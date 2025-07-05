Зеленський про розмову з Трампом: Напевно, найкраща за весь час
Президент України Володимир Зеленський назвав розмову із президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, "найкращою за весь цей час".
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму сьогоднішньому зверненні.
"По розмові з Президентом Сполучених Штатів Америки, яка була напередодні: напевно, це була найкраща розмова за весь цей час, максимально продуктивна. Ми обговорили і тематику ППО. Я вдячний за готовність допомагати. Саме "петріоти" – ключ до захисту від балістики", - сказав Зеленський.
Крім того, президенти обговорили ще кілька важливих питань, які детально мають пропрацювати українська та американська команди вже на зустрічах найближчим часом.
Нагадаємо, 4 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
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Мільйон безпекових угод, мінерально угода зі сша, трамп на словах з нами. Де блін позитивний результат з всього цього?
Але тут і без Станіславського зрозуміло - туфта для холопів.
@ (в перекладі):
"Трамп має таку репутацію, що коли він каже, що хоче допомогти Україні щодо протиповітряної оборони, стає якось неспокійно на душі і чекаєш чергової зради."
🤡 Трамп - Україні - "Санта Барбару", а 🤡 Зеленський - США - "Свати" піджене.
Бо як казав один персонаж: "Шо то куйня, шо то куйня".
ржaвого нaдо хвaлить, чтобы он не делaл
Атож, атож: "прекрасна і велика"!
Вже набрався від дурня, наче своєї власної дурості було замало!