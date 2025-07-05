Зеленский о разговоре с Трампом: Наверное, лучший за все время
Президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, "лучшим за все это время".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем сегодняшнем обращении.
"По разговору с Президентом Соединенных Штатов Америки, который был накануне: наверное, это был лучший разговор за все это время, максимально продуктивный. Мы обсудили и тематику ПВО. Я благодарен за готовность помогать. Именно "Петриоты" - ключ к защите от баллистики", - сказал Зеленский.
Кроме того, президенты обсудили еще несколько важных вопросов, которые детально должны проработать украинская и американская команды уже на встречах в ближайшее время.
Напомним, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мільйон безпекових угод, мінерально угода зі сша, трамп на словах з нами. Де блін позитивний результат з всього цього?
Але тут і без Станіславського зрозуміло - туфта для холопів.
@ (в перекладі):
"Трамп має таку репутацію, що коли він каже, що хоче допомогти Україні щодо протиповітряної оборони, стає якось неспокійно на душі і чекаєш чергової зради."
🤡 Трамп - Україні - "Санта Барбару", а 🤡 Зеленський - США - "Свати" піджене.
Бо як казав один персонаж: "Шо то куйня, шо то куйня".
ржaвого нaдо хвaлить, чтобы он не делaл