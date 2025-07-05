УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9214 відвідувачів онлайн
Новини допомога Україні від США
1 906 29

Трамп про передачу ракет Patriot Україні: США розглянуть це питання. Вони необхідні їм для оборони

зеленський та петріот

США мають намір розглянути питання передачі Україні ракет для систем ППО Patriot, які необхідні нашій країні для захисту неба.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту Air Force One, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вони (ракети Patriot. – Ред.) необхідні їм для оборони. Я не хочу бачити, як вбивають дітей. Вони (ракети Patriot. - Ред.) неймовірно ефективні. Ви знаєте, ми збили 14 з 14 цілей. Це доволі неймовірно, якщо подумати", - зазначив президент США.

Трамп також підкреслив, що ракети необхідні Україні, тому що країна сильно постраждала від атак РФ.

Відповідаючи на питання стосовно того, чи збираються США передавати Україні ці ракети, він відповів, що розгляне це питання.

Також читайте: Ракети для Patriot не може надати Європа, тому Україна розраховує на підтримку США, - Зеленський

"Ми можемо розглянути це (передачу ракет. - Ред.)", - додав Трамп.

Раніше ЗМІ писали, що Трамп після розмови із Зеленським може відновити постачання ракет Patriot Україні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп 4 липня говорили, зокрема, про російські повітряні удари, можливості ППО та ситуацію на фронті.

Автор: 

США (23690) Трамп Дональд (6369) Patriot (344)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Спочатку заборонити постачання ракет, а потім можливо дозволити. І ти маладєц!
показати весь коментар
05.07.2025 10:33 Відповісти
+8
Гнійний ти пі'дор...
Дітей воно жаліє сккка, а коли зупиняв допомогу, по просьбє друга Володьї, то не розумів що буде? Яка ж лицемірна мразь...
показати весь коментар
05.07.2025 10:34 Відповісти
+6
******* як завжди....
показати весь коментар
05.07.2025 10:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
******* як завжди....
показати весь коментар
05.07.2025 10:33 Відповісти
в нього така задача з кремля
показати весь коментар
05.07.2025 12:00 Відповісти
не знаю за задачю,
але цей пихатий рудий поц не тягне від слова "зовсім"...
показати весь коментар
05.07.2025 12:04 Відповісти
Спочатку заборонити постачання ракет, а потім можливо дозволити. І ти маладєц!
показати весь коментар
05.07.2025 10:33 Відповісти
Поки що не "можливо дозволити", а "можливо розглянемо",
Ма-а-а-а-ленька різниця...
показати весь коментар
05.07.2025 11:20 Відповісти
За інформацією джерел, американський лідер налаштований позитивно і висловив готовність переглянути припинені постачання, зокрема десятки ракет ППО, які критично потрібні Україні для захисту від російських повітряних атак. Джерело: https://censor.net/ua/n3561656
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Десятки ракет - це буквально нуль, для такої війни. Так ще він вказав, що саме ракети для Patriot необхідні нам для оборони, тим самим натякаючи, що решта озброєння нам потрібна, зовсім не для оборони, а для агресії проти святопуйлової роззіюшки. Адже саме це він і говорив раніше. https://www.youtube.com/shorts/05f7lKUfqdY Трамп: Украина не должна была «начинать» войну с Россией.
показати весь коментар
05.07.2025 11:31 Відповісти
єдиний зараз споіб боротьюи балістика іскандер до 500 км
уважно стежити де пускові і знищувати Нептунами та дронами диверсійних груп тіки масово любою ціною
пускові їздять при постійному слідкуванні з супутників їх видно де
миттєво дані диверсійній групі з дронами
показати весь коментар
05.07.2025 11:59 Відповісти
так це ж улюблена тема зелених служок, спочатку все похерити потім повернути взад і видати за свою невєбенну перемогу.
показати весь коментар
05.07.2025 11:50 Відповісти
Гнійний ти пі'дор...
Дітей воно жаліє сккка, а коли зупиняв допомогу, по просьбє друга Володьї, то не розумів що буде? Яка ж лицемірна мразь...
показати весь коментар
05.07.2025 10:34 Відповісти
Та воно ще гидкіше ху-йла. А це було майже неможливо...
показати весь коментар
05.07.2025 10:36 Відповісти
доня, це перша людина яка в своєму житті щє ні слова правди не сказала...
і штормі деніел теж їбав гексет, але заплатив за це трамп...
нелогічно
показати весь коментар
05.07.2025 10:38 Відповісти
Годі вже розглядати можливості- передавай!
показати весь коментар
05.07.2025 10:58 Відповісти
Я - США. Ми, розглянем. Щось не стикується, що Мерлін хотів припинити війну сам. По дзвінку.🤣
показати весь коментар
05.07.2025 10:59 Відповісти
Руда потвора, шістка пуйла клеє дурня: перед цим припинив незаконно постачання зброї Україні, а тепер ллє крокодилячі сльози. А нам розповідали про сталі норми американської демократії, про запобігання узурпації влади. Трамп абсолютно незаконно припиняє постачання, бо це голосувалось в конгреси, а американський парламент сопе в дві дірочки. Так, більшість у республіканців, але чому ніхто не подає позов до суду? Висновок: ні одна країна в світі не має запобіжника від дурня і зрадника на вищий посаді. Приклад України і США тому приклади. На жаль, це факт.
показати весь коментар
05.07.2025 11:01 Відповісти
Що далі, то в Трампа видніша гола дупа кремлівської шавки. Трамп нічого не може зробити проти рашистів і проти путіна, бо висить на мертвому гачку КДБ-ФСБ.

З часом "виправдання" і "аргументація" Трампа стає все більш ідіотською - тож неодмінно настане час, коли хоч якісь аргументи у Трампа закінчаться - цікаво, що він тоді буде робити?
Шило (і лайно) у мішку не сховаєш...
показати весь коментар
05.07.2025 11:03 Відповісти
Неймовірна очевидність від неймовірно очевидного капітана Америки
показати весь коментар
05.07.2025 11:07 Відповісти
Валерій ПРОЗАПАС:

Боротися з шахедами треба було починати як тільки в 2023 році на росії стали будувати завод з їхнього виробництва - а не коли їх прилітає по 500 штук за ніч.

Але ми ж тоді сміялись з "чмобіків", знімали драмеді та пускали слюні на "кофє в має в Ялтє".

От вам наочний приклад руйнівної дії позітівної пропаганди, яка не вводить в оману ворога, а бреше своїм.

І головне нічого ж не змінюється - "експерти" розповідають які "у путіна проблєми", як "українці ніколи стільки не заробляли", і як "у росії нічого не виходить", то все вам сницця;

а, ну і ще ж трамп-порошенко-байден в кармани потужним менеджерам серуть.

Ну чекаємо коли шахедів прилетить 1000, може тоді якісь підозри у населення з'являться, хоча вже навряд.
показати весь коментар
05.07.2025 11:16 Відповісти
Трамп: ми збили 14 з 14 цілей...
А скільки цілей пропустили через припинення Трампом постачання ракет?
показати весь коментар
05.07.2025 11:17 Відповісти
Пардоньте,але всі що трампа клянуть здається забули що президент України та верх гловноком не трамп а ....
показати весь коментар
05.07.2025 11:17 Відповісти
Идиот, ты Пэтриотами собьёшь 550 шахедов за 1 раз? Надо комплексно проблему решать.
показати весь коментар
05.07.2025 11:25 Відповісти
Комплексное решение- не умирать за Украину, а убивать.
На каждый обстрел Киева нужны 10 обстрелов мааацквы.
И куда там прилетело, там и был свинособачий штаб.
показати весь коментар
05.07.2025 11:27 Відповісти
но толку ? Уже 4 года прилетает на фронт это никак не влияет
показати весь коментар
05.07.2025 11:38 Відповісти
Толк от убийства свинособак заключается в том, что их становится меньше.
показати весь коментар
05.07.2025 11:58 Відповісти
Артилерійські снаряди, ракети для HIMARS теж потрібні для оборони.
показати весь коментар
05.07.2025 11:59 Відповісти
Починаючи вiйну кожен думае про свою безпеку,Але якщо нiчим навiть захищати людей,то чого ми ставемо якiсь умови рашцi? I доки США нам будуть давать озброення та захист,вони не зобов'язанi це робити.
показати весь коментар
05.07.2025 12:10 Відповісти
затягивают время всеми способами....
показати весь коментар
05.07.2025 12:27 Відповісти
Для оборони від кого? Від Мексики, чи від Канади, яка ніяк не погоджується стати 51-м штатом?
показати весь коментар
05.07.2025 12:31 Відповісти
За 2 тижня * 100
показати весь коментар
05.07.2025 12:34 Відповісти
 
 