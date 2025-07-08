США отправляют дополнительное оружие Киеву, - Пентагон
По указанию президента Трампа Министерство обороны США направит Украине дополнительные оборонительные вооружения, чтобы украинцы могли защищать себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный представитель Пентагона Шон Парнелла.
"По указанию президента Трампа, министерство обороны направляет дополнительное оборонительное вооружение Украине с целью гарантировать способность украинцев защитить себя в то время, как мы работаем с целью достижения прочного мира и прекращения убийств", - говорится в заявлении
О каких видах вооружений идет речь, не сообщается.
Главный представитель военного ведомства США одновременно уверяет, что ревизия военной помощи США по всему миру продолжается. Этой ревизией американские официальные лица объясняли приостановление военной помощи Украине.
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Єдина користь, для вас, кацапів, з розпалення цієї війни - ми вас навчили шанувать нас і змусили вивчить українську мову...
Тож краще б донні не ганьбив свою країну цими "ревізіями", щоб не сплили подробиці всіх тих поставок...
А щодо "голосував за Петра Олексійовича" - так не "*изди"...
Ті, хто за нього голосував, тут давно... А ти тільки в цьому році вліз... А до цього року ЧИМ займався? Наче я вас, "писарчуків свіжонайнятих", за десять з лишнім років, розпізнавать не навчився...
А замість бетоних укріпрайьонів твоя гнида будує шляхи і от шо кажуть військові про твого гвидона - https://www.youtube.com/shorts/0Sbmjct9Wzs
А потім ось так,під маркетом, інвалід війни просить - https://www.youtube.com/watch?v=mFmutd2njUk
Тіки скіки така тактика буде коштувати простим українцям - https://www.youtube.com/shorts/dU0qR0ktWVQ
Таких цвинтарів по всій Україні буде у сотні разів більше.
А ще за цих пацюків - котрі до війни не готувались, хоча всі розвідки світу попереджали - https://censor.net/ua/news/3436147/minoborony_vytratylo_blyzko_27_mlrd_grn_na_zbroyu_yakoyi_ne_otrymalo_tspk
Тако ж цікаво, що саме мав на увазі голова мін-ва китаю кажучи, що китай не допустить поразки расєї. Куди поділися слова сі про ...міжн.право, суверенитет, не втручання...
Україна бореться за своє виживання, за свою державу.
Виходить ...китай тепер відкрито за перемогу пу, тобто за знищення українців, інакше пу зазнає поразки?
Без підтримки іранською, півн.корейською та ще й китайською зброєю і комплектуючими, пу вже давно б здувся. Пекельні санкції...де вони?
Наверное, тяжелая нога была у Трампа.
Чим скорійше Трамп зрозуміє що з кацапами немає сенсу розмовляти доки у їх не "розбите їб4ло", а коли кацап відпи#джений то тоді він починає прислуховуватися до того що йому кажуть нормальні люди.
Не розуміють кацапи без пи#дюліни, так вже влаштувала їх природа.