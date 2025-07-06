Келлог про розмову Зеленського і Трампа: Співчуття - ключова складова лідерства
Спецпредставник президента США Кіт Келлог прокоментував телефонну розмову між Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 4 липня.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Добре. Це класичний Дональд Трамп. Завжди готовий до співпраці. Також дякую президенту Зеленському за його співчуття у зв'язку з жахливою загибеллю людей під час повені в Техасі, особливо молоді", – написав він.
Келлог зауважив, що обидва президенти усвідомлюють біль від втрати молоді як у мирний час, так і на війні.
"Співчуття – ключова складова лідерства", – додав він.
Раніше президент України Володимир Зеленський назвав розмову із президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, "найкращою за весь цей час".
Нагадаємо, 4 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
10 келогів = 1 трамп...