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Новини Розмова Трампа і Зеленського
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Зеленський про розмову з Трампом: Напевно, найкраща за весь час

Зеленський назвав розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський назвав розмову із президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, "найкращою за весь цей час".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму сьогоднішньому зверненні.

"По розмові з Президентом Сполучених Штатів Америки, яка була напередодні: напевно, це була найкраща розмова за весь цей час, максимально продуктивна. Ми обговорили і тематику ППО. Я вдячний за готовність допомагати. Саме "петріоти" – ключ до захисту від балістики", - сказав Зеленський.

Крім того, президенти обговорили ще кілька важливих питань, які детально мають пропрацювати українська та американська команди вже на зустрічах найближчим часом.

Також читайте: Трамп сказав Зеленському, що США хочуть допомогти Україні з ППО, - Axios

Нагадаємо, 4 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Автор: 

Зеленський Володимир (24638) США (23690) Трамп Дональд (6369)


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Топ коментарі
+8
Доки Зє радіє з розмови, рижий вже й забув не лише про що говорили, а й з ким він говорив. Старість не радість.
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05.07.2025 21:27 Відповісти
+7
Хто б сумнівався.Розмову вів найдосвідченіший .
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05.07.2025 21:27 Відповісти
+6
Станіславський би сказав - НЕ вірю!!!

Але тут і без Станіславського зрозуміло - туфта для холопів.
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05.07.2025 21:27 Відповісти
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Мля. Коли вже будуть реальні результати ?

Мільйон безпекових угод, мінерально угода зі сша, трамп на словах з нами. Де блін позитивний результат з всього цього?
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05.07.2025 21:26 Відповісти
На жаль 100 відсоткового захисту від балістики в світі не існує. Тільки балістика балістикою, а більше 500 шахедів одночасно це теж дуже і дуже велика загроза. І що з цим робити пока мало хто знає... На жаль...
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05.07.2025 21:33 Відповісти
Де наше власне ППО теж мало хто знає...
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05.07.2025 21:39 Відповісти
А воно було взагалі? Чи ви маєте на увазі оте ще совєцьке яке мишей не ловить? Про балістичні ракети я вже мовчу...
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05.07.2025 21:42 Відповісти
А що чмо оманське вже балакати навчились?!
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05.07.2025 21:53 Відповісти
Розшифруй
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05.07.2025 22:01 Відповісти
Обов'язково будуть після мільйону хрипатих видосиків...
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05.07.2025 21:47 Відповісти
Доки Зє радіє з розмови, рижий вже й забув не лише про що говорили, а й з ким він говорив. Старість не радість.
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05.07.2025 21:27 Відповісти
Станіславський би сказав - НЕ вірю!!!

Але тут і без Станіславського зрозуміло - туфта для холопів.
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05.07.2025 21:27 Відповісти
Хто б сумнівався.Розмову вів найдосвідченіший .
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05.07.2025 21:27 Відповісти
Таки да....Бачимо по атаках шахедами
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05.07.2025 21:28 Відповісти
А толку для України від неї Вова?
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05.07.2025 21:29 Відповісти
Ой, не кажи "Гоп"!..

@ (в перекладі):
"Трамп має таку репутацію, що коли він каже, що хоче допомогти Україні щодо протиповітряної оборони, стає якось неспокійно на душі і чекаєш чергової зради."
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05.07.2025 21:29 Відповісти
Про цирк балакали
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05.07.2025 21:29 Відповісти
Домовилися, що серіалами обміняються😂
🤡 Трамп - Україні - "Санта Барбару", а 🤡 Зеленський - США - "Свати" піджене.
Бо як казав один персонаж: "Шо то куйня, шо то куйня".
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05.07.2025 21:40 Відповісти
Своє Єго потішив, свіжого коксу нюхнув і все.
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05.07.2025 21:32 Відповісти
Трамп дозволив продати 1-2 петріоти щоб захищати урядовий квартал від шахедів?
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05.07.2025 21:37 Відповісти
Обіцяв подумати про продаж. Але що точно - що без ракет. Зате усі стрічки повні висерами двух клованів про "дуже гарну" розмову
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05.07.2025 21:51 Відповісти
нaконец-то зеленского нaучили с трaмпом рaзговaривaть, a не включaть бы-ко-ко.

ржaвого нaдо хвaлить, чтобы он не делaл
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05.07.2025 21:39 Відповісти
Значить домовились ще щось перекрити для України. Бо пора Оманські виконувати!
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05.07.2025 21:40 Відповісти
Тягнуть з ****** того Трампа кожен до себе як ковдру, і тільки та "ковдра" знає чія вона.
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05.07.2025 21:43 Відповісти
Два балабола порожняки погоняли.
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05.07.2025 21:46 Відповісти
Така хороша, що ажинайкраща🤣🤣🤣
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05.07.2025 21:47 Відповісти
Та шо за..тільки оце хрипатодебільне з трампом пернпіндить, як знову тривога!
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05.07.2025 21:51 Відповісти
Зеленський про розмову з Трампом: Напевно, найкраща за весь час

Атож, атож: "прекрасна і велика"!
Вже набрався від дурня, наче своєї власної дурості було замало!
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05.07.2025 22:09 Відповісти
Рижий поставив ішака в стойло. Ішак, навіть, змінив зелені калісони на щось інше.
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05.07.2025 22:41 Відповісти
Трамп дав можливість вибачитися разів 20?
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05.07.2025 22:47 Відповісти
То видай(чи ти Трампону обіцяв утаємничити?((Слова тримаєш?((А він слово своє тримав коли небудь?((((((((((((((
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05.07.2025 23:09 Відповісти
 
 