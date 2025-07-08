США отправляют дополнительное оружие Киеву, - Пентагон

По указанию президента Трампа Министерство обороны США направит Украине дополнительные оборонительные вооружения, чтобы украинцы могли защищать себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный представитель Пентагона Шон Парнелла.

"По указанию президента Трампа, министерство обороны направляет дополнительное оборонительное вооружение Украине с целью гарантировать способность украинцев защитить себя в то время, как мы работаем с целью достижения прочного мира и прекращения убийств", - говорится в заявлении

О каких видах вооружений идет речь, не сообщается.

Главный представитель военного ведомства США одновременно уверяет, что ревизия военной помощи США по всему миру продолжается. Этой ревизией американские официальные лица объясняли приостановление военной помощи Украине.

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