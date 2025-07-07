Білий дім про ситуацію щодо допомоги Україні: Пауза для перегляду наявних озброєнь

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заперечила, що США цілеспрямовано зупинили постачання зброї Україні на тлі масштабних атак РФ, назвавши це "паузою" для стандартного перегляду наявних озброєнь.

Про це вона сказала під час брифінгу у Вашингтоні, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Коли Левітт запитали, хто саме - президент США чи Пентагон - прийняв рішення призупинити передачу зброї у момент, коли Росія завдає ударів по українських містах, вона сказала: "Ні, жодне із цих тверджень не є правдою".

За словами речниці Білого дому, Пентагон здійснив "стандартний перегляд усієї зброї, всієї допомоги та всієї підтримки, яку США надають усім країнам та всім регіонам світу, не лише Україні".

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Окрім цього, вона нагадала, що глава Міноборони Піт Гегсет, коли обійняв посаду "доручив Пентагону провести цей перегляд, аби переконатися, що все з того, що виходить назовні, відповідає інтересам Америки".

"Це – пауза для перегляду, аби переконатися в тому, що все, що просуває Пентагон, відповідає найкращим інтересам наших військових та наших чоловіків і жінок у формі", - додала Левітт.

Нагадаємо, що напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що багато допомагає Україні у війні з РФ.

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