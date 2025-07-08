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Новости помощь Украине от США
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Трамп одобрил предоставление Украине оборонительного оружия: Путин ведет себя плохо

президент США Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США поставят Украине "некоторое оружие" для борьбы в войне с Россией.

Об этом он сообщил журналистам на заседании кабинета министров в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин обращается с людьми плохо. Он убивает слишком много людей. Поэтому мы пошлем Украине некоторое оборонительное оружие. Я это одобрил", - сказал Трамп.

В то же время на вопрос, кто же отдал приказ о приостановлении поставок Украине военной помощи на прошлой неделе, президент США ответил: "Я не знаю, вы мне скажите".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я недоволен Путиным и "очень серьезно" рассматриваю санкции против РФ, - Трамп

Напомним, 4 июля Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Разговор проходил на фоне недовольства Трампа Путиным и остановки поставок оружия Украине от США.

7 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пришлют Украине больше оружия, чтобы помочь защититься от российских атак.

Сразу после заявления Трампа, Пентагон сообщил, что уже отправляет оружие Украине.

По данным портала Axios, Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощники Трампа обсудят вопрос о поставках оружия Украине: среди тем - ракеты для Patriot, - CNN

Автор: 

оружие (10314) помощь (7953) США (27421) Трамп Дональд (5917)


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Топ комментарии
+9
Тому ми надішлемо Україні деяку оборонну зброю. Я це схвалив", - сказав Трамп.

10 ракет... Через 2 тиждні
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08.07.2025 20:36 Ответить
+6
Не забагато аж 10?
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08.07.2025 20:38 Ответить
+2
Якщо Нобеля дати- він президент. Якщо зброю забрати і зрадити інтереси партнерів- я нічого не знаю, я ні при чім. В Україні «забагато вбивають людей».… Ось якби менше, тоді да, тоді норм.
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08.07.2025 20:39 Ответить
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Тому ми надішлемо Україні деяку оборонну зброю. Я це схвалив", - сказав Трамп.

10 ракет... Через 2 тиждні
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08.07.2025 20:36 Ответить
А потім подивимося.
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08.07.2025 20:43 Ответить
Не забагато аж 10?
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08.07.2025 20:38 Ответить
Я не знаю ви мені скажіть ... Фейспалм [[[
Може то Зінка а не американці??

П.с. мог би сказати шо то єрмак натворив, нам би тут було легше пригальмувати бурхливу ІБД і кротівню в Опі
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08.07.2025 20:38 Ответить
У номінації "самий поганий переговорник" все-таки Путін переміг Єрмака?
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08.07.2025 20:39 Ответить
Яке ж воно кончене...
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08.07.2025 20:39 Ответить
Якщо Нобеля дати- він президент. Якщо зброю забрати і зрадити інтереси партнерів- я нічого не знаю, я ні при чім. В Україні «забагато вбивають людей».… Ось якби менше, тоді да, тоді норм.
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08.07.2025 20:39 Ответить
"Якщо зброю забрати і зрадити інтереси партнерів- я нічого не знаю, я ні при чім."
"Це вийшло з ванної кімнати Гантера Байдена. Це вийшло зі спальні Гантера Байдена."
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08.07.2025 20:51 Ответить
ми її отриали. чи у процессі?
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08.07.2025 20:43 Ответить
Що схвалив,що дасть? 10 ракет для Патріотів які і пів ночі не закриють.
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08.07.2025 20:43 Ответить
а як тобі з кремеля 3й портрет надійшлють, де ти замісто гавроша на барікаді - знову скасуєш допомогу?
бавиться діда, тішиться....
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08.07.2025 20:44 Ответить
На картині Делакруа зовсім не Гаврош...
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08.07.2025 20:57 Ответить
точно не він - доня!
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08.07.2025 21:01 Ответить
******* як штормі деніелс в очі не бачив....
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08.07.2025 20:46 Ответить
А увеличить производство батарей Патриот что мешает ? Номинация на голубя мира ?
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08.07.2025 20:49 Ответить
не треба вірити спіздівшому один раз...
******* який в своєму житті ні слова правди не сказав? - можна...
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08.07.2025 20:51 Ответить
Як там у Пруткоаа?
"Єдиіножди солґавші спіздєвші, кто тєбє повєріт?"
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08.07.2025 21:04 Ответить
Дитячий садочок ясельної групи - путлєр вбивця і дегенерат - дивись не передай більше зброї
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08.07.2025 20:54 Ответить
Шахрай - спочатку зупинив тепер частково відновлює, герой... Сподіваюсь, американці достатньо уважні щоб помітити це.
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08.07.2025 20:55 Ответить
Що б не було жодних ілюзій, ніякого нового пакета зброї Трамп не надає ,це відновлення поставок зброї яка була надана Байденом і ратифікована конгресом і була заблокована ,цей пакет військової допомоги діє до 1 жовтня ,жодного нового пакета поставок не розглядаєтся.
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08.07.2025 20:55 Ответить
поставь путена в угол на горох,дебил
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08.07.2025 20:58 Ответить
ми всі колись казали правду....
"мамі я want poopi"
різниця тільки одна:
мама раз - терпи я зараз клейонку підкладу!
мама два - та сери собі....
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08.07.2025 21:00 Ответить
Й так, ми пройшли еволюцію Байдена, Мерца, схоже тепер йде еволюція «тільки оборона зброя» Трампа
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08.07.2025 21:06 Ответить
клуб слабоумных
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08.07.2025 21:11 Ответить
Настав час також схвалити постачання ударної зброї. З більшою дальністю стрільби.
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08.07.2025 21:14 Ответить
> Путін поводиться з людьми погано. Він вбиває забагато людей
Руде падло вирішує, що можна вбивати українців, головне - не надто багато?

> Тому ми надішлемо Україні деяку оборонну зброю
Замість усієї зброї з пакета часів Байдена воно надійшле лише деяку і лише оборонну, щоб сиділи в обороні під кацапськими снарядами.
"Спасібо!" - каже #уйло своїй підстилці, яка зараз керує Сполученими Штатами.

> на запитання, хто ж віддав наказ про призупинення постачання Україні військової допомоги минулого тижня, президент США відповів: "Я не знаю, ви мені скажіть"
Ох і клоун.
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08.07.2025 21:21 Ответить
"Трапунька" .не надавати допомогу Україні, котру з 2014 року пресує рашист теж погано...
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08.07.2025 21:35 Ответить
 
 