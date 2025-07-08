Трамп одобрил предоставление Украине оборонительного оружия: Путин ведет себя плохо
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США поставят Украине "некоторое оружие" для борьбы в войне с Россией.
Об этом он сообщил журналистам на заседании кабинета министров в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
"Путин обращается с людьми плохо. Он убивает слишком много людей. Поэтому мы пошлем Украине некоторое оборонительное оружие. Я это одобрил", - сказал Трамп.
В то же время на вопрос, кто же отдал приказ о приостановлении поставок Украине военной помощи на прошлой неделе, президент США ответил: "Я не знаю, вы мне скажите".
Напомним, 4 июля Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Разговор проходил на фоне недовольства Трампа Путиным и остановки поставок оружия Украине от США.
7 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пришлют Украине больше оружия, чтобы помочь защититься от российских атак.
Сразу после заявления Трампа, Пентагон сообщил, что уже отправляет оружие Украине.
По данным портала Axios, Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.
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10 ракет... Через 2 тиждні
Може то Зінка а не американці??
П.с. мог би сказати шо то єрмак натворив, нам би тут було легше пригальмувати бурхливу ІБД і кротівню в Опі
"Це вийшло з ванної кімнати Гантера Байдена. Це вийшло зі спальні Гантера Байдена."
бавиться діда, тішиться....
******* який в своєму житті ні слова правди не сказав? - можна...
"Єдиіножди
солґавшіспіздєвші, кто тєбє повєріт?"
"мамі я want poopi"
різниця тільки одна:
мама раз - терпи я зараз клейонку підкладу!
мама два - та сери собі....
Руде падло вирішує, що можна вбивати українців, головне - не надто багато?
> Тому ми надішлемо Україні деяку оборонну зброю
Замість усієї зброї з пакета часів Байдена воно надійшле лише деяку і лише оборонну, щоб сиділи в обороні під кацапськими снарядами.
"Спасібо!" - каже #уйло своїй підстилці, яка зараз керує Сполученими Штатами.
> на запитання, хто ж віддав наказ про призупинення постачання Україні військової допомоги минулого тижня, президент США відповів: "Я не знаю, ви мені скажіть"
Ох і клоун.