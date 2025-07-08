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Новости помощь Украине от США Трамп о войне в Украине
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Война в Украине длилась бы 3-4 дня, если бы США не передали Киеву лучшее оружие, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп убежден, что российско-украинская война была бы "очень короткой", но украинцы в первые дни полномасштабного вторжения получили лучшее американское вооружение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам на заседании правительства в Белом доме.

По его словам, украинцы смогли выстоять в первые дни полномасштабной войны благодаря своей храбрости и американскому оружию - в частности противотанковым комплексам Javelin, которые когда-то предоставил Трамп.

"Мы дали им противотанковые усилители, которые подбивали танки. Мы дали им самые новые и лучшие ракеты. Они смогли сбить многое. Знаете, пожалуй, это была бы очень короткая война. Это была бы война, которая длилась бы 3-4 дня, но они имели преимущество в невероятном оборудовании", - заявил лидер США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп одобрил предоставление Украине оборонительного оружия: Путин ведет себя плохо

Трамп напомнил, что 44-й президент США Барак Обама отказался поставлять украинцам оружие: "Я дал им "Javelin". Помните, они говорили, что Трамп дал "Javelin", а Обама дал им простыни? Правильно. Они позвонили Обаме в то время. Барак Хусейн Обама справился ужасно".

Он также сказал, что США вложили в помощь Украине 300 млрд долларов, а Европа - более 100 млрд долларов. Трамп в этом контексте снова обвинил своего предшественника Джо Байдена.

"Мы должны были дать им столько же, или мы должны были дать фактически меньше, чем Европа. Это влияет на Европу гораздо больше, чем на нас... И я скажу, что украинцы, независимо от того, считаете ли вы несправедливым то, что мы дали все эти деньги, или нет, они были очень храбрыми, потому что кто-то должен был управлять этим оружием. И многие люди, которых я знаю, не смогли бы этим управлять, потому что им не хватило бы мужества это сделать. Поэтому они боролись очень храбро", - резюмировал Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война в Украине не произошла бы, если бы Россию не исключили из G8. Это была ошибка, - Трамп

Автор: 

оружие (10314) США (27421) Трамп Дональд (5917) война в Украине (5102)


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Топ комментарии
+16
Ох і киздун. Хаймарси дали коли? Через рік після вторгнення? (я вже не помʼятаю точно) А нормальні ракети до них ще через пів року. І це все Байден давав, а не Трамп. А та сотня джавелінів, шо Трампон передав, то звичайно класно, але ж погоди не робило.
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08.07.2025 22:58 Ответить
+14
Ї...ний дятел
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08.07.2025 22:55 Ответить
+13
І такій лажі, мовляв, якби США не передали Україні зброю, то війна тривала б три-чотири дні - вірять в Америці... І вірять тому, ніби Трамп передав зброї по саму зав'язку.... бо насправвді тих Джавелінів, наданих Трампом, було аж 37 установок і 100 ракет для них...

Всю іншу зброю Україні від США надвалось адміністрацією Байдена!
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08.07.2025 23:07 Ответить
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Ї...ний дятел
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08.07.2025 22:55 Ответить
Знову осідлав свого коника
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08.07.2025 22:55 Ответить
Вона 3-4 дні тривала зі старою совковою зброєю, іглою збивали кашки які літали як у себе вдома.
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08.07.2025 22:56 Ответить
Ох і киздун. Хаймарси дали коли? Через рік після вторгнення? (я вже не помʼятаю точно) А нормальні ракети до них ще через пів року. І це все Байден давав, а не Трамп. А та сотня джавелінів, шо Трампон передав, то звичайно класно, але ж погоди не робило.
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08.07.2025 22:58 Ответить
Не "Передав", а "Продав".
І з умовою, що вони будуть зберігатись десь під польським кордоном.
Скільки там було цих пускових установок - щось біля сотні? На всю Україну?
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08.07.2025 23:02 Ответить
37 установк. А ракет до них - так, сотня.
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08.07.2025 23:08 Ответить
Дякую - вже підзабув трохи...
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08.07.2025 23:19 Ответить
Саме так. Тоді наші Стугни прислужилися набагато більше. Ті Стугни, які врятував Пашинський.
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08.07.2025 23:20 Ответить
Разом з Тетяною Чорновіл.
І за що Зелень відкрила на нього кримінальну справу!
Мабудь - готувались до того, що Україна не вистоїть, і робили собі парашут.
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09.07.2025 00:03 Ответить
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08.07.2025 23:00 Ответить
він під коксом чи грибами?
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08.07.2025 23:00 Ответить
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08.07.2025 23:38 Ответить
Снова хомяк в голове у императора круги нарезает, никак не угомонится... беда...
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08.07.2025 23:00 Ответить
Он вдруг встал и громко нараспев выкрикнул:

Велик и славен, словно вечность,
Король, чье имя - Благородство!
И отступила бесконечность,
И уступила первородство!

Король перестал жевать и тупо уставился на него. Гости втянули головы в плечи. Только дон Рэба улыбнулся и несколько раз беззвучно хлопнул в ладоши. Король выплюнул на скатерть кости и сказал:
- Бесконечность?.. Верно. Правильно, уступила… Хвалю. Можешь кушать.

(А. и Б. Стругацкие, "Трудно быть богом")
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08.07.2025 23:02 Ответить
Отримали. Від тебе,руда потвора?? Ти зараз забрав те, що ДО ТЕБЕ США надали Україні!!! Америка,невже один покидьок може зламати найпотужнішу демократію Світу???
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08.07.2025 23:02 Ответить
Вона триває вже 350 років , а тривати буде доти поки московія не зникне а ми не відродимо Київську Русь/Україну , бо підари зазіхнули на святе але свого не досягнуть ...
мене турбує що ніяке манкуртне падло не пояснює це Америці , а це біда
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08.07.2025 23:03 Ответить
не было никакой Киевской руси хватит эти бредни накидывать, была просто Русь которая ограничивалась территорией Киева и окрестностей..
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09.07.2025 00:56 Ответить
А з ядерною зброєю взашгалі б не тривала.. Але, дякуючи гідрантам територіальної цілістності України вже 11 рік триває.. і в цьом заслуга також США
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08.07.2025 23:05 Ответить
бред собачий - ядерная зброя есть у многих стран и тем не мене они воюют между собой и кацапам она не поможет
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09.07.2025 00:57 Ответить
Tolko Javelini byli nacale,mozet neskolko stingerov i eti ne amerikansi dali.Potom da Himars pojavilis i Patriot sistemi ,te takze nemci mne kazetsia bolsinstve otdali iz svojix.Patriot i Himars oni ocen vaznuju rol igrajet i teper.
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08.07.2025 23:07 Ответить
І такій лажі, мовляв, якби США не передали Україні зброю, то війна тривала б три-чотири дні - вірять в Америці... І вірять тому, ніби Трамп передав зброї по саму зав'язку.... бо насправвді тих Джавелінів, наданих Трампом, було аж 37 установок і 100 ракет для них...

Всю іншу зброю Україні від США надвалось адміністрацією Байдена!
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08.07.2025 23:07 Ответить
Ти ба, а в нас розказували тоді про сотні танків спалених джавелінами.
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08.07.2025 23:11 Ответить
Ні, заради правди, перед самим повномасштабним вторгненням Борис Джонсон і Джо Байден затарабанили в Бориспіль по літаку техніки (Байден, здається, навіть два); і там були і, відповідно, NLAWи та Javelin в достатньо великій кілкості; та й наші вкрали в арабів Стугни - і ними нищили танки. Але Трамп дав лише 37 установок, це також правда...
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08.07.2025 23:28 Ответить
Єто біло уже от бидона.
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09.07.2025 00:07 Ответить
Wlad West бидон это у тебя вместо тупой башки
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09.07.2025 01:00 Ответить
Kravchenko Igor вот это у тебя кацап пердак подгорает мало спалили "армат"? ой тьху ты - они же не доехали..
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09.07.2025 00:59 Ответить
В нього в голові якийсь вінегрет!!! Його слухати неможливо, як був довбограєм так і залишився!!!!
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08.07.2025 23:10 Ответить
Іржавий клоун, бляха… нема кому розказати йому як воно відбувалося оті перші часи і коли в дійсності почала хоч якось поступати західна зброя
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08.07.2025 23:13 Ответить
Ага, только колонны под Киевом почему-то ***.или с рпг совковых и пионами отбивали направление Вышгорода!! И джавелины хваленые как в фильме брат2 с гранатой 50/50! Те кому нужно поймут....
Что америкосики, что европейцы немного не понимают что есть Украина и ее народ. Это вы там за 3-4 дня лапки бы подняли при том что со своим супер оружием! А в Украине люди самые лучшие и всегда во в е времена были лучшими воинами....вы нам не ровня, как и кацапы! Нам бы политиков украинцев и была бы уже Велика Українська Імперія від Сяну до Дону, або і більше!
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08.07.2025 23:14 Ответить
Щеб "найкращим" вивчити мову свою а не писати мовою окупанта.....
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09.07.2025 00:25 Ответить
а ще краще - не бути ЗЕ-леным ботом як ти
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09.07.2025 01:02 Ответить
Саша Черный мда.. украинцы никогда не хотели быть империей - это ваши фантомные анусы - так что тут ты кацап мимо..
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09.07.2025 01:03 Ответить
Бог допоміг нам
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09.07.2025 01:09 Ответить
От тільки силою нав'язана Зе-шоблу зброя, в очікуванні нападу Кацапії, була складена на полігонах в Західній частині України. Часто під відкритим небом. Тільки одиниці передані у війська.
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08.07.2025 23:15 Ответить
Що він хоче? Щоб і "наш" єврей подав прохання на нобеля для нього? То бібіка, то літачок, то прнмія миру - старе шо мале
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08.07.2025 23:16 Ответить
Зєлєнскій, як відомий сраколиз Трампа, після цього "спічу" має надати Трампу титул "Рятівник України" і дизайнерський костюм-вишиванку з діркою на сраці для поцілунків... Холуй коломойського легко став холуйом *****, потім Трампа. Не здивуюсь якщо цей жидобільшовик стане холуйом Сі. Ця тварюка не має власного мозку зате має гнучкий хребет...
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08.07.2025 23:31 Ответить
Как же без этого.
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08.07.2025 23:32 Ответить
Хаймарси та ракети до них 30-річної давнини.
Гаубиці ще старіші.
Хамві теж не самі свіжі.
Броня часів в'єтнамскої війни.
Бредлі - реальна круть.
Абрамси далеко не самі свіжі.
Петріоти старенькі.
І все це надійшло вже після того, як бліцкріг кацапів було відбито.

Я щось пропустив?
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08.07.2025 23:33 Ответить
І для прикладу навчена американцями армія в Афганістані покидала зброю і розбіглася як стадо курей від талібів.
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08.07.2025 23:36 Ответить
армия не может быть "навчена" если не принимала участвие в боях ..так что это миф
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09.07.2025 01:06 Ответить
Пропустил:
БТР "Страйкер" 400+ ед.
БТР М 1117 400+ ед.
MRAP разных типов 1000+ ед.
танк Т-72 45 ед.
вертолет Ми-17 и Ми-8 21 ед.
из 5000+ хамви далеко не все "старенькие"
гаубицы М 777(187) и М109 А6 (18) М119 (72) все из 21 века
из 1200+ ед. БТР М113 нет ни одного "времен вьетнама"...
Список далеко не полный
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08.07.2025 23:57 Ответить
Це з США Т-72?
Мі-8 - даааааа. Та ще новіша вундервафля.

М 1117 30 років майже
М 113 Виготовлення з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1960 1960
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09.07.2025 01:14 Ответить
Пропустив.
Усе в Божих руках
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09.07.2025 01:04 Ответить
Ага. Ти ж раніше казав що українське болото зупинило рашистів. А тепер 100 джавелінів які виплакали сша зупинили армію рашистів. Але ж всі пам'ятають що Україна тоді вистояла завдяки Борису Джонсону який самий перший почав допомагати Україні зброєю і будити західних і американських імпотентів, які хлопали вже нас по плечу і призивали змиритися і упокоїтися
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08.07.2025 23:42 Ответить
Придется отстреливаться... Я дам вам парабеллум.
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08.07.2025 23:46 Ответить
Рідкісний пістун!!! Хто дійсно допоміг Україні без зайвих вагань - так це Борис Джонсонюк!!!
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08.07.2025 23:48 Ответить
Таке саме хворе як і наше...
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08.07.2025 23:50 Ответить
Тобто Байден - молодець?
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08.07.2025 23:51 Ответить
Не звинувачуйте іпанутого діда. Звинувачуйте мільйони іпанутих янкі.
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08.07.2025 23:51 Ответить
им легко - на американцев - только нелегалы напали и то только что-бы работать на них..
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09.07.2025 01:07 Ответить
клован..
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08.07.2025 23:54 Ответить
мерзкий ТАМПОН ...
дал оружие
затем требовал
бабло вернуть
КОНЧЕНЫЙ БИЗНЕСМЕН
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09.07.2025 00:05 Ответить
Так , дійсно США нам надали тоді Javelin, Але ж чому рудий замовчує той факт що по іхнім же вимогам ті ж самі Javelin, тими ж самими акуратними штабелями як і прибували, зберігалися на складах на Західній Украіні,і звісно ж ніякоі ролі відіграти вони аж ніяк фізично не могли в перші дні російськоі навали..... Невиліковний самокоханий брехун.....
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09.07.2025 00:17 Ответить
Та ні, Трампинька.
Якраз із вашою кращою технікою - Ф35, Ріперами, Аваксами, Абрамсами в достатній кількості, сотнями Хаймарсів, тисячами Томагавкамів і Атакамсів - як ви зазвиай воюєте - ця війна і справді тривали би 3-4 дні. А потім русня би тікала би, ******* кал.
А з тим що ви дали ми просто тримаємось.
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09.07.2025 00:23 Ответить
ще одне "Київ за три дні"
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09.07.2025 00:26 Ответить
Воюють люди а не зброя..... але це дві складові одного цілого. Це як сперечатись яке крило у літака важливіше....... чи може хвіст..... сперечання для недолугих.
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09.07.2025 00:26 Ответить
Отож бо. Без зброї люди просто мʼясо перед більш технологічним суперником.
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09.07.2025 00:43 Ответить
Частково він має рацію. Якщо б США не передала того перед початком повномасштанбної війни, навряд ми б встояли.
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09.07.2025 00:42 Ответить
бред собачий -лично Трампон ни хрена ценного не передавал - так какого хрена он ставит это себе в заслугу? так же как и ублюдок Ди Венс говорит - мы дали вам военную помощь на миллиарды , но я был протива и за нее не голосовал -ну просто тварь кремлевская
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09.07.2025 01:10 Ответить
я це казав? (С)
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09.07.2025 01:01 Ответить
 
 