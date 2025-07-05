УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6102 відвідувача онлайн
Новини допомога Україні від США Розмова Зеленського і Трампа
348 3

Трамп після розмови із Зеленським може відновити постачання ракет Patriot Україні, - Reuters

patriot

Після телефонної розмови президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа є оптимізм у відновленні постачань Україні ракет до систем Patriot.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією джерел, американський лідер налаштований позитивно і висловив готовність переглянути припинені постачання, зокрема десятки ракет ППО, які критично потрібні Україні для захисту від російських повітряних атак.

Як зазначається, у Києві сподіваються на якнайшвидше вирішення питання, незважаючи на попередні затримки через так звану "нестачу ресурсів".

Читайте також: Трамп сказав Зеленському, що США хочуть допомогти Україні з ППО, - Axios

За даними Reuters, Україна попросила США передати їй більше ракет і систем Patriot на тлі посилення російських авіаударів.

Співрозмовник агентства сказав, що є оптиміз у відновленні постачання ракет Patriot після "дуже хорошої" розмови між президентами США та України.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп 4 липня говорили, зокрема, про російські повітряні удари, можливості ППО та ситуацію на фронті.

Читайте також: Зеленський про розмову з Трампом: домовилися працювати над захистом неба України

Автор: 

ППО (3352) США (23674) Трамп Дональд (6348) Patriot (342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага, якщо руде падло згадає, з ким і про що говорив... І взагалі, "це був сарказм"(с)
показати весь коментар
05.07.2025 00:51 Відповісти
Його тільки один співбесідник хвилює і це його кумир і хазяїн пуйло.
показати весь коментар
05.07.2025 01:06 Відповісти
С Зеленським?
Якого він НЕ ПОВАЖАЄ?
Та навіть, якого він НЕНАВИДИТЬ?!
Якого він вважає ТИПІЛОМ, НАХАБОЮ та КРАДІЇМ?
Якщо Трамп і змінить ставлення до постачання озброєння, то точно НЕ ЗАВДЯКИ спілкуванню с Зеленським!
показати весь коментар
05.07.2025 01:08 Відповісти
 
 