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Новости Возобновление военной помощи США
10 071 81

США отправляют дополнительное оружие Киеву, - Пентагон

США передадут Украине ракеты TOW и ПТРК AT-4 в новом пакете помощи

По указанию президента Трампа Министерство обороны США направит Украине дополнительные оборонительные вооружения, чтобы украинцы могли защищать себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный представитель Пентагона Шон Парнелла.

"По указанию президента Трампа, министерство обороны направляет дополнительное оборонительное вооружение Украине с целью гарантировать способность украинцев защитить себя в то время, как мы работаем с целью достижения прочного мира и прекращения убийств", - говорится в заявлении

О каких видах вооружений идет речь, не сообщается.

Главный представитель военного ведомства США одновременно уверяет, что ревизия военной помощи США по всему миру продолжается. Этой ревизией американские официальные лица объясняли приостановление военной помощи Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США передадут Украине еще оружия для обороны, - Трамп. ВИДЕО

Автор: 

оружие (10314) Пентагон (1479) Украина (45051)


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Топ комментарии
+34
Хотілося б порадіти , але поки зброя не прибуде в Україну , вважаю це передчасним .
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08.07.2025 07:07 Ответить
+14
Тому що ти сидиш в Бірмінгемі, і не хочеш їх замінить... Лише сидиш, і критикуєш... Хоча, не виключено, що твій "Бірмінгем" - трохи правіше Долгопрудного... Про що свідчить побудова речень твого коментаря, як переклад з російської, за допомогою Гугл-перекладача... Тоді я питання це знімаю, і ставлю інше: "Кацапе! Ти чого сюди приперся?"
Єдина користь, для вас, кацапів, з розпалення цієї війни - ми вас навчили шанувать нас і змусили вивчить українську мову...
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08.07.2025 07:51 Ответить
+13
Свіжий бот.День від народження. Как пагодка в мацквє,кацапська морда?
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08.07.2025 07:40 Ответить
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Хотілося б порадіти , але поки зброя не прибуде в Україну , вважаю це передчасним .
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08.07.2025 07:07 Ответить
100%
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08.07.2025 07:17 Ответить
"Ми орали" Д.Трамп !!))
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08.07.2025 07:52 Ответить
І незрозуміло, що це за зброя. Може, каски з новітнім захисним покриттям.
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08.07.2025 08:26 Ответить
наразі почекаємо. Бо так вже було
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08.07.2025 07:16 Ответить
Ружжо продадуть, чи можливо й кулемет?
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08.07.2025 07:20 Ответить
німці давали каски. Добре що без шишаків
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08.07.2025 07:32 Ответить
5000 шоломів
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08.07.2025 07:24 Ответить
5000 Томагавок
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08.07.2025 07:32 Ответить
Таких ))
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08.07.2025 08:59 Ответить
А через місяць заблокують
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08.07.2025 07:26 Ответить
навіть не сподівайся
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08.07.2025 07:30 Ответить
рижий рижий конопатий убил пуйла лопатой
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08.07.2025 07:28 Ответить
Кого ти м'ясом називаєш?
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08.07.2025 07:33 Ответить
Тому що ти сидиш в Бірмінгемі, і не хочеш їх замінить... Лише сидиш, і критикуєш... Хоча, не виключено, що твій "Бірмінгем" - трохи правіше Долгопрудного... Про що свідчить побудова речень твого коментаря, як переклад з російської, за допомогою Гугл-перекладача... Тоді я питання це знімаю, і ставлю інше: "Кацапе! Ти чого сюди приперся?"
Єдина користь, для вас, кацапів, з розпалення цієї війни - ми вас навчили шанувать нас і змусили вивчить українську мову...
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08.07.2025 07:51 Ответить
Стули пельку,недолуге !!))
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08.07.2025 07:56 Ответить
Підготовлені,фізично здорові.Саме такі сидять в тилу.Силовики і військові тиловики,той же ТЦК.Їх люди утримували на налоги,а тепер захищати потрібно.З перших днів пішли добровольці,бо ті,хто давав призягу кудись раптово зникли.
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08.07.2025 07:48 Ответить
Ти строкову службу проходив?
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08.07.2025 07:53 Ответить
ні
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08.07.2025 07:54 Ответить
Чому?
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08.07.2025 07:58 Ответить
по здоров*ю
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08.07.2025 08:01 Ответить
Він "строкову" не служив... Тому що "служит кадровую" - на "Лахті"... Вранці був під британським прапорцем - а зараз вже під українським... Не інакше - "на літаку перелетів"...
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08.07.2025 10:57 Ответить
Свіжий бот.День від народження. Как пагодка в мацквє,кацапська морда?
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08.07.2025 07:40 Ответить
А "Києв" твій - між Москвою та Іваново?
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08.07.2025 07:52 Ответить
В районі Київського вокзала,селеща Моськва !!))
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08.07.2025 07:58 Ответить
Ось ти і проколовся! На кацапському язикє є Кієв. Українською мовою Київ.
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08.07.2025 08:14 Ответить
Якось смішно виглядає відмазка про "ревізію". 21 століття - все має обліковуватися в електронному вигляді і звітуватися за лічені секунди. Ревізії особливо небезпечних пристроїв/озброєння мають проводитись на регулярній основі і так. Цією відмазкою США розписались під тим, що вони не контролюють свої запаси, а час від часу згадують про них і перераховують. Їй Богу, як діти малі!
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08.07.2025 07:35 Ответить
Електронні бази можна зламати, особливо якщо їх створення віддали на аутсортс.
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08.07.2025 07:49 Ответить
Гадаєте вони досі в записничку олівцем все записують?
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08.07.2025 07:52 Ответить
Я не здивуюся.
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08.07.2025 10:35 Ответить
Пентагону інтернет відключили.
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08.07.2025 08:15 Ответить
Треба бути повним ідіотом (є один такий в наявності - д. трамп), щоб проводити ревізію того, що валялося хтозна де на консервації і що мало піти на утилізацію, а натомість пішло нам на "допомогу". Байден все це чудово обставив і процес ішов за взаємною згодою і взаємним інтересом, але донні вирішив всунути в це свого рудого носа і замість взаємовигідного процесу все це перетворилося на один суцільний безперервний скандал. Бо на папері всі ці пакети в мільярди доларів чудово звучать, але в реальності не факт, що воно коштує хоча б третину тої суми. Про якість після довгого простою я вже мовчу, військові США зробили, що могли, але частенько ту техніку допилювали наші вже перед безпосереднім використанням.
Тож краще б донні не ганьбив свою країну цими "ревізіями", щоб не сплили подробиці всіх тих поставок...
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08.07.2025 10:49 Ответить
Давай Донні - бо яким хером ті Кинджали збивати?
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08.07.2025 07:38 Ответить
Оборонне... Ковдри, чи що?
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08.07.2025 07:40 Ответить
Щоломи та бронежилети. Ну і ще трохи джавелінів. Це фішка оудого *****. Він же ж думає, що війни можна лише ними виграти.
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08.07.2025 07:45 Ответить
Ішак хоче виграти за допомогою відосиків і бескінечних мандрівок,до того ж краде,як в останній день.Винувата Америка і Європа.Логіка пустоголових зебілів цілком зрозуміла
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08.07.2025 07:53 Ответить
Красивий "фінт ушами" - спочатку зупинив УСЮ допомогу, а тепер дає "додаткову"... А ОСНОВНА - ДЕ???!!!
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08.07.2025 07:54 Ответить
Дякуй ішаку і єлдаку за призупинення допомоги.Чи вони не при ділах??
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08.07.2025 08:00 Ответить
Синку! Ти де був у квітні 2019-го? У школі, горобцям дулі у вікно показував? Бо я ще тоді "дякував" "мудрому наріду", і писав, що їх вибір приведе до руйнування держави та війни... Ви, "писарчуки" свіжонайняті, хоч консультуйтесь, перед початком роботи, з кураторами, щоб не смішить моїх підписників...
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08.07.2025 08:06 Ответить
В 19р за Петра Олексійоча голосував.Незрозумілий твій висер взагалі.Проблеми з допомогою почалися з поїздок єлдака і ішака.Тому питання до них
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08.07.2025 08:12 Ответить
У 2019 тебе ще не існувало. ти з'явився тільки 21 травня 2025 року
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08.07.2025 09:21 Ответить
Пояснювати щось ідіотам,що заглядують в чужі труси дурне діло .Важко зебілу зрозуміти,що старий акаунт може бути забанений.Логіка у зебілів відсутня.
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08.07.2025 11:54 Ответить
А до мене ти чого доколупався? Раз у всьому винні "ішак" і "єлдак"?...
А щодо "голосував за Петра Олексійовича" - так не "*изди"...
Ті, хто за нього голосував, тут давно... А ти тільки в цьому році вліз... А до цього року ЧИМ займався? Наче я вас, "писарчуків свіжонайнятих", за десять з лишнім років, розпізнавать не навчився...
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08.07.2025 09:37 Ответить
Ааааа, то це не Трампова ідея зупинити викачку зброі з США для війни з Китаєм, а це Україна винна. А я думав, шо Трамп нас не буде підтримувати, шо він постійно скорочує допомогу вже друший рік поспіль, шо це він вирішив замʼяти цей «конфлікт» і постійно ручкаться з путіним, а оно ось як - то Україна винна. Де ви беретесь такі «розумні»?
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08.07.2025 08:36 Ответить
Оборонну це яку? Найкритичніше це ракети до химер - але вони не оборонні.
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08.07.2025 08:01 Ответить
У свого ішака запитай про ракети і дрони.Потужний відбудовою вже займається,якщо ти не знав
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08.07.2025 08:07 Ответить
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08.07.2025 08:06 Ответить
Пауза в постачанні озброєння була зроблена під останню тлф.розмову Трампа з пуйлом. Прогнозовано це дало тільки зворотній ефект. Але будемо сподіватися що в декого тепер буде краще розуміння суті п.ла. Що підтверджується відновленням постачань. Дякуємо, пане Президент, and God bless America.
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08.07.2025 08:25 Ответить
Пане президент, я Вас дуже прошу якось профінансувати армію дронів для нашої армії. Так пане Зеленський я звертаюся до Вас, а не до президента США.
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08.07.2025 08:31 Ответить
Розшифровую: «додатково» це означає, шо продовжать постачати зброю, яка ще закладена Байденом та дві установки Петріот, куплені Німеччиною.
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08.07.2025 08:32 Ответить
А ну-ка тихо! Тут важно не спугнуть.
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08.07.2025 08:36 Ответить
Цікаво - а деж зброя України - це ту шо вже давно анонсує гнидва - 3000 ракет, 20 штук САУ Богдана на місяц, 10 міліонів дронів на рік..... та багато чого іншого - цеж наступальна зброя. Не лох зеленский - не лох. Те шо аносується - те все переводиться грошми міністерства оборони України за кордон - а там просто зникає - ні зброї ні грошей. Але у всьому винна Америка - то Байден, то Трамп, то Німечина з її канцлерами. І чим більше загине українців на фронті - тим більше шакальо зеленского накраде та по ітогу здасть країну.
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08.07.2025 08:40 Ответить
На фронті зброя. Чи тобі на диван її треба завозити на інспекцію?
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08.07.2025 09:22 Ответить
Якби вона була на фронті то рашисти не окуповували по 4-6 сіл за добу. Кажеш зброя на фронті - а ну піди повойьюй такою зброєю - https://www.youtube.com/shorts/Ae3AUEG6KNo
А замість бетоних укріпрайьонів твоя гнида будує шляхи і от шо кажуть військові про твого гвидона - https://www.youtube.com/shorts/0Sbmjct9Wzs
А потім ось так,під маркетом, інвалід війни просить - https://www.youtube.com/watch?v=mFmutd2njUk
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08.07.2025 09:35 Ответить
Та ти шо - та то така тактика у гнидв - заманити якамога глибше в Україну, якамога більше рашистів, а вже потім, десь під Львовом, дістати з закромів зброю, ну наприклад на 700 міліонів доларів та жахнути нею по окупантах - а поки зховати її, разом з грошима, десь за кордоном - https://epravda.com.ua/biznes/ukrajina-vtratila-770-mln-na-nedostavlenu-inozemnu-zbroyu-806759/
Тіки скіки така тактика буде коштувати простим українцям - https://www.youtube.com/shorts/dU0qR0ktWVQ
Таких цвинтарів по всій Україні буде у сотні разів більше.
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08.07.2025 11:10 Ответить
Йти і загинути за країну у форматі зеленского - та йди ти нах разом з тою гнидвою. А у цей час міністри оборони зеленского відправляють міліарди за кордон на зброю і нема ні зброї ні грошей - а ось такий пацюк як ти розповідає - все є і йдіть воюйте ось за цих пацюків - https://antac.org.ua/news/minoborony-splatylo-ale-ne-otrymalo-zbroi-na-ponad-51-mlrd-hrn-tse-mayzhe-vdvichi-bilshe-nizh-za-rieznikova/

А ще за цих пацюків - котрі до війни не готувались, хоча всі розвідки світу попереджали - https://censor.net/ua/news/3436147/minoborony_vytratylo_blyzko_27_mlrd_grn_na_zbroyu_yakoyi_ne_otrymalo_tspk
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08.07.2025 11:45 Ответить
А як же вести бої отим мотлохом та на отих нових шляхах від зеленского - так відповіді і нема.
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08.07.2025 11:14 Ответить
Тр... номініровали ...тобто, він вже досяг миру...тиша та благодать вкруги.
Тако ж цікаво, що саме мав на увазі голова мін-ва китаю кажучи, що китай не допустить поразки расєї. Куди поділися слова сі про ...міжн.право, суверенитет, не втручання...
Україна бореться за своє виживання, за свою державу.
Виходить ...китай тепер відкрито за перемогу пу, тобто за знищення українців, інакше пу зазнає поразки?
Без підтримки іранською, півн.корейською та ще й китайською зброєю і комплектуючими, пу вже давно б здувся. Пекельні санкції...де вони?
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08.07.2025 09:37 Ответить
А лук та стріли зараз вважається зброєю??
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08.07.2025 09:44 Ответить
Ну а як-жеж. Трампон їх і выдправмить. Тому що ракети пак3 йому ***** забороняє.
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08.07.2025 10:00 Ответить
Це тверезе рішення
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08.07.2025 09:51 Ответить
тулатний папір передають?
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08.07.2025 10:07 Ответить
Хоча й кацапи обісрались знатно на весь світ підтирати їх Україна не буде, тільки підчищати ...... у чорні пакети.
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08.07.2025 11:13 Ответить
Гегсет поменял свое распоряжение.
Наверное, тяжелая нога была у Трампа.
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08.07.2025 10:33 Ответить
1000 касок і два абрамса ... чекаємо!!!
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08.07.2025 10:54 Ответить
.....Ти про "зраду" не труби - ти корисне щось роби! (С)
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08.07.2025 11:12 Ответить
Дивлячись скільки і якої, коли буде тоді і побачим
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08.07.2025 11:09 Ответить
Це вже краще. Так би зразу.
Чим скорійше Трамп зрозуміє що з кацапами немає сенсу розмовляти доки у їх не "розбите їб4ло", а коли кацап відпи#джений то тоді він починає прислуховуватися до того що йому кажуть нормальні люди.
Не розуміють кацапи без пи#дюліни, так вже влаштувала їх природа.
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08.07.2025 11:11 Ответить
 
 