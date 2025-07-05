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Новости Разговор Трампа и Зеленского
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Зеленский о разговоре с Трампом: Наверное, лучший за все время

Зеленский назвал разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, "лучшим за все это время".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем сегодняшнем обращении.

"По разговору с Президентом Соединенных Штатов Америки, который был накануне: наверное, это был лучший разговор за все это время, максимально продуктивный. Мы обсудили и тематику ПВО. Я благодарен за готовность помогать. Именно "Петриоты" - ключ к защите от баллистики", - сказал Зеленский.

Кроме того, президенты обсудили еще несколько важных вопросов, которые детально должны проработать украинская и американская команды уже на встречах в ближайшее время.

Также читайте: Трамп сказал Зеленскому, что США хотят помочь Украине с ПВО, - Axios

Напомним, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Автор: 

Зеленский Владимир (21136) США (27400) Трамп Дональд (5902)


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Топ комментарии
+3
Доки Зє радіє з розмови, рижий вже й забув не лише про що говорили, а й з ким він говорив. Старість не радість.
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05.07.2025 21:27 Ответить
+2
Мля. Коли вже будуть реальні результати ?

Мільйон безпекових угод, мінерально угода зі сша, трамп на словах з нами. Де блін позитивний результат з всього цього?
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05.07.2025 21:26 Ответить
+2
Хто б сумнівався.Розмову вів найдосвідченіший .
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05.07.2025 21:27 Ответить
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Мля. Коли вже будуть реальні результати ?

Мільйон безпекових угод, мінерально угода зі сша, трамп на словах з нами. Де блін позитивний результат з всього цього?
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05.07.2025 21:26 Ответить
На жаль 100 відсоткового захисту від балістики в світі не існує. Тільки балістика балістикою, а більше 500 шахедів одночасно це теж дуже і дуже велика загроза. І що з цим робити пока мало хто знає... На жаль...
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05.07.2025 21:33 Ответить
Де наше власне ППО теж мало хто знає...
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05.07.2025 21:39 Ответить
А воно було взагалі? Чи ви маєте на увазі оте ще совєцьке яке мишей не ловить? Про балістичні ракети я вже мовчу...
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05.07.2025 21:42 Ответить
Доки Зє радіє з розмови, рижий вже й забув не лише про що говорили, а й з ким він говорив. Старість не радість.
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05.07.2025 21:27 Ответить
Станіславський би сказав - НЕ вірю!!!

Але тут і без Станіславського зрозуміло - туфта для холопів.
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05.07.2025 21:27 Ответить
Хто б сумнівався.Розмову вів найдосвідченіший .
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05.07.2025 21:27 Ответить
Таки да....Бачимо по атаках шахедами
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05.07.2025 21:28 Ответить
А толку для України від неї Вова?
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05.07.2025 21:29 Ответить
Ой, не кажи "Гоп"!..

@ (в перекладі):
"Трамп має таку репутацію, що коли він каже, що хоче допомогти Україні щодо протиповітряної оборони, стає якось неспокійно на душі і чекаєш чергової зради."
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05.07.2025 21:29 Ответить
Про цирк балакали
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05.07.2025 21:29 Ответить
Домовилися, що серіалами обміняються😂
🤡 Трамп - Україні - "Санта Барбару", а 🤡 Зеленський - США - "Свати" піджене.
Бо як казав один персонаж: "Шо то куйня, шо то куйня".
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05.07.2025 21:40 Ответить
Своє Єго потішив, свіжого коксу нюхнув і все.
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05.07.2025 21:32 Ответить
Трамп дозволив продати 1-2 петріоти щоб захищати урядовий квартал від шахедів?
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05.07.2025 21:37 Ответить
нaконец-то зеленского нaучили с трaмпом рaзговaривaть, a не включaть бы-ко-ко.

ржaвого нaдо хвaлить, чтобы он не делaл
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05.07.2025 21:39 Ответить
Значить домовились ще щось перекрити для України. Бо пора Оманські виконувати!
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05.07.2025 21:40 Ответить
Тягнуть з ****** того Трампа кожен до себе як ковдру, і тільки та "ковдра" знає чія вона.
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05.07.2025 21:43 Ответить
 
 