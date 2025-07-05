Трамп після розмови із Зеленським може відновити постачання ракет Patriot Україні, - Reuters

Після телефонної розмови президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа є оптимізм у відновленні постачань Україні ракет до систем Patriot.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією джерел, американський лідер налаштований позитивно і висловив готовність переглянути припинені постачання, зокрема десятки ракет ППО, які критично потрібні Україні для захисту від російських повітряних атак.

Як зазначається, у Києві сподіваються на якнайшвидше вирішення питання, незважаючи на попередні затримки через так звану "нестачу ресурсів".

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За даними Reuters, Україна попросила США передати їй більше ракет і систем Patriot на тлі посилення російських авіаударів.

Співрозмовник агентства сказав, що є оптиміз у відновленні постачання ракет Patriot після "дуже хорошої" розмови між президентами США та України.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп 4 липня говорили, зокрема, про російські повітряні удари, можливості ППО та ситуацію на фронті.

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