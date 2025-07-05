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Новости помощь Украине от США
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Трамп о передаче ракет Patriot Украине: США рассмотрят этот вопрос. Они необходимы им для обороны

зеленский и петриот

США намерены рассмотреть вопрос передачи Украине ракет для систем ПВО Patriot, которые необходимы нашей стране для защиты неба.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами на борту Air Force One, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Они (ракеты Patriot. - Ред.) необходимы им для обороны. Я не хочу видеть, как убивают детей. Они (ракеты Patriot. - Ред.) невероятно эффективны. Вы знаете, мы сбили 14 из 14 целей. Это довольно невероятно, если подумать", - отметил президент США.

Трамп также подчеркнул, что ракеты необходимы Украине, потому что страна сильно пострадала от атак РФ.

Отвечая на вопрос касаемо того, собираются ли США передавать Украине эти ракеты, он ответил, что рассмотрит этот вопрос.

Также читайте: Ракеты для Patriot не может предоставить Европа, поэтому Украина рассчитывает на поддержку США, - Зеленский

"Мы можем рассмотреть это (передачу ракет. - Ред.)", - добавил Трамп.

Ранее СМИ писали, что Трамп после разговора с Зеленским может возобновить поставки ракет Patriot Украине.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп 4 июля говорили, в частности, о российских воздушных ударах, возможностях ПВО и ситуации на фронте.

Автор: 

США (27400) Трамп Дональд (5902) Patriot (307)


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Топ комментарии
+16
Спочатку заборонити постачання ракет, а потім можливо дозволити. І ти маладєц!
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05.07.2025 10:33 Ответить
+12
Гнійний ти пі'дор...
Дітей воно жаліє сккка, а коли зупиняв допомогу, по просьбє друга Володьї, то не розумів що буде? Яка ж лицемірна мразь...
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05.07.2025 10:34 Ответить
+9
******* як завжди....
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05.07.2025 10:33 Ответить
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******* як завжди....
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05.07.2025 10:33 Ответить
в нього така задача з кремля
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05.07.2025 12:00 Ответить
не знаю за задачю,
але цей пихатий рудий поц не тягне від слова "зовсім"...
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05.07.2025 12:04 Ответить
Хто звиздить, Боневтік? Чи Ви обговорюєте дію чи бездію президента іншої країни? Як на мене, то ми будемо вдячні за системи ППО, які нам дасть Трамп і дуже вдячні за ті, які давав Байден. А де наші системи ППО від нашого Верховного головнокомандувача? Чи він хоче нас запевнити, що країна, яка виробляла космічні кораблі, наймогутніші ракети в світі, яких боялися навіть в США неспрорможні створити свою систему ППО? А хіба Боневтік на ній зможе вкрасти? А навіщо вона, якщо зникне можливість лякати громадян? Краще ті сотні мільйонів перевести в офшор для покупки якогось острівця, коли втече зі своєю сворою.
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05.07.2025 13:11 Ответить
Спочатку заборонити постачання ракет, а потім можливо дозволити. І ти маладєц!
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05.07.2025 10:33 Ответить
Поки що не "можливо дозволити", а "можливо розглянемо",
Ма-а-а-а-ленька різниця...
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05.07.2025 11:20 Ответить
За інформацією джерел, американський лідер налаштований позитивно і висловив готовність переглянути припинені постачання, зокрема десятки ракет ППО, які критично потрібні Україні для захисту від російських повітряних атак. Джерело: https://censor.net/ua/n3561656
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Десятки ракет - це буквально нуль, для такої війни. Так ще він вказав, що саме ракети для Patriot необхідні нам для оборони, тим самим натякаючи, що решта озброєння нам потрібна, зовсім не для оборони, а для агресії проти святопуйлової роззіюшки. Адже саме це він і говорив раніше. https://www.youtube.com/shorts/05f7lKUfqdY Трамп: Украина не должна была «начинать» войну с Россией.
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05.07.2025 11:31 Ответить
єдиний зараз споіб боротьюи балістика іскандер до 500 км
уважно стежити де пускові і знищувати Нептунами та дронами диверсійних груп тіки масово любою ціною
пускові їздять при постійному слідкуванні з супутників їх видно де
миттєво дані диверсійній групі з дронами
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05.07.2025 11:59 Ответить
ціх протиракет для Петріотів всьго випускають на рік по 500 штук, і це на весь світ, кто має Петріоти, включаючи саме США. Нажаль західний світ, виявився слабким.
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05.07.2025 13:03 Ответить
так це ж улюблена тема зелених служок, спочатку все похерити потім повернути взад і видати за свою невєбенну перемогу.
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05.07.2025 11:50 Ответить
Гнійний ти пі'дор...
Дітей воно жаліє сккка, а коли зупиняв допомогу, по просьбє друга Володьї, то не розумів що буде? Яка ж лицемірна мразь...
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05.07.2025 10:34 Ответить
Именно, Трампон бессовестная тварь.
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05.07.2025 13:31 Ответить
Та воно ще гидкіше ху-йла. А це було майже неможливо...
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05.07.2025 10:36 Ответить
доня, це перша людина яка в своєму житті щє ні слова правди не сказала...
і штормі деніел теж їбав гексет, але заплатив за це трамп...
нелогічно
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05.07.2025 10:38 Ответить
Годі вже розглядати можливості- передавай!
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05.07.2025 10:58 Ответить
Я - США. Ми, розглянем. Щось не стикується, що Мерлін хотів припинити війну сам. По дзвінку.🤣
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05.07.2025 10:59 Ответить
Руда потвора, шістка пуйла клеє дурня: перед цим припинив незаконно постачання зброї Україні, а тепер ллє крокодилячі сльози. А нам розповідали про сталі норми американської демократії, про запобігання узурпації влади. Трамп абсолютно незаконно припиняє постачання, бо це голосувалось в конгреси, а американський парламент сопе в дві дірочки. Так, більшість у республіканців, але чому ніхто не подає позов до суду? Висновок: ні одна країна в світі не має запобіжника від дурня і зрадника на вищий посаді. Приклад України і США тому приклади. На жаль, це факт.
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05.07.2025 11:01 Ответить
бо суди, включаючи Верховний в кармані у Трампа. Нічого не нагадує?
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05.07.2025 13:04 Ответить
Що далі, то в Трампа видніша гола дупа кремлівської шавки. Трамп нічого не може зробити проти рашистів і проти путіна, бо висить на мертвому гачку КДБ-ФСБ.

З часом "виправдання" і "аргументація" Трампа стає все більш ідіотською - тож неодмінно настане час, коли хоч якісь аргументи у Трампа закінчаться - цікаво, що він тоді буде робити?
Шило (і лайно) у мішку не сховаєш...
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05.07.2025 11:03 Ответить
Неймовірна очевидність від неймовірно очевидного капітана Америки
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05.07.2025 11:07 Ответить
Валерій ПРОЗАПАС:

Боротися з шахедами треба було починати як тільки в 2023 році на росії стали будувати завод з їхнього виробництва - а не коли їх прилітає по 500 штук за ніч.

Але ми ж тоді сміялись з "чмобіків", знімали драмеді та пускали слюні на "кофє в має в Ялтє".

От вам наочний приклад руйнівної дії позітівної пропаганди, яка не вводить в оману ворога, а бреше своїм.

І головне нічого ж не змінюється - "експерти" розповідають які "у путіна проблєми", як "українці ніколи стільки не заробляли", і як "у росії нічого не виходить", то все вам сницця;

а, ну і ще ж трамп-порошенко-байден в кармани потужним менеджерам серуть.

Ну чекаємо коли шахедів прилетить 1000, може тоді якісь підозри у населення з'являться, хоча вже навряд.
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05.07.2025 11:16 Ответить
Трамп: ми збили 14 з 14 цілей...
А скільки цілей пропустили через припинення Трампом постачання ракет?
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05.07.2025 11:17 Ответить
Пардоньте,але всі що трампа клянуть здається забули що президент України та верх гловноком не трамп а ....
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05.07.2025 11:17 Ответить
Идиот, ты Пэтриотами собьёшь 550 шахедов за 1 раз? Надо комплексно проблему решать.
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05.07.2025 11:25 Ответить
Комплексное решение- не умирать за Украину, а убивать.
На каждый обстрел Киева нужны 10 обстрелов мааацквы.
И куда там прилетело, там и был свинособачий штаб.
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05.07.2025 11:27 Ответить
но толку ? Уже 4 года прилетает на фронт это никак не влияет
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05.07.2025 11:38 Ответить
Толк от убийства свинособак заключается в том, что их становится меньше.
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05.07.2025 11:58 Ответить
Артилерійські снаряди, ракети для HIMARS теж потрібні для оборони.
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05.07.2025 11:59 Ответить
Починаючи вiйну кожен думае про свою безпеку,Але якщо нiчим навiть захищати людей,то чого ми ставемо якiсь умови рашцi? I доки США нам будуть давать озброення та захист,вони не зобов'язанi це робити.
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05.07.2025 12:10 Ответить
затягивают время всеми способами....
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05.07.2025 12:27 Ответить
Для оборони від кого? Від Мексики, чи від Канади, яка ніяк не погоджується стати 51-м штатом?
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05.07.2025 12:31 Ответить
За 2 тижня * 100
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05.07.2025 12:34 Ответить
Весь вільний світ запротестував від такого смачного трампівського поцілунку дупи пуйла. Думаю Трамп подзвонив зєлє втіхаря і попросив його передзвонити, щоб Трамп відмотав свою призупинку зброї Україні
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05.07.2025 12:40 Ответить
 
 