Келлог о разговоре Зеленского и Трампа: Сочувствие - ключевая составляющая лидерства

Спецпредставитель президента США Кит Келлог прокомментировал телефонный разговор между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 4 июля.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошо. Это классический Дональд Трамп. Всегда готов к сотрудничеству. Также благодарю президента Зеленского за его соболезнования в связи с ужасной гибелью людей во время наводнения в Техасе, особенно молодежи", - написал он.

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Келлог отметил, что оба президента осознают боль от потери молодежи как в мирное время, так и на войне.

"Сочувствие - ключевая составляющая лидерства", - добавил он.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, "лучшим за все это время".

Напомним, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.