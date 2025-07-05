Трамп после разговора с Зеленским может возобновить поставки ракет Patriot Украине, - Reuters
После телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа есть оптимизм в возобновлении поставок Украине ракет к системам Patriot.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
По информации источников, американский лидер настроен позитивно и выразил готовность пересмотреть приостановленные поставки, в частности десятки ракет ПВО, которые критически нужны Украине для защиты от российских воздушных атак.
Как отмечается, в Киеве надеются на скорейшее решение вопроса, несмотря на предыдущие задержки из-за так называемой "нехватки ресурсов".
По данным Reuters, Украина попросила США передать ей больше ракет и систем Patriot на фоне усиления российских авиаударов.
Собеседник агентства сказал, что есть оптимизм в возобновлении поставок ракет Patriot после "очень хорошего" разговора между президентами США и Украины.
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Якого він НЕ ПОВАЖАЄ?
Та навіть, якого він НЕНАВИДИТЬ?!
Якого він вважає ТИПІЛОМ, НАХАБОЮ та КРАДІЇМ?
Якщо Трамп і змінить ставлення до постачання озброєння, то точно НЕ ЗАВДЯКИ спілкуванню с Зеленським!
сьогодні з 11 ракет перехоплено 2. Це ціна, яку ми заплатили через цього мудака.
Про це в п'ятницю, 4 липня, повідомив американський телеканал NBC News з посиланням на джерела.
Оптимізм є, тіко ракет нема!