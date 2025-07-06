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Новини Розмова Трампа і Зеленського Розмова Зеленського і Трампа
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Келлог про розмову Зеленського і Трампа: Співчуття - ключова складова лідерства

Келлог про розмову Зеленського і Трампа

Спецпредставник президента США Кіт Келлог прокоментував телефонну розмову між Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 4 липня.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Добре. Це класичний Дональд Трамп. Завжди готовий до співпраці. Також дякую президенту Зеленському за його співчуття у зв'язку з жахливою загибеллю людей під час повені в Техасі, особливо молоді", – написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сказав Зеленському, що США хочуть допомогти Україні з ППО, - Axios

Келлог зауважив, що обидва президенти усвідомлюють біль від втрати молоді як у мирний час, так і на війні.

"Співчуття – ключова складова лідерства", – додав він.

Читайте: Зеленський про розмову з Трампом: домовилися працювати над захистом неба України

Келлог про розмову Зеленського і Трампа

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав розмову із президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, "найкращою за весь цей час".

Нагадаємо, 4 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Автор: 

Зеленський Володимир (24644) Трамп Дональд (6377) Келлог Кіт (174)


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Топ коментарі
+11
Україна дуже співчуває мудрому американському народові, бо на власному досвіді знає, як воно, маючи силу та волю розміняти їх на цирк та шоу
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06.07.2025 15:26 Відповісти
+9
в Техасі повінь це природне явище, а в Україні війна яку почав *****, і рівень втрат інших, і є можливість зупинити втрати.

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06.07.2025 15:27 Відповісти
+9
Якби я був президентом - та повінь і не почалась би!
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06.07.2025 15:33 Відповісти
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06.07.2025 15:17 Відповісти
А розчулено сякатись?) Виходите з образу)
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06.07.2025 15:27 Відповісти
Україні потрібно не співчуття а військова допомога. Співчуттям війни не зупиняються.
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06.07.2025 16:38 Відповісти
Ви не в темі. Фраза - розчулено сякаюсь - то козирна фраза Алекса
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06.07.2025 17:03 Відповісти
Емпатія і загалом совість трамп віддав на аутсортінг Пастору Марку Бернсу, який є "духівником Трампа"

.
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06.07.2025 17:45 Відповісти
Поспівчували одне одному - роботу виконали !
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06.07.2025 15:19 Відповісти
це твій бюлетень?
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06.07.2025 15:45 Відповісти
Молодець, лизнув. Давай заліковку!
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06.07.2025 15:20 Відповісти
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06.07.2025 15:29 Відповісти
Україна дуже співчуває мудрому американському народові, бо на власному досвіді знає, як воно, маючи силу та волю розміняти їх на цирк та шоу
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06.07.2025 15:26 Відповісти
в Техасі повінь це природне явище, а в Україні війна яку почав *****, і рівень втрат інших, і є можливість зупинити втрати.

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06.07.2025 15:27 Відповісти
Потужництво
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06.07.2025 15:27 Відповісти
Головна ознака лідерства - складні/ефективні рішення складних проблем, а не скиглення.
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06.07.2025 15:33 Відповісти
Та ні, оплески важливіші...
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06.07.2025 16:34 Відповісти
Якби я був президентом - та повінь і не почалась би!
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06.07.2025 15:33 Відповісти
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06.07.2025 15:37 Відповісти
Надо что-то менять, возможно провести президентские выборы и принять по законодательству "стан війни", кроме этого судиться в международном суде по будапешстскому меморандуму - слабо юристы и экономисты работают на Украину!
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06.07.2025 15:41 Відповісти
Так у нас цілий препіздент юрИст..
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06.07.2025 17:04 Відповісти
Вони нас скоро до "стокгольмського синдрому" плавно підведуть, щоб ми путлеру співчували за те, що він наших дітей і нас вбиває. Але це все може швидко закінчитись якщо капітулюємо і пів країни з самими благодатними землями і надрами по Дніпру жидокацапам кремлівським подаруємо. Це і є класичний Трамп з його великими чудовими угодами. ПрОцент він і там свій буде мати нема сумнівів.
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06.07.2025 15:47 Відповісти
Корисний адійот. Саме такими очолив себе розумововідсталий президент Америки.
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06.07.2025 15:54 Відповісти
Ідіот ? Не схоже. Затягує час. Грає на почуттях. Створює вигідні для себе фінансові теми. Підіграє путлєру дуже обережно.
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06.07.2025 16:04 Відповісти
Коли сдохне пропарашник Келлог, я теж висловлю співчуття, Кобзону, паскудний концерт якого у Пеклі обгадить цей моральний род Келлог своєю присутністю.
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06.07.2025 15:55 Відповісти
Ну що, українці, доненачасились?
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06.07.2025 16:15 Відповісти
А де вона? Працює?
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06.07.2025 16:36 Відповісти
Аби що
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06.07.2025 16:20 Відповісти
І що це було?
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06.07.2025 16:50 Відповісти
Мерзота!
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06.07.2025 17:09 Відповісти
Ницість тепер вимірюють в келогах.
10 келогів = 1 трамп...
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06.07.2025 17:14 Відповісти
 
 