Я допомагаю Україні. Я їй дуже допомагаю, - Трамп. ВIДЕО
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що багато допомагає Україні у війні з Російською Федерацією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео спілкування Трампа з журналістами.
Президента США запитали, чому б Америці не допомогти Україні так само як країна допомагає Ізраїлю. У відповідь він знову почав повторювати, що повномасштабної війни між Україною та Росією не сталося б, якби він був президентом:
"Я допомагаю Україні. Допомагаю їй дуже багато. Це війна, яка ніколи не повинна була початися. Якби я був президентом, у вас не було б війни з Росією зараз"., - заявив очільник Білого дома
Водночас Трамп вкотре повторив свою позицію, що ця війна ніколи не почалася, якби він був президентом у той момент. Трамп знову заявив, що вибори у 2020 році "були сфальсифікованими".
Також Трамп сказав репортерам, що нещодавно мав гарну телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а от розмовою із кремлівським правителем Путіним був дуже розчарований.
Будь ласка, зачекайте...
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Де, наприклад, ракети до петріотів?
Якось якийсь українець тобі теж допоможе.
Проводить до пекла.
Від в'язниці та торби с премією не зарікайся.
https://darwinawards.com/rules/rules.children.html Що робити, якщо номінант на премію Дарвіна мав потомство?
А от TACO-мену ми "дякуємо" за постійні "палки в колеса", ще починаючи з часів діда Байдена (це зараз про Джонсона, MAGA-спікера Палати представників).
Думка миттю - як народ? (України)
Та ікра не лізе в пащу,
І компот не ллється в рот...
https://ru.espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_okruzhenyy_zelenskogo_schytayut_chto_borba_s_poroshenko_pomogaet_emu_poluchyt_luchshyy_reytyng Зеленский: https://ru.espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_okruzhenyy_zelenskogo_schytayut_chto_borba_s_poroshenko_pomogaet_emu_poluchyt_luchshyy_reytyng "Порошенко ведет себя так, будто он сейчас президент Украины…."
Но проблема не в том, как ведет себя Порошенко, проблема в том, что Зеленский себя ведет так, как будто сейчас Порошенко президент Украины.
Точно така сама ситуація , на сьогодні, і з Трампом... Він веде себе так, наче президент США , зараз, Байден, а не він...
нехай буде один совок
з одним совком справу мати легше ніж з двома
це така американська бізнес логіка
ЄрЗе чітко працюють по оманським домовленостям.
Тепер подивіться по інету на рудого ідіота Трампа без звуку. Його рило також нагадує міміку обізяни. І що можна ждати від цієї макаки?
Лицемірне риже чмо🤬
І до самого кінця безкарно гадять всім оточуючим.
А щоб тобі пір'я виросло!
Це ж було вже !
Для шобли і її прислужників зебілів та корисних ідіотів така постановка не підходить згідно оманського плану.
тоб-то параша тут нi до чого. уся ***** в американських президентах?
- Ушки, ушки! Что вы делали?
- Мы слушали да слушали, чтобы собаки лисоньку не скушали.
- Глазки, глазки! Что вы делали?
- Мы смотрели да смотрели, чтоб собаки лисоньку не съели.
- Ножки, ножки! Что вы делали?
- Мы бежали да бежали, чтоб собаки лисоньку не поймали.
- А ты, хвостище, что делал?
- Я по пням, по кустам, по колодам зацеплял, чтоб собаки лисоньку поймали да разорвали.
хай музики грають:
Зоофiли - також люди,
най ся забавляють.
Болота, болота - мокшi привiлеi ... ,
Як макаку москаль мiтив,
вiдпочиють геi (iнтернет-пошуковик: стаття
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87_2_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC Комментарии:Москвич 2 месяца зверски насиловал ...)
Болота, болота... - у Сибiру кiзки
гарно б щось вам розповiли
та не мають мiзкiв (iнтернет-пошуковик: стаття-
" https://youtu.be/unyaUl731Co русский педофил-зоофил изнасиловал стадо коз").
Гей-гоп, шiдi-рiдi,
зоофiл-голубчик
в президента як вбереться ,
чмокне вас у пупчик
(iнтернет-пошуковик: iнформацiю видалено)
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87_2_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87_2_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC
Хочу йому нагадати за Будапешський меморандум.