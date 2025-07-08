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Новини Трамп призупинив допомогу Україні
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США передадуть Україні ще зброї для оборони, - Трамп. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має намір постачати Україні більше оборонної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Білому домі.

" Ми надішлемо ще трохи зброї - мусимо це зробити. Вони мають бути здатні захищатися. Зараз по них завдають дуже потужних ударів. Їх будуть бити ще сильніше. Ми мусимо передати більше зброї - передусім оборонної, бо вони зазнають дуже сильних ударів. Гине дуже багато людей", зазначив глава Білого дому.

Трамп зазначив, що це буде переважно оборонна зброя.

Він також згадав про свою останню розмову з російським правителем Володимиром Путіним, результатами якої залишився незадоволений.

"Я розчарований, чесно кажучи, що Путін не зупинився. Я зовсім не задоволений Путіним".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім про ситуацію щодо допомоги Україні: Пауза для перегляду наявних озброєнь

Автор: 

зброя (7592) допомога (8533) США (23715) Трамп Дональд (6389)


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хвейк ньоз
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08.07.2025 06:27 Відповісти
мабуть вночі сильно гегсета **********.
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08.07.2025 06:37 Відповісти
Щось мармиза в нього якась саркастична.
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08.07.2025 06:42 Відповісти
не те щоб добре, але краще ніж нічого. Але оборонна зброя перемогу не подарує.
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08.07.2025 06:43 Відповісти
Тампон, оборонна зброя це звичайно добре, це так, але однією нею ***** не зупиниш.
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08.07.2025 06:44 Відповісти
Та нехай хоч що небудь . Нехай хоч і оборонна .
Хоча мені в це ще мало віриться .
Він сьогодні меле одне , а завтра інше .
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08.07.2025 07:04 Відповісти
Придурок рудий, оборонною зброєю війни не виграють і навіть не зупиняють.
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08.07.2025 06:52 Відповісти
Як з санкціями проти московії - "через 2-3 тижні"? А потім "я подумаю і приму рішення", після чого знов не сподобається Зеленський і тому відтермінуємо ще "на 2-3 тижні" і так до осені?

Десь на просторах інтернету бачив таку думку: не слід сприймати першу заяву Трампа серйозно, бо наступною він може заперечити все, що сказав до цього.
Побачимо, що з цього вийде. Але будь-яке затягування з постачанням зброї грає на руку московитам.
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08.07.2025 06:54 Відповісти
Руда паскудна скотиняка.
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08.07.2025 07:00 Відповісти
 
 