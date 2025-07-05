Зеленський про розмову з Трампом: Напевно, найкраща за весь час

Президент України Володимир Зеленський назвав розмову із президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, "найкращою за весь цей час".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму сьогоднішньому зверненні.

"По розмові з Президентом Сполучених Штатів Америки, яка була напередодні: напевно, це була найкраща розмова за весь цей час, максимально продуктивна. Ми обговорили і тематику ППО. Я вдячний за готовність допомагати. Саме "петріоти" – ключ до захисту від балістики", - сказав Зеленський.

Крім того, президенти обговорили ще кілька важливих питань, які детально мають пропрацювати українська та американська команди вже на зустрічах найближчим часом.

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Нагадаємо, 4 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.