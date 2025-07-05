Трамп о передаче ракет Patriot Украине: США рассмотрят этот вопрос. Они необходимы им для обороны
США намерены рассмотреть вопрос передачи Украине ракет для систем ПВО Patriot, которые необходимы нашей стране для защиты неба.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами на борту Air Force One, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Они (ракеты Patriot. - Ред.) необходимы им для обороны. Я не хочу видеть, как убивают детей. Они (ракеты Patriot. - Ред.) невероятно эффективны. Вы знаете, мы сбили 14 из 14 целей. Это довольно невероятно, если подумать", - отметил президент США.
Трамп также подчеркнул, что ракеты необходимы Украине, потому что страна сильно пострадала от атак РФ.
Отвечая на вопрос касаемо того, собираются ли США передавать Украине эти ракеты, он ответил, что рассмотрит этот вопрос.
"Мы можем рассмотреть это (передачу ракет. - Ред.)", - добавил Трамп.
Ранее СМИ писали, что Трамп после разговора с Зеленским может возобновить поставки ракет Patriot Украине.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп 4 июля говорили, в частности, о российских воздушных ударах, возможностях ПВО и ситуации на фронте.
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але цей пихатий рудий поц не тягне від слова "зовсім"...
Ма-а-а-а-ленька різниця...
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Десятки ракет - це буквально нуль, для такої війни. Так ще він вказав, що саме ракети для Patriot необхідні нам для оборони, тим самим натякаючи, що решта озброєння нам потрібна, зовсім не для оборони, а для агресії проти святопуйлової роззіюшки. Адже саме це він і говорив раніше. https://www.youtube.com/shorts/05f7lKUfqdY Трамп: Украина не должна была «начинать» войну с Россией.
уважно стежити де пускові і знищувати Нептунами та дронами диверсійних груп тіки масово любою ціною
пускові їздять при постійному слідкуванні з супутників їх видно де
миттєво дані диверсійній групі з дронами
Дітей воно жаліє сккка, а коли зупиняв допомогу, по просьбє друга Володьї, то не розумів що буде? Яка ж лицемірна мразь...
і штормі деніел теж їбав гексет, але заплатив за це трамп...
нелогічно
З часом "виправдання" і "аргументація" Трампа стає все більш ідіотською - тож неодмінно настане час, коли хоч якісь аргументи у Трампа закінчаться - цікаво, що він тоді буде робити?
Шило (і лайно) у мішку не сховаєш...
Боротися з шахедами треба було починати як тільки в 2023 році на росії стали будувати завод з їхнього виробництва - а не коли їх прилітає по 500 штук за ніч.
Але ми ж тоді сміялись з "чмобіків", знімали драмеді та пускали слюні на "кофє в має в Ялтє".
От вам наочний приклад руйнівної дії позітівної пропаганди, яка не вводить в оману ворога, а бреше своїм.
І головне нічого ж не змінюється - "експерти" розповідають які "у путіна проблєми", як "українці ніколи стільки не заробляли", і як "у росії нічого не виходить", то все вам сницця;
а, ну і ще ж трамп-порошенко-байден в кармани потужним менеджерам серуть.
Ну чекаємо коли шахедів прилетить 1000, може тоді якісь підозри у населення з'являться, хоча вже навряд.
А скільки цілей пропустили через припинення Трампом постачання ракет?
На каждый обстрел Киева нужны 10 обстрелов мааацквы.
И куда там прилетело, там и был свинособачий штаб.