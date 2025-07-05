Трамп о передаче ракет Patriot Украине: США рассмотрят этот вопрос. Они необходимы им для обороны

США намерены рассмотреть вопрос передачи Украине ракет для систем ПВО Patriot, которые необходимы нашей стране для защиты неба.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами на борту Air Force One, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Они (ракеты Patriot. - Ред.) необходимы им для обороны. Я не хочу видеть, как убивают детей. Они (ракеты Patriot. - Ред.) невероятно эффективны. Вы знаете, мы сбили 14 из 14 целей. Это довольно невероятно, если подумать", - отметил президент США.

Трамп также подчеркнул, что ракеты необходимы Украине, потому что страна сильно пострадала от атак РФ.

Отвечая на вопрос касаемо того, собираются ли США передавать Украине эти ракеты, он ответил, что рассмотрит этот вопрос.

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"Мы можем рассмотреть это (передачу ракет. - Ред.)", - добавил Трамп.

Ранее СМИ писали, что Трамп после разговора с Зеленским может возобновить поставки ракет Patriot Украине.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп 4 июля говорили, в частности, о российских воздушных ударах, возможностях ПВО и ситуации на фронте.