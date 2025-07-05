Трамп после разговора с Зеленским может возобновить поставки ракет Patriot Украине, - Reuters

После телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа есть оптимизм в возобновлении поставок Украине ракет к системам Patriot.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации источников, американский лидер настроен позитивно и выразил готовность пересмотреть приостановленные поставки, в частности десятки ракет ПВО, которые критически нужны Украине для защиты от российских воздушных атак.

Как отмечается, в Киеве надеются на скорейшее решение вопроса, несмотря на предыдущие задержки из-за так называемой "нехватки ресурсов".

По данным Reuters, Украина попросила США передать ей больше ракет и систем Patriot на фоне усиления российских авиаударов.

Собеседник агентства сказал, что есть оптимизм в возобновлении поставок ракет Patriot после "очень хорошего" разговора между президентами США и Украины.

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