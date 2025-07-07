Я допомагаю Україні. Я їй дуже допомагаю, - Трамп. ВIДЕО

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що багато допомагає Україні у війні з Російською Федерацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео спілкування Трампа з журналістами.

Президента США запитали, чому б Америці не допомогти Україні так само як країна допомагає Ізраїлю. У відповідь він знову почав повторювати, що повномасштабної війни між Україною та Росією не сталося б, якби він був президентом:

"Я допомагаю Україні. Допомагаю їй дуже багато. Це війна, яка ніколи не повинна була початися. Якби я був президентом, у вас не було б війни з Росією зараз"., - заявив очільник Білого дома

Водночас Трамп вкотре повторив свою позицію, що ця війна ніколи не почалася, якби він був президентом у той момент. Трамп знову заявив, що вибори у 2020 році "були сфальсифікованими".

Також Трамп сказав репортерам, що нещодавно мав гарну телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а от розмовою із кремлівським правителем Путіним був дуже розчарований.

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