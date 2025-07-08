США передадуть Україні ще зброї для оборони, - Трамп. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має намір постачати Україні більше оборонної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Білому домі.

" Ми надішлемо ще трохи зброї - мусимо це зробити. Вони мають бути здатні захищатися. Зараз по них завдають дуже потужних ударів. Їх будуть бити ще сильніше. Ми мусимо передати більше зброї - передусім оборонної, бо вони зазнають дуже сильних ударів. Гине дуже багато людей", зазначив глава Білого дому.

Трамп зазначив, що це буде переважно оборонна зброя.

Він також згадав про свою останню розмову з російським правителем Володимиром Путіним, результатами якої залишився незадоволений.

"Я розчарований, чесно кажучи, що Путін не зупинився. Я зовсім не задоволений Путіним".

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