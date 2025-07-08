Война в Украине длилась бы 3-4 дня, если бы США не передали Киеву лучшее оружие, - Трамп

Президент США Дональд Трамп убежден, что российско-украинская война была бы "очень короткой", но украинцы в первые дни полномасштабного вторжения получили лучшее американское вооружение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам на заседании правительства в Белом доме.

По его словам, украинцы смогли выстоять в первые дни полномасштабной войны благодаря своей храбрости и американскому оружию - в частности противотанковым комплексам Javelin, которые когда-то предоставил Трамп.

"Мы дали им противотанковые усилители, которые подбивали танки. Мы дали им самые новые и лучшие ракеты. Они смогли сбить многое. Знаете, пожалуй, это была бы очень короткая война. Это была бы война, которая длилась бы 3-4 дня, но они имели преимущество в невероятном оборудовании", - заявил лидер США.

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Трамп напомнил, что 44-й президент США Барак Обама отказался поставлять украинцам оружие: "Я дал им "Javelin". Помните, они говорили, что Трамп дал "Javelin", а Обама дал им простыни? Правильно. Они позвонили Обаме в то время. Барак Хусейн Обама справился ужасно".

Он также сказал, что США вложили в помощь Украине 300 млрд долларов, а Европа - более 100 млрд долларов. Трамп в этом контексте снова обвинил своего предшественника Джо Байдена.

"Мы должны были дать им столько же, или мы должны были дать фактически меньше, чем Европа. Это влияет на Европу гораздо больше, чем на нас... И я скажу, что украинцы, независимо от того, считаете ли вы несправедливым то, что мы дали все эти деньги, или нет, они были очень храбрыми, потому что кто-то должен был управлять этим оружием. И многие люди, которых я знаю, не смогли бы этим управлять, потому что им не хватило бы мужества это сделать. Поэтому они боролись очень храбро", - резюмировал Трамп.

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