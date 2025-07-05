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Новости помощь Украине от США Разговор Зеленского и Трампа
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Трамп после разговора с Зеленским может возобновить поставки ракет Patriot Украине, - Reuters

patriot

После телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа есть оптимизм в возобновлении поставок Украине ракет к системам Patriot.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации источников, американский лидер настроен позитивно и выразил готовность пересмотреть приостановленные поставки, в частности десятки ракет ПВО, которые критически нужны Украине для защиты от российских воздушных атак.

Как отмечается, в Киеве надеются на скорейшее решение вопроса, несмотря на предыдущие задержки из-за так называемой "нехватки ресурсов".

По данным Reuters, Украина попросила США передать ей больше ракет и систем Patriot на фоне усиления российских авиаударов.

Собеседник агентства сказал, что есть оптимизм в возобновлении поставок ракет Patriot после "очень хорошего" разговора между президентами США и Украины.

Читайте также: Зеленский о разговоре с Трампом: договорились работать над защитой неба Украины

Автор: 

ПВО (2910) США (27400) Трамп Дональд (5883) Patriot (307)


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Топ комментарии
+4
Ага, якщо руде падло згадає, з ким і про що говорив... І взагалі, "це був сарказм"(с)
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05.07.2025 00:51 Ответить
+4
С Зеленським?
Якого він НЕ ПОВАЖАЄ?
Та навіть, якого він НЕНАВИДИТЬ?!
Якого він вважає ТИПІЛОМ, НАХАБОЮ та КРАДІЇМ?
Якщо Трамп і змінить ставлення до постачання озброєння, то точно НЕ ЗАВДЯКИ спілкуванню с Зеленським!
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05.07.2025 01:08 Ответить
+3
Перевірка американських військових запасів, яка призвела до призупинення постачання зброї Україні з боку Міноборони США, не виявила їх критичної нестачі.

Про це в п'ятницю, 4 липня, повідомив американський телеканал NBC News з посиланням на джерела.
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05.07.2025 02:51 Ответить
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Ага, якщо руде падло згадає, з ким і про що говорив... І взагалі, "це був сарказм"(с)
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05.07.2025 00:51 Ответить
Його тільки один співбесідник хвилює і це його кумир і хазяїн пуйло.
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05.07.2025 01:06 Ответить
С Зеленським?
Якого він НЕ ПОВАЖАЄ?
Та навіть, якого він НЕНАВИДИТЬ?!
Якого він вважає ТИПІЛОМ, НАХАБОЮ та КРАДІЇМ?
Якщо Трамп і змінить ставлення до постачання озброєння, то точно НЕ ЗАВДЯКИ спілкуванню с Зеленським!
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05.07.2025 01:08 Ответить
Якого буя у Штатах одне руде йухло вирішує настільки важливі питання країни???
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05.07.2025 01:21 Ответить
Мабуть Трамп може парирувати цю предяву питанням щодо Біби і Боби із опи.
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05.07.2025 02:09 Ответить
може відновити, може не відновити....
сьогодні з 11 ракет перехоплено 2. Це ціна, яку ми заплатили через цього мудака.
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05.07.2025 01:41 Ответить
За один день ракеты кончились,сам хоть в это веришь ?
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05.07.2025 02:25 Ответить
Вірогідність 50% в принципі така як і зустріти на вулиці динозавра або зустріти або ні.
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05.07.2025 02:06 Ответить
Забрав все важливе щоб потім змилостивитись і дати тільки оборонні Patriot.
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05.07.2025 02:12 Ответить
Трамп підарас і американці теж.
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05.07.2025 02:29 Ответить
а зеленский?
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05.07.2025 09:40 Ответить
А "Джерела" - це прибиральниця в офісі, чи місцевий сантехнік?
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05.07.2025 02:43 Ответить
Перевірка американських військових запасів, яка призвела до призупинення постачання зброї Україні з боку Міноборони США, не виявила їх критичної нестачі.

Про це в п'ятницю, 4 липня, повідомив американський телеканал NBC News з посиланням на джерела.
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05.07.2025 02:51 Ответить
Тампон ще подумає пару тижнів!!!
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05.07.2025 03:42 Ответить
А тоді заявить що пожартував.
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05.07.2025 08:35 Ответить
з гексетом нехай спочятку укладе велику і прекрасну угоду.
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05.07.2025 05:34 Ответить
А путлєр згоден???
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05.07.2025 08:02 Ответить
Допомога США надається Україні, а не Зеленському. Всі давно чудово розуміють хто такий клован. Головне, щоб його не ототожнювали з народом, бо в цивілізованих країнах прийнято сприймати президента як обличчя нації.
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05.07.2025 08:07 Ответить
є оптимізм у відновленні постачань Україні ракет

Оптимізм є, тіко ракет нема!
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05.07.2025 08:41 Ответить
ключове слово-може. але є неможе.
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05.07.2025 09:08 Ответить
Скільки вже зеля говорив з трампом за півроку?А що толку?Може не в трампі справа,а в зелі?Чому Макрон і Мерц можуть в чомусь преконати трампа,а зеля ні?Тому що зеля двоєшнік і нічому за шість років не навчився,а ще залишився на другий строк.А може він не хоче вчитися?Може це проста ЗРАДА?♥️🇺🇦♥️
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05.07.2025 09:28 Ответить
 
 