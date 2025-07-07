Белый дом о ситуации с помощью Украине: Пауза для пересмотра имеющихся вооружений

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отрицает, что США целенаправленно остановили поставки оружия Украине на фоне масштабных атак РФ, назвав это "паузой" для стандартного пересмотра имеющихся вооружений.

Об этом она сказала во время брифинга в Вашингтоне, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Когда Левитт спросили, кто именно - президент США или Пентагон - принял решение приостановить передачу оружия в момент, когда Россия наносит удары по украинским городам, она сказала: "Нет, ни одно из этих утверждений не является правдой".

По словам пресс-секретаря Белого дома, Пентагон осуществил "стандартный пересмотр всего оружия, всей помощи и всей поддержки, которую США предоставляют всем странам и всем регионам мира, не только Украине".

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Кроме этого, она напомнила, что глава Минобороны Пит Хегсет, когда занял должность, "поручил Пентагону провести этот пересмотр, чтобы убедиться, что все из того, что выходит наружу, отвечает интересам Америки".

"Это - пауза для просмотра, чтобы убедиться в том, что все, что продвигает Пентагон, соответствует наилучшим интересам наших военных и наших мужчин и женщин в форме", - добавила Левитт.

Напомним, что накануне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что много помогает Украине в войне с РФ.

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