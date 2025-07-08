Трамп одобрил предоставление Украине оборонительного оружия: Путин ведет себя плохо

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США поставят Украине "некоторое оружие" для борьбы в войне с Россией.

Об этом он сообщил журналистам на заседании кабинета министров в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин обращается с людьми плохо. Он убивает слишком много людей. Поэтому мы пошлем Украине некоторое оборонительное оружие. Я это одобрил", - сказал Трамп.

В то же время на вопрос, кто же отдал приказ о приостановлении поставок Украине военной помощи на прошлой неделе, президент США ответил: "Я не знаю, вы мне скажите".

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Напомним, 4 июля Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Разговор проходил на фоне недовольства Трампа Путиным и остановки поставок оружия Украине от США.

7 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пришлют Украине больше оружия, чтобы помочь защититься от российских атак.

Сразу после заявления Трампа, Пентагон сообщил, что уже отправляет оружие Украине.

По данным портала Axios, Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.

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