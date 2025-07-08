США передадут Украине еще оружия для обороны, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена поставлять Украине больше оборонительного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

"Мы пришлем еще немного оружия - должны это сделать. Они должны быть способны защищаться. Сейчас по ним наносят очень мощные удары. Их будут бить еще сильнее. Мы должны передать больше оружия - прежде всего оборонительного, потому что они подвергаются очень сильным ударам. Гибнет очень много людей", отметил глава Белого дома.

Трамп отметил, что это будет преимущественно оборонительное оружие.

Он также вспомнил о своем последнем разговоре с российским правителем Владимиром Путиным, результатами которого остался недоволен.

"Я разочарован, честно говоря, что Путин не остановился. Я совсем не доволен Путиным".

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