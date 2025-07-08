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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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США передадут Украине еще оружия для обороны, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена поставлять Украине больше оборонительного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

"Мы пришлем еще немного оружия - должны это сделать. Они должны быть способны защищаться. Сейчас по ним наносят очень мощные удары. Их будут бить еще сильнее. Мы должны передать больше оружия - прежде всего оборонительного, потому что они подвергаются очень сильным ударам. Гибнет очень много людей", отметил глава Белого дома.

Трамп отметил, что это будет преимущественно оборонительное оружие.

Он также вспомнил о своем последнем разговоре с российским правителем Владимиром Путиным, результатами которого остался недоволен.

"Я разочарован, честно говоря, что Путин не остановился. Я совсем не доволен Путиным".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Белый дом о ситуации по помощи Украине: Пауза для пересмотра имеющихся вооружений

Автор: 

оружие (10314) помощь (7953) США (27421) Трамп Дональд (5917)


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Топ комментарии
+14
Та нехай хоч що небудь . Нехай хоч і оборонна .
Хоча мені в це ще мало віриться .
Він сьогодні меле одне , а завтра інше .
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08.07.2025 07:04 Ответить
+11
не те щоб добре, але краще ніж нічого. Але оборонна зброя перемогу не подарує.
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08.07.2025 06:43 Ответить
+7
Як з санкціями проти московії - "через 2-3 тижні"? А потім "я подумаю і приму рішення", після чого знов не сподобається Зеленський і тому відтермінуємо ще "на 2-3 тижні" і так до осені?

Десь на просторах інтернету бачив таку думку: не слід сприймати першу заяву Трампа серйозно, бо наступною він може заперечити все, що сказав до цього.
Побачимо, що з цього вийде. Але будь-яке затягування з постачанням зброї грає на руку московитам.
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08.07.2025 06:54 Ответить
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хвейк ньоз
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08.07.2025 06:27 Ответить
мабуть вночі сильно гегсета **********.
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08.07.2025 06:37 Ответить
Щось мармиза в нього якась саркастична.
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08.07.2025 06:42 Ответить
не те щоб добре, але краще ніж нічого. Але оборонна зброя перемогу не подарує.
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08.07.2025 06:43 Ответить
щось не пам'ятаю, щоб байден 1000 абрамсів дав і 150 ф-16
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08.07.2025 07:27 Ответить
а трамбон ті 1000 абрамсів надав? Нагадай коли?
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08.07.2025 08:01 Ответить
Тампон, оборонна зброя це звичайно добре, це так, але однією нею ***** не зупиниш.
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08.07.2025 06:44 Ответить
Та нехай хоч що небудь . Нехай хоч і оборонна .
Хоча мені в це ще мало віриться .
Він сьогодні меле одне , а завтра інше .
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08.07.2025 07:04 Ответить
Придурок рудий, оборонною зброєю війни не виграють і навіть не зупиняють.
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08.07.2025 06:52 Ответить
Як з санкціями проти московії - "через 2-3 тижні"? А потім "я подумаю і приму рішення", після чого знов не сподобається Зеленський і тому відтермінуємо ще "на 2-3 тижні" і так до осені?

Десь на просторах інтернету бачив таку думку: не слід сприймати першу заяву Трампа серйозно, бо наступною він може заперечити все, що сказав до цього.
Побачимо, що з цього вийде. Але будь-яке затягування з постачанням зброї грає на руку московитам.
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08.07.2025 06:54 Ответить
Руда паскудна скотиняка.
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08.07.2025 07:00 Ответить
А завтра забуде ,що він говорив. сім п'ятниць на неділі.
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08.07.2025 07:30 Ответить
Рудий блазень Трампидло, начальник Білого дурдому не розуміє, тому що старий, як пень і хворіє старечою деменцією, що між мати намір поставити і поставити зброю є, як кажуть в Одесі, дуже велика різниця. Ну що з нього взяти, якщо йому не суперкраїною керувати а тихенько доживати свій вік в домі для престарілих.
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08.07.2025 07:34 Ответить
бачили яка морда в міністра оборони?
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08.07.2025 07:35 Ответить
Готовий ногами землю рити.
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08.07.2025 07:52 Ответить
Передає ту зброю, яку ще надав Байден, чи "добавка" буде?
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08.07.2025 07:50 Ответить
звичайно він буде передавати ще більше чіпів для наведення ракет раші
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08.07.2025 08:47 Ответить
Той трамп, як збірна України по футболу останніх років- жодного матчу без валідолу, само так і з виступами трампа....чи то на часі брати трампа головним тренером збірної?
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08.07.2025 09:03 Ответить
...і ще є відмазка про канікули до вересня, тоді про санкції начебто обговорення почнеться... ще надцять тижднів очікування..у моря погоди. Добре, що хоч щось пообіцяв підкинути... хоч клок шерсті... побачимо.
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08.07.2025 09:16 Ответить
Зато Нобелевска премія вже майже у кишені, бо і Пакистан висунув рудого "миротворця", і Бібі тепер! Млин, підлабузники!!!
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08.07.2025 09:40 Ответить
З одним щитом без меча - не переможеш....навіть не відіб'єшся.....
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08.07.2025 09:48 Ответить
"Ми надішлемо ще трохи зброї" - формально, ящик гранат вписується в ці слова Трампа. Спочатку зупинив постачання зброї, акцептованої Конгресом ще при Байдені, а тепер, о, диво! Великий Трамп дасть "ще трохи зброї". При цьому незрозуміло, чи буде розблоковано постачання пакетів зброї зі залишків попередньої допомоги, чи лише часткове розблокування (ящик гранат).

Слід почекати пару тижнів і тоді вже висловлювати свої думки. Наразі, мені здається, потік несвідомого від Трампа не заслуговує на аналіз.
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08.07.2025 11:01 Ответить
 
 