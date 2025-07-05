Трамп про передачу ракет Patriot Україні: США розглянуть це питання. Вони необхідні їм для оборони

США мають намір розглянути питання передачі Україні ракет для систем ППО Patriot, які необхідні нашій країні для захисту неба.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту Air Force One, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вони (ракети Patriot. – Ред.) необхідні їм для оборони. Я не хочу бачити, як вбивають дітей. Вони (ракети Patriot. - Ред.) неймовірно ефективні. Ви знаєте, ми збили 14 з 14 цілей. Це доволі неймовірно, якщо подумати", - зазначив президент США.

Трамп також підкреслив, що ракети необхідні Україні, тому що країна сильно постраждала від атак РФ.

Відповідаючи на питання стосовно того, чи збираються США передавати Україні ці ракети, він відповів, що розгляне це питання.

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"Ми можемо розглянути це (передачу ракет. - Ред.)", - додав Трамп.

Раніше ЗМІ писали, що Трамп після розмови із Зеленським може відновити постачання ракет Patriot Україні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп 4 липня говорили, зокрема, про російські повітряні удари, можливості ППО та ситуацію на фронті.