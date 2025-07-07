Я помогаю Украине. Я ей очень помогаю, - Трамп. ВИДЕО

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что много помогает Украине в войне с Российской Федерацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео общения Трампа с журналистами.

Президента США спросили, почему бы Америке не помочь Украине так же как страна помогает Израилю. В ответ он снова начал повторять, что полномасштабной войны между Украиной и Россией не произошло бы, если бы он был президентом:

"Я помогаю Украине. Помогаю ей очень много. Это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, у вас не было бы войны с Россией сейчас", - заявил глава Белого дома

В то же время Трамп в очередной раз повторил свою позицию, что эта война никогда не началась, если бы он был президентом в тот момент. Трамп вновь заявил, что выборы в 2020 году "были сфальсифицированными".

Также Трамп сказал репортерам, что недавно имел хороший телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а вот разговором с кремлевским правителем Путиным был очень разочарован.

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