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Новини Допомога Україні Заяви Трампа
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Я допомагаю Україні. Я їй дуже допомагаю, - Трамп. ВIДЕО

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що багато допомагає Україні у війні з Російською Федерацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео спілкування Трампа з журналістами.

Президента США запитали, чому б Америці не допомогти Україні так само як країна допомагає Ізраїлю. У відповідь він знову почав повторювати, що повномасштабної війни між Україною та Росією не сталося б, якби він був президентом:

"Я допомагаю Україні. Допомагаю їй дуже багато. Це війна, яка ніколи не повинна була початися. Якби я був президентом, у вас не було б війни з Росією зараз"., - заявив очільник Білого дома

Водночас Трамп вкотре повторив свою позицію, що ця війна ніколи не почалася, якби він був президентом у той момент. Трамп знову заявив, що вибори у 2020 році "були сфальсифікованими".

Також Трамп сказав репортерам, що нещодавно мав гарну телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а от розмовою із кремлівським правителем Путіним був дуже розчарований.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Келлог про розмову Зеленського і Трампа: Співчуття - ключова складова лідерства

Автор: 

Україна (5996) Трамп Дональд (6379)


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Топ коментарі
+19
Десь щось таке я вже чув в 2019 році...Дякую, дуже дякую...та ще це вимовлялося с певною гундосістью....
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07.07.2025 06:36 Відповісти
+17
Трамп-"я великий лицемір та брехун по постійно лицемірю та брешу"...
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07.07.2025 06:37 Відповісти
+12
Вранці мащу бутерброд,
Думка миттю - як народ? (України)
Та ікра не лізе в пащу,
І компот не ллється в рот...
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07.07.2025 06:41 Відповісти
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Десь щось таке я вже чув в 2019 році...Дякую, дуже дякую...та ще це вимовлялося с певною гундосістью....
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07.07.2025 06:36 Відповісти
Рижий і могилу копає, і віночки замовляє. Так допомагає, так допомагає.
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07.07.2025 07:07 Відповісти
а ти як допомагаєш?
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07.07.2025 07:24 Відповісти
Так як і ти.
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07.07.2025 07:49 Відповісти
Через поле, через гай, ходить хлопчик - помагай
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07.07.2025 08:44 Відповісти
ну-ну, скажи вже ти, як ти допоміг своєю агітацією минулого року?
Де, наприклад, ракети до петріотів?
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07.07.2025 09:42 Відповісти
А що не подобається? У 2019 році один пареньок обіцяв тут золоті гори, мільярдні ліси, зарплату по 4 штуки баксів...і саме головне, що він наш президент, а Трампа якось всеодно, в США війни немає, економіка не розбита.
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07.07.2025 08:13 Відповісти
Трамп-"я великий лицемір та брехун по постійно лицемірю та брешу"...
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07.07.2025 06:37 Відповісти
Добре, що Боневтік не ліцемір і ні разу не збрехав, в Трамп, то ганьба США.
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07.07.2025 08:14 Відповісти
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07.07.2025 06:37 Відповісти
Дякуємо.
Якось якийсь українець тобі теж допоможе.
Проводить до пекла.
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07.07.2025 06:39 Відповісти
С торбою за плечима. А в той торбі буде премія. Дарвіна. Загугли.
Від в'язниці та торби с премією не зарікайся.
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07.07.2025 06:41 Відповісти
Не бачити йому премії Дарвіна. Нажаль, він має потомство.
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07.07.2025 07:25 Відповісти
Наявність дітей не є перешкодою для присудження премії, оскільки діти мають шанс не успадкувати дефективні гени від батька.

https://darwinawards.com/rules/rules.children.html Що робити, якщо номінант на премію Дарвіна мав потомство?
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07.07.2025 08:26 Відповісти
прощай ******** , не скучай смотри футбол !
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07.07.2025 06:39 Відповісти
Так допомагає,що аж не знає з якого боку зброю закрутити
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07.07.2025 06:40 Відповісти
За поставки зброї подякуй єлдаку і клоуну.
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07.07.2025 06:56 Відповісти
"єлдаку і клоуну" окрема подяка, за власне виробництво.
А от TACO-мену ми "дякуємо" за постійні "палки в колеса", ще починаючи з часів діда Байдена (це зараз про Джонсона, MAGA-спікера Палати представників).
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07.07.2025 07:49 Відповісти
Вранці мащу бутерброд,
Думка миттю - як народ? (України)
Та ікра не лізе в пащу,
І компот не ллється в рот...
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07.07.2025 06:41 Відповісти
От куй дурний що воно меле.
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07.07.2025 06:41 Відповісти
Через пару років від початку президентства Зеленського прочитав такий вислів:

https://ru.espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_okruzhenyy_zelenskogo_schytayut_chto_borba_s_poroshenko_pomogaet_emu_poluchyt_luchshyy_reytyng Зеленский: https://ru.espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_okruzhenyy_zelenskogo_schytayut_chto_borba_s_poroshenko_pomogaet_emu_poluchyt_luchshyy_reytyng "Порошенко ведет себя так, будто он сейчас президент Украины…."
Но проблема не в том, как ведет себя Порошенко, проблема в том, что Зеленский себя ведет так, как будто сейчас Порошенко президент Украины.
Точно така сама ситуація , на сьогодні, і з Трампом... Він веде себе так, наче президент США , зараз, Байден, а не він...
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07.07.2025 06:43 Відповісти
руда потвора вже помогун,тількі помогає чомусь фашістській ********* та другу "володье-хуйлу"
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07.07.2025 06:43 Відповісти
Мразь...
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07.07.2025 06:50 Відповісти
На свого ішака таке чомусь не кажеш,лише вилизуєш.Саме ішак і єлдак винен в стосунках з америкою
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07.07.2025 06:59 Відповісти
Виродок
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07.07.2025 06:57 Відповісти
Мудрих людей зробили знову.Америка тепер ворог,залишилась Європа,але там теж працює натхненно ОПа,мовляв ми всі виконали умови,а нас не беруть в ЄС.Тайожний союз стає все ближче.Дебіли невиліковні,граблі на кожному кроці,а розуму не добавляється
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07.07.2025 07:03 Відповісти
а навіщо Америці маленький совок поруч з великим?
нехай буде один совок
з одним совком справу мати легше ніж з двома
це така американська бізнес логіка
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07.07.2025 07:11 Відповісти
ідіот брехливий
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07.07.2025 07:07 Відповісти
Він і молодим був не дуже розумним. А зараз ще й старість дає про себечутливо знати. Людина вже явно не орієнтується в подіях і часі. По обіду вже забуває що він робив і казав з ранку, Часто повторює ті самі висловлювання і по різному коментує і пояснює ті чи інші подіі.Змінює думки і оцінки...Це вже просто кидається в очі і видно і зрозуміло навіть людям далеким від медицини... Щось мені вже починає здаватись, що товаришу Краснов не дотягне до кінця свого терміну....
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07.07.2025 07:08 Відповісти
Так. Він хвора людина Але зброю переслати постачати здорові люди , наказали не розвантажувати авто.
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07.07.2025 08:34 Відповісти
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07.07.2025 08:50 Відповісти
Ієзуїтство - робити, як тобі хочеться і вигідно, але аргументувати це притягнутими за вуха підставами.
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07.07.2025 07:14 Відповісти
Шоб у тебе срака луснула та пуп розв'язався від такій напруженой допомоги.
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07.07.2025 07:20 Відповісти
всі поставки зброї зупинили після того як цар єрмак поїхав в сша домовлятися.
ЄрЗе чітко працюють по оманським домовленостям.
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07.07.2025 07:28 Відповісти
Абсолютно правильно чекали приізду Порошенка Його, як завжди, не випустили з краіни , замість нього полетів Д'Єрмак .Його не прийняли і зброю не дали, щоб показати , що таких мансів не потерплять . В одночас я згідна з думкою , що Оманські домовленості ніхто не відміняв, іх неможливо відмінити.
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07.07.2025 08:37 Відповісти
надійно тримає ***** Трампона за яйки.
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07.07.2025 07:28 Відповісти
В часи мого навчання в школі був дуже популярна ТВ передача "Клуб кіномандрівників" І там ведучий показував якийсь док.фільм про обізянку, яку звали Джуді, вона була дуже рухлива і мала дуже рухливу міміку своєї мордочки.
Тепер подивіться по інету на рудого ідіота Трампа без звуку. Його рило також нагадує міміку обізяни. І що можна ждати від цієї макаки?
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07.07.2025 07:31 Відповісти
не документальний
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07.07.2025 07:37 Відповісти
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07.07.2025 07:43 Відповісти
Одне радує, що цій падлюці під 80 і не довго йому ще топтати землю🤦🤦
Лицемірне риже чмо🤬
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07.07.2025 07:44 Відповісти
Такі індивіди, як правило, живуть довго.
І до самого кінця безкарно гадять всім оточуючим.
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07.07.2025 07:56 Відповісти
Чи ми стільки витримаємо ,?
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07.07.2025 08:47 Відповісти
Really???🤔
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07.07.2025 07:45 Відповісти
Ех, панове українці, не любите ви великого друга України Трампа!
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07.07.2025 07:45 Відповісти
От не пам'ятаю хто сказав: - "Если вам кажется, что я бездельник, то на клеточном уровне, я катастрофически занят"...
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07.07.2025 07:59 Відповісти
Посваріть , посваріть ще Трампа. Ви ж мрієте, щоб він зупинив допомогу Україні назавжди та все для цього робите. Продовжуйте називати його рудим падлом, російським агентом, відправте його в пекло. Це спрацює.
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07.07.2025 08:00 Відповісти
О!, ще один козирний агітатор за рудого з минулого року!

А щоб тобі пір'я виросло!
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07.07.2025 09:47 Відповісти
Що, постачання ракет до Петріот та Хаймарс, Стінгери та снаряди для артилерії відновилися? Чи тільки словесна допомога? Бо не знаю, слід нам дякувати чи дуже дякувати.
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07.07.2025 08:00 Відповісти
"Я і моя команда..." (с)
Це ж було вже !
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07.07.2025 08:02 Відповісти
"Я допомагаю Україні. Я їй дуже допомагаю, - Трамп. "
Для шобли і її прислужників зебілів та корисних ідіотів така постановка не підходить згідно оманського плану.
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07.07.2025 08:10 Відповісти
"Якби я був президентом, у вас не було б війни з Росією"

тоб-то параша тут нi до чого. уся ***** в американських президентах?
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07.07.2025 08:16 Відповісти
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07.07.2025 08:17 Відповісти
Он які успіхи робить наш дідусь. Так він скоро і до туалета сам проситись почне. І не забуватиме, як його звати.
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07.07.2025 08:33 Відповісти
Лиса ну бежать, бежала-бежала и спряталась под колоду, спряталась и начала спрашивать:

- Ушки, ушки! Что вы делали?

- Мы слушали да слушали, чтобы собаки лисоньку не скушали.

- Глазки, глазки! Что вы делали?

- Мы смотрели да смотрели, чтоб собаки лисоньку не съели.

- Ножки, ножки! Что вы делали?

- Мы бежали да бежали, чтоб собаки лисоньку не поймали.

- А ты, хвостище, что делал?

- Я по пням, по кустам, по колодам зацеплял, чтоб собаки лисоньку поймали да разорвали.
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07.07.2025 08:34 Відповісти
Він таки ідіот....
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07.07.2025 08:37 Відповісти
війну зупинить тільки єжидневні бомбування дронами москви. Де наші дрони?
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07.07.2025 08:38 Відповісти
Немає нічого гіршого, ніж допомога від нікчемного дурня-нарциса.
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07.07.2025 08:42 Відповісти
Нема ничого гиршего ниж керивник-членограй
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07.07.2025 08:55 Відповісти
КОПАЙ ГЛИБШЕ... Пиня зрадив свою Коннi, бо чмокнув якогось байстрюка у пупчик.
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07.07.2025 09:07 Відповісти
Эх! «Катюшу» , Шiдi-рiдi,
хай музики грають:
Зоофiли - також люди,
най ся забавляють.
Болота, болота - мокшi привiлеi ... ,
Як макаку москаль мiтив,
вiдпочиють геi (iнтернет-пошуковик: стаття
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87_2_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC Комментарии:Москвич 2 месяца зверски насиловал ...)
Болота, болота... - у Сибiру кiзки
гарно б щось вам розповiли
та не мають мiзкiв (iнтернет-пошуковик: стаття-
" https://youtu.be/unyaUl731Co русский педофил-зоофил изнасиловал стадо коз").
Гей-гоп, шiдi-рiдi,
зоофiл-голубчик
в президента як вбереться ,
чмокне вас у пупчик
(iнтернет-пошуковик: iнформацiю видалено)

https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87_2_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC

https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87_2_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC
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07.07.2025 09:23 Відповісти
Якщо буде йтися мова й про дурня-нациста, то помилки не буде, бо вiн по кровi, через свого дiда -фрiц.
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07.07.2025 08:58 Відповісти
С таким помощником и врагов не надо.
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07.07.2025 08:53 Відповісти
Я-трамп. проснувся, ще ноги в капцi не запхав(до вбиральнi ще не побiг), але ж бо, вже з думкою, мовляв чим же ще я можу допомогти Украiнi. та й другi думки е, якби я не був президентом, то й по Iзраiлю, граючись, як у тирi, не стрiляв би Iран.
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07.07.2025 08:55 Відповісти
********* покидьок
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07.07.2025 09:09 Відповісти
По припиненню допомоги і активізації не підконтрольного опі НАБУ США щось таки від України хочуть домогтися. Але тут в як тій пісні про ідіота «не но я понял, но что ты конкретно имела ввиду» багато хто чи включає дурака чи є ним насправді.
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07.07.2025 09:38 Відповісти
Трамп веде себе як президент США?
Хочу йому нагадати за Будапешський меморандум.
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07.07.2025 09:43 Відповісти
 
 