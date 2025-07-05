Трамп про передачу ракет Patriot Україні: США розглянуть це питання. Вони необхідні їм для оборони
США мають намір розглянути питання передачі Україні ракет для систем ППО Patriot, які необхідні нашій країні для захисту неба.
Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту Air Force One, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Вони (ракети Patriot. – Ред.) необхідні їм для оборони. Я не хочу бачити, як вбивають дітей. Вони (ракети Patriot. - Ред.) неймовірно ефективні. Ви знаєте, ми збили 14 з 14 цілей. Це доволі неймовірно, якщо подумати", - зазначив президент США.
Трамп також підкреслив, що ракети необхідні Україні, тому що країна сильно постраждала від атак РФ.
Відповідаючи на питання стосовно того, чи збираються США передавати Україні ці ракети, він відповів, що розгляне це питання.
"Ми можемо розглянути це (передачу ракет. - Ред.)", - додав Трамп.
Раніше ЗМІ писали, що Трамп після розмови із Зеленським може відновити постачання ракет Patriot Україні.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп 4 липня говорили, зокрема, про російські повітряні удари, можливості ППО та ситуацію на фронті.
Будь ласка, зачекайте...
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але цей пихатий рудий поц не тягне від слова "зовсім"...
Ма-а-а-а-ленька різниця...
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Десятки ракет - це буквально нуль, для такої війни. Так ще він вказав, що саме ракети для Patriot необхідні нам для оборони, тим самим натякаючи, що решта озброєння нам потрібна, зовсім не для оборони, а для агресії проти святопуйлової роззіюшки. Адже саме це він і говорив раніше. https://www.youtube.com/shorts/05f7lKUfqdY Трамп: Украина не должна была «начинать» войну с Россией.
уважно стежити де пускові і знищувати Нептунами та дронами диверсійних груп тіки масово любою ціною
пускові їздять при постійному слідкуванні з супутників їх видно де
миттєво дані диверсійній групі з дронами
Дітей воно жаліє сккка, а коли зупиняв допомогу, по просьбє друга Володьї, то не розумів що буде? Яка ж лицемірна мразь...
і штормі деніел теж їбав гексет, але заплатив за це трамп...
нелогічно
З часом "виправдання" і "аргументація" Трампа стає все більш ідіотською - тож неодмінно настане час, коли хоч якісь аргументи у Трампа закінчаться - цікаво, що він тоді буде робити?
Шило (і лайно) у мішку не сховаєш...
Боротися з шахедами треба було починати як тільки в 2023 році на росії стали будувати завод з їхнього виробництва - а не коли їх прилітає по 500 штук за ніч.
Але ми ж тоді сміялись з "чмобіків", знімали драмеді та пускали слюні на "кофє в має в Ялтє".
От вам наочний приклад руйнівної дії позітівної пропаганди, яка не вводить в оману ворога, а бреше своїм.
І головне нічого ж не змінюється - "експерти" розповідають які "у путіна проблєми", як "українці ніколи стільки не заробляли", і як "у росії нічого не виходить", то все вам сницця;
а, ну і ще ж трамп-порошенко-байден в кармани потужним менеджерам серуть.
Ну чекаємо коли шахедів прилетить 1000, може тоді якісь підозри у населення з'являться, хоча вже навряд.
А скільки цілей пропустили через припинення Трампом постачання ракет?
На каждый обстрел Киева нужны 10 обстрелов мааацквы.
И куда там прилетело, там и был свинособачий штаб.