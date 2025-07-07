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Новини допомога Україні від США
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Білий дім про ситуацію щодо допомоги Україні: Пауза для перегляду наявних озброєнь

Левітт про допомогу від США

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заперечила, що США цілеспрямовано зупинили постачання зброї Україні на тлі масштабних атак РФ, назвавши це "паузою" для стандартного перегляду наявних озброєнь.

Про це вона сказала під час брифінгу у Вашингтоні, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Коли Левітт запитали, хто саме - президент США чи Пентагон - прийняв рішення призупинити передачу зброї у момент, коли Росія завдає ударів по українських містах, вона сказала: "Ні, жодне із цих тверджень не є правдою".

За словами речниці Білого дому, Пентагон здійснив "стандартний перегляд усієї зброї, всієї допомоги та всієї підтримки, яку США надають усім країнам та всім регіонам світу, не лише Україні".

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Окрім цього, вона нагадала, що глава Міноборони Піт Гегсет, коли обійняв посаду "доручив Пентагону провести цей перегляд, аби переконатися, що все з того, що виходить назовні, відповідає інтересам Америки".

"Це – пауза для перегляду, аби переконатися в тому, що все, що просуває Пентагон, відповідає найкращим інтересам наших військових та наших чоловіків і жінок у формі", - додала Левітт.

Нагадаємо, що напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що багато допомагає Україні у війні з РФ.

Читайте також: Трамп про передачу ракет Patriot Україні: США розглянуть це питання. Вони необхідні їм для оборони

Автор: 

Пентагон (1448) допомога (8533) США (23701) Левітт Керолайн (33)


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Топ коментарі
+9
Слова цієї Левіт варті не більшої довіри, ніж слова її колеги Піськова.
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07.07.2025 22:13 Відповісти
+9
Піздуни всраті. Можна подумати шо Гегсет з блокнотиком їздить по складах і робить опис залізяк. Думаю шо в першому наближенні інформація про ситуацію по всіх *********** і техніці наявна в перші декілька годин після запиту. Бо все давно в електронному вигляді.
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07.07.2025 22:15 Відповісти
+7
,,Словоблудіє на марше,,.
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07.07.2025 22:13 Відповісти
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Слова цієї Левіт варті не більшої довіри, ніж слова її колеги Піськова.
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07.07.2025 22:13 Відповісти
,,Словоблудіє на марше,,.
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07.07.2025 22:13 Відповісти
Вон оно как получилось? США не знают сколько у них вооружения. А может дело не в ревизии а в банальной ТРУСОСТИ американского эстэблишмента и боязни путина? Так лижите ему жопу вашему путину раз вы его так боитесь. Только прямо об этом говорите а не "шифруйтесь"
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07.07.2025 22:15 Відповісти
Піздуни всраті. Можна подумати шо Гегсет з блокнотиком їздить по складах і робить опис залізяк. Думаю шо в першому наближенні інформація про ситуацію по всіх *********** і техніці наявна в перші декілька годин після запиту. Бо все давно в електронному вигляді.
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07.07.2025 22:15 Відповісти
Ну той що, що в електронному вигляді. Петагону інтернет вимкнули.
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07.07.2025 22:19 Відповісти
Які брехуни ,за пів року перегляду і знову перегляд.
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07.07.2025 22:17 Відповісти
Рудий чуб просто дуже хтів порадувати свого друга *****
а ***** тупо послав рудого нах…
от і вся історія
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07.07.2025 22:18 Відповісти
Їм самим не нудить від своїх побрехеньок? Чи вони думають, що всі тупі, як і вони?
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07.07.2025 22:19 Відповісти
Ну, вже очевидно, що совісті вони не мають і людей не бояться. А в карму і Бога не вірять і молитви їхні липові, як у путина. Висновок: вони всі НЕЛЮДИ. Ходяча кривда, брехня і лайно.
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07.07.2025 22:21 Відповісти
Знайшли час, руді балаболи.
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07.07.2025 22:23 Відповісти
The spokesperson's job is to speak. If her job was to tell the truth, she would be called 'truth-teller.' But she is not, she is a spokesperson.
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07.07.2025 22:24 Відповісти
Дурілка картонна
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07.07.2025 22:25 Відповісти
Ну що ще хтось довіряє підарам мурліканським?
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07.07.2025 22:28 Відповісти
саме цілеспрямовано..ми це теж знаємо та будемо памятати.
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07.07.2025 22:39 Відповісти
А як же, і той перегляд почнеться прямо на польських складах
У всіх клоунів - шо наших - шо заокеанських є одна особливість - хоча вони постійно брешуть, вони завжди роблять це на рівні діток з інтернату для альтернативно обдарованих.
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07.07.2025 22:47 Відповісти
Врітє, врітє, да знайтє мєру. Ніхто нічого не переглядає, коли рудий Ізраїлю що треба постачає, і як не дивно, всього... вистачає.
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07.07.2025 22:49 Відповісти
Для Ізраїля знайшли )....
Цікаво чи прессекретарка Білого дому має відношення до нащадків Левія - 3-го сина Якова (יַעֲקֹב) (за книгою буття).
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07.07.2025 22:59 Відповісти
У тебе є сумніви щодо її національності? Ой вей Я тут був забанений за відверте сексистське висловлювання на її адресу, але зараз промовчу, хоча... а що ще з нею робити?
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07.07.2025 23:38 Відповісти
та я не про те) жодного сумніву, що в неї є громадянство США) втім як і у інших 8 млн.євреїв громадян США, крім того громадяни США можуть мати громадянство іншої країни, а також особи, які отримують американське громадянство, можуть зберігати своє попереднє громадянство.
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07.07.2025 23:46 Відповісти
Коли показують цю нєобрємєньонну інтелектом мордяку обличчя, на думку чомусь спадають лише дві літери алфавіту.
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07.07.2025 23:04 Відповісти
Блондинка, натуральна
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07.07.2025 23:40 Відповісти
Ну, майже. 😂
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08.07.2025 00:02 Відповісти
Транзистор польовий 😂
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08.07.2025 00:04 Відповісти
Гарнюня.
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07.07.2025 23:07 Відповісти
Перемогти не можна програти. Де ж ставити кому??....
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07.07.2025 23:19 Відповісти
Після кожного слова - брехня хоч з комами, хоч без ком.
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07.07.2025 23:41 Відповісти
 
 