Зеленский о разговоре с Трампом: Наверное, лучший за все время

Президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, "лучшим за все это время".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем сегодняшнем обращении.

"По разговору с Президентом Соединенных Штатов Америки, который был накануне: наверное, это был лучший разговор за все это время, максимально продуктивный. Мы обсудили и тематику ПВО. Я благодарен за готовность помогать. Именно "Петриоты" - ключ к защите от баллистики", - сказал Зеленский.

Кроме того, президенты обсудили еще несколько важных вопросов, которые детально должны проработать украинская и американская команды уже на встречах в ближайшее время.

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Напомним, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.