дон Рэба улыбнулся и несколько раз беззвучно хлопнул в ладоши. Король выплюнул на скатерть кости и сказал:
- Бесконечность?.. Верно. Правильно, уступила… Хвалю. Можешь кушать.
(А. и Б. Стругацкие, "Трудно быть богом")
мене турбує що ніяке манкуртне падло не пояснює це Америці , а це біда
Всю іншу зброю Україні від США надвалось адміністрацією Байдена!
Что америкосики, что европейцы немного не понимают что есть Украина и ее народ. Это вы там за 3-4 дня лапки бы подняли при том что со своим супер оружием! А в Украине люди самые лучшие и всегда во в е времена были лучшими воинами....вы нам не ровня, как и кацапы! Нам бы политиков украинцев и была бы уже Велика Українська Імперія від Сяну до Дону, або і більше!
Гаубиці ще старіші.
Хамві теж не самі свіжі.
Броня часів в'єтнамскої війни.
Бредлі - реальна круть.
Абрамси далеко не самі свіжі.
Петріоти старенькі.
І все це надійшло вже після того, як бліцкріг кацапів було відбито.
Я щось пропустив?
БТР "Страйкер" 400+ ед.
БТР М 1117 400+ ед.
MRAP разных типов 1000+ ед.
танк Т-72 45 ед.
вертолет Ми-17 и Ми-8 21 ед.
из 5000+ хамви далеко не все "старенькие"
гаубицы М 777(187) и М109 А6 (18) М119 (72) все из 21 века
из 1200+ ед. БТР М113 нет ни одного "времен вьетнама"...
Список далеко не полный
Мі-8 - даааааа. Та ще новіша вундервафля.
М 1117 30 років майже
М 113 Виготовлення з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1960 1960
Усе в Божих руках
дал оружие
затем требовал
бабло вернуть
КОНЧЕНЫЙ БИЗНЕСМЕН
Якраз із вашою кращою технікою - Ф35, Ріперами, Аваксами, Абрамсами в достатній кількості, сотнями Хаймарсів, тисячами Томагавкамів і Атакамсів - як ви зазвиай воюєте - ця війна і справді тривали би 3-4 дні. А потім русня би тікала би, ******* кал.
А з тим що ви дали ми просто тримаємось.