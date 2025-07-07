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Новости помощь Украине от США
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Белый дом о ситуации с помощью Украине: Пауза для пересмотра имеющихся вооружений

Левитт о помощи от США

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отрицает, что США целенаправленно остановили поставки оружия Украине на фоне масштабных атак РФ, назвав это "паузой" для стандартного пересмотра имеющихся вооружений.

Об этом она сказала во время брифинга в Вашингтоне, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Когда Левитт спросили, кто именно - президент США или Пентагон - принял решение приостановить передачу оружия в момент, когда Россия наносит удары по украинским городам, она сказала: "Нет, ни одно из этих утверждений не является правдой".

По словам пресс-секретаря Белого дома, Пентагон осуществил "стандартный пересмотр всего оружия, всей помощи и всей поддержки, которую США предоставляют всем странам и всем регионам мира, не только Украине".

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Кроме этого, она напомнила, что глава Минобороны Пит Хегсет, когда занял должность, "поручил Пентагону провести этот пересмотр, чтобы убедиться, что все из того, что выходит наружу, отвечает интересам Америки".

"Это - пауза для просмотра, чтобы убедиться в том, что все, что продвигает Пентагон, соответствует наилучшим интересам наших военных и наших мужчин и женщин в форме", - добавила Левитт.

Напомним, что накануне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что много помогает Украине в войне с РФ.

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Автор: 

Пентагон (1479) помощь (7949) США (27410) Ливитт Кэролайн (33)


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Топ комментарии
+7
Слова цієї Левіт варті не більшої довіри, ніж слова її колеги Піськова.
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07.07.2025 22:13 Ответить
+7
Піздуни всраті. Можна подумати шо Гегсет з блокнотиком їздить по складах і робить опис залізяк. Думаю шо в першому наближенні інформація про ситуацію по всіх *********** і техніці наявна в перші декілька годин після запиту. Бо все давно в електронному вигляді.
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07.07.2025 22:15 Ответить
+5
,,Словоблудіє на марше,,.
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07.07.2025 22:13 Ответить
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Слова цієї Левіт варті не більшої довіри, ніж слова її колеги Піськова.
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07.07.2025 22:13 Ответить
,,Словоблудіє на марше,,.
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07.07.2025 22:13 Ответить
Вон оно как получилось? США не знают сколько у них вооружения. А может дело не в ревизии а в банальной ТРУСОСТИ американского эстэблишмента и боязни путина? Так лижите ему жопу вашему путину раз вы его так боитесь. Только прямо об этом говорите а не "шифруйтесь"
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07.07.2025 22:15 Ответить
Піздуни всраті. Можна подумати шо Гегсет з блокнотиком їздить по складах і робить опис залізяк. Думаю шо в першому наближенні інформація про ситуацію по всіх *********** і техніці наявна в перші декілька годин після запиту. Бо все давно в електронному вигляді.
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07.07.2025 22:15 Ответить
Ну той що, що в електронному вигляді. Петагону інтернет вимкнули.
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07.07.2025 22:19 Ответить
Які брехуни ,за пів року перегляду і знову перегляд.
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07.07.2025 22:17 Ответить
Рудий чуб просто дуже хтів порадувати свого друга *****
а ***** тупо послав рудого нах…
от і вся історія
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07.07.2025 22:18 Ответить
Їм самим не нудить від своїх побрехеньок? Чи вони думають, що всі тупі, як і вони?
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07.07.2025 22:19 Ответить
Ну, вже очевидно, що совісті вони не мають і людей не бояться. А в карму і Бога не вірять і молитви їхні липові, як у путина. Висновок: вони всі НЕЛЮДИ. Ходяча кривда, брехня і лайно.
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07.07.2025 22:21 Ответить
Знайшли час, руді балаболи.
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07.07.2025 22:23 Ответить
The spokesperson's job is to speak. If her job was to tell the truth, she would be called 'truth-teller.' But she is not, she is a spokesperson.
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07.07.2025 22:24 Ответить
Дурілка картонна
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07.07.2025 22:25 Ответить
Ну що ще хтось довіряє підарам мурліканським?
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07.07.2025 22:28 Ответить
саме цілеспрямовано..ми це теж знаємо та будемо памятати.
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07.07.2025 22:39 Ответить
А як же, і той перегляд почнеться прямо на польських складах
У всіх клоунів - шо наших - шо заокеанських є одна особливість - хоча вони постійно брешуть, вони завжди роблять це на рівні діток з інтернату для альтернативно обдарованих.
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07.07.2025 22:47 Ответить
Врітє, врітє, да знайтє мєру. Ніхто нічого не переглядає, коли рудий Ізраїлю що треба постачає, і як не дивно, всього... вистачає.
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07.07.2025 22:49 Ответить
Для Ізраїля знайшли )....
Цікаво чи прессекретарка Білого дому має відношення до нащадків Левія - 3-го сина Якова (יַעֲקֹב) (за книгою буття).
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07.07.2025 22:59 Ответить
Коли показують цю нєобрємєньонну інтелектом мордяку обличчя, на думку чомусь спадають лише дві літери алфавіту.
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07.07.2025 23:04 Ответить
Гарнюня.
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07.07.2025 23:07 Ответить
 
 