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Келлог о разговоре Зеленского и Трампа: Сочувствие - ключевая составляющая лидерства

Келлог о разговоре Зеленского и Трампа

Спецпредставитель президента США Кит Келлог прокомментировал телефонный разговор между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 4 июля.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошо. Это классический Дональд Трамп. Всегда готов к сотрудничеству. Также благодарю президента Зеленского за его соболезнования в связи с ужасной гибелью людей во время наводнения в Техасе, особенно молодежи", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сказал Зеленскому, что США хотят помочь Украине с ПВО, - Axios

Келлог отметил, что оба президента осознают боль от потери молодежи как в мирное время, так и на войне.

"Сочувствие - ключевая составляющая лидерства", - добавил он.

Читайте: Зеленский о разговоре с Трампом: договорились работать над защитой неба Украины

Келлог о разговоре Зеленского и Трампа

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, "лучшим за все это время".

Напомним, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Автор: 

Зеленский Владимир (21142) Трамп Дональд (5906) Кит Келлог (174)


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Топ комментарии
+11
Україна дуже співчуває мудрому американському народові, бо на власному досвіді знає, як воно, маючи силу та волю розміняти їх на цирк та шоу
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06.07.2025 15:26 Ответить
+9
в Техасі повінь це природне явище, а в Україні війна яку почав *****, і рівень втрат інших, і є можливість зупинити втрати.

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06.07.2025 15:27 Ответить
+9
Якби я був президентом - та повінь і не почалась би!
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06.07.2025 15:33 Ответить
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(уміляіццо)
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06.07.2025 15:17 Ответить
А розчулено сякатись?) Виходите з образу)
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06.07.2025 15:27 Ответить
Україні потрібно не співчуття а військова допомога. Співчуттям війни не зупиняються.
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06.07.2025 16:38 Ответить
Ви не в темі. Фраза - розчулено сякаюсь - то козирна фраза Алекса
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06.07.2025 17:03 Ответить
Поспівчували одне одному - роботу виконали !
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06.07.2025 15:19 Ответить
це твій бюлетень?
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06.07.2025 15:45 Ответить
Молодець, лизнув. Давай заліковку!
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06.07.2025 15:20 Ответить
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06.07.2025 15:29 Ответить
Україна дуже співчуває мудрому американському народові, бо на власному досвіді знає, як воно, маючи силу та волю розміняти їх на цирк та шоу
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06.07.2025 15:26 Ответить
в Техасі повінь це природне явище, а в Україні війна яку почав *****, і рівень втрат інших, і є можливість зупинити втрати.

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06.07.2025 15:27 Ответить
Потужництво
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06.07.2025 15:27 Ответить
Головна ознака лідерства - складні/ефективні рішення складних проблем, а не скиглення.
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06.07.2025 15:33 Ответить
Та ні, оплески важливіші...
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06.07.2025 16:34 Ответить
Якби я був президентом - та повінь і не почалась би!
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06.07.2025 15:33 Ответить
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06.07.2025 15:37 Ответить
Надо что-то менять, возможно провести президентские выборы и принять по законодательству "стан війни", кроме этого судиться в международном суде по будапешстскому меморандуму - слабо юристы и экономисты работают на Украину!
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06.07.2025 15:41 Ответить
Так у нас цілий препіздент юрИст..
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06.07.2025 17:04 Ответить
Вони нас скоро до "стокгольмського синдрому" плавно підведуть, щоб ми путлеру співчували за те, що він наших дітей і нас вбиває. Але це все може швидко закінчитись якщо капітулюємо і пів країни з самими благодатними землями і надрами по Дніпру жидокацапам кремлівським подаруємо. Це і є класичний Трамп з його великими чудовими угодами. ПрОцент він і там свій буде мати нема сумнівів.
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06.07.2025 15:47 Ответить
Корисний адійот. Саме такими очолив себе розумововідсталий президент Америки.
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06.07.2025 15:54 Ответить
Ідіот ? Не схоже. Затягує час. Грає на почуттях. Створює вигідні для себе фінансові теми. Підіграє путлєру дуже обережно.
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06.07.2025 16:04 Ответить
Коли сдохне пропарашник Келлог, я теж висловлю співчуття, Кобзону, паскудний концерт якого у Пеклі обгадить цей моральний род Келлог своєю присутністю.
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06.07.2025 15:55 Ответить
Ну що, українці, доненачасились?
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06.07.2025 16:15 Ответить
А де вона? Працює?
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06.07.2025 16:36 Ответить
Аби що
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06.07.2025 16:20 Ответить
І що це було?
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06.07.2025 16:50 Ответить
Мерзота!
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06.07.2025 17:09 Ответить
 
 